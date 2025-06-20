Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества

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Тараз. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе задержан подозреваемый в организации крупной нарколаборатории, сообщили в Комитете национальной безопасности РК.





Операция по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков проведена в Таразе. По подозрению в совершении данного преступления задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.





В ходе обыска силовики изъяли 66 килограммов психотропного вещества мефедрон и 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков.





Досудебное расследование проводится по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".





Ранее сообщалось, что в Туркестанской области медики выписывали фиктивные рецепты на трамадол.



