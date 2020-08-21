Наркодельцы пытались скрыться от вертолетной погони в Кызылординской области

Кызылорда. 20 августа. Kazakhstan Today - Полицейские в результате погони на вертолете задержали наркодельцов, пытавшихся скрыться от преследования в Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.

Мобильной группой департамента по противодействию наркопреступности и спецподразделения МВД при вертолетном облете на границе Карагандинской и Кызылординской областей, в 320 километрах от Кызылорды, были обнаружены искусственно высаженные плантации конопли, там же находился бассейн для полива и землянка для проживания и хранения агротехники. При подлете к посевам были обнаружены два внедорожника Toyota Land Cruiser с подложными государственными регистрационными номерами, которые стали скрываться от вертолета на большой скорости, сообщает Polisia.kz





Сотрудниками полиции на месте были задержаны трое местных жителей. При задержании один из них получил сквозное ранение. Ему сразу же была оказана первая медицинская помощь, в дальнейшем раненый был доставлен в медицинское учреждение. Его жизни в настоящее время ничего не угрожает.

На месте работает следственно-оперативная группа департамента полиции Кызылординской области.

С 1 июня по 30 октября проводится ежегодная республиканская спецоперация "Карасора", в рамках которой органами внутренних дел используется вертолетная техника, задействуются мобильные группы на автотранспорте высокой проходимости для выявления незаконных посевов наркосодержащих растений. Всего с начала операции выявлено 430 наркопреступлений, из них 178 фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений, 153 факта сбыта, 83 - хранения и 5 - контрабанды наркотиков. Из незаконного оборота изъято порядка 9 тонн наркотиков.

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