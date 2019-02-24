Налетчиков на АЗС задержали в Алматинской области

Талдыкорган. 5 февраля. Kazakhstan Today - В Алматинской области задержаны подозреваемые в разбойном нападении на автозаправочную станцию, расположенную в Илийском районе, на автодороге Комсомол - Чапай, передает Kazakhstan Today.

Разбойное нападение произошло 31 января. Преступники в масках, связав охранника и кассира, похитили около 200 тысяч тенге, а также подогнали к автозаправке грузовик с цистерной и слили более 18 тонн дизельного топлива, сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Сотрудникам Илийской районной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать двух подозреваемых. Они помещены под стражу в изолятор временного содержания районной полиции. Похищенное дизтопливо возвращено законным владельцам. Досудебное расследование по факту проводится по статье УК РК "Разбой".

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