Неизвестные покушались на жизнь жителя Караганды

КАРАГАНДА. 23 СЕНТЯБРЯ - В пятницу, 23 сентября, около 11.30 в Караганде неизвестные с применением оружия покушались на жизнь местного жителя, после чего скрылись на авто, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате оперативно-розыскных мероприятий автомашина преступников обнаружена за пределами города. Один из фигурантов, применив оружие, пытался скрыться от преследовавших его сотрудников полиции. При его задержании оперативный сотрудник был ранен, сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.

Факт зарегистрирован в полиции, обстоятельства выясняются. В настоящее время принимаются меры по задержанию остальных лиц, причастных к произошедшему.