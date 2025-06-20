Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества
Мошенники представляются работниками Национального банка, государственных и правоохранительных органов, банков второго уровня, операторов сотовой связи или коммунальных служб
Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупреждает о новых схемах мошенничества с использованием фиктивных документов и реквизитов, а также поддельных мобильных приложений и страниц в социальных сетях.
Основной целью злоумышленников является получение доступа к личным счетам, депозитам, денежным переводам, а также оформлению онлайн-кредитов или микрозаймов.
Мошенники могут представляться работниками Национального банка, государственных и правоохранительных органов, банков второго уровня, операторов сотовой связи или коммунальных служб, осуществлять звонки гражданам, используя различные предлоги, в том числе направлять поддельные документы и реквизиты для банковских переводов. Также злоумышленники могут настойчиво просить переслать поступающие СМС-сообщения, коды подтверждения, переходить по вредоносным ссылкам, скачивать приложения или активировать новые функции в мессенджере для получения доступа к мобильному устройству", - предупредили в Нацбанке.
В пресс-службе граждан призвали быть внимательными и в обязательном порядке перепроверять достоверность поступающих звонков, запросов, писем и сообщений, не переходить по сомнительным ссылкам, не устанавливать программное обеспечение на мобильные устройства и не осуществлять переводы денежных средств на счета неизвестных лиц.
Работники Национального банка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают вложения в какие-либо инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением", - сообщили в Нацбанке.
Для получения консультации казахстанцам предложили обращаться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477.
Ранее астанчан предупредили о новой схеме мошенничества.
Также о новом виде мошенничества сообщили в полиции Алматы.