Накинул изоленту на шею школьницы: преступника осудили в Усть-Каменогорске

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 31 ЯНВАРЯ - Жителя ВКО осудили на пять лет лишения свободы за разбойное нападение на школьницу в Усть-Каменогорске, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно материалам суда №2 Усть-Каменогорска, весной прошлого года девушка вместе с подругой допоздна задержалась на улице. По дороге домой на нее напал неизвестный. Преступник накинул изоленту на шею девушки. Школьница успела засунуть руку под удавку и с силой дернула. Тогда он ударил ее по лицу, повалил на газон и стал наносить удары по голове. Девушка пыталась отбиться и звала на помощь, сообщает yk-news.kz

На крики отреагировала проходившая мимо пара молодых людей. Преступник сорвал с плеча девушки сумочку и убежал.

Через некоторое время правоохранители обнаружили злоумышленника в поселке Белоусовке, где он проживал. Задержанный и ранее неоднократно имел проблемы с законом. Девушка опознала его на очной ставке. Суд приговорил преступника к пяти годам лишения свободы за разбойное нападение. К тому же ему предстоит выплатить пострадавшей более чем полумиллионную сумму компенсации морального и материального ущерба.