Неизвестный заставлял 10-летнюю девочку из Кокшетау отправлять интимные фото

Кокшетау. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Кокшетау мать 10-летней девочки заявила в полицию о том, что неизвестный путем шантажа заставил девочку отправить ему интимные фотографии, передает Kazakhstan Today.

Было установлено, что во время переписки он убедил несовершеннолетнюю отправить свои фотографии в обнаженном виде и в дальнейшем угрожал разослать их по социальным сетям в случае, если она не направит ему дополнительные фото", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

В качестве доказательства женщина предоставила полицейским сохранившуюся переписку. По данному факту возбуждено досудебное производство по статье 311 УК РК (Незаконное распространение порнографических материалов или предметов). В настоящее время личность подозреваемого устанавливается.

Полиция призывает родителей тщательно изучать контент, приложения, которым интересуются их дети, и проверять их телефоны на наличие запрещенных законом материалов. Также необходимо прививать ребенку правила безопасного пользования компьютером и сопровождать его при первых шагах в киберпространстве.

Главный залог безопасности - доверительные отношения детей и родителей. Интересуйтесь интернет-друзьями ребенка. Определите перечень разрешенных сайтов. Объясните, что нельзя выкладывать номера телефонов и личную информацию о себе и своей семье. Нельзя переписываться с незнакомцами и ни в коем случае нельзя соглашаться с ними на личные встречи.

Ежегодно наблюдается рост преступлений в отношении детей. Согласно информации Генеральной прокуратуры, число таких преступлений в текущем году выросло на 8%, что связано, в том числе, с введением уголовной ответственности медицинских работников и других должностных лиц за сокрытие фактов сексуального характера в отношении несовершеннолетних", - говорится в депутатском запросе.

По словам сенаторов, в обществе сохраняется недопустимая терпимость к данной проблеме в силу различных обстоятельств, включая уровень общественного сознания, отсутствие правового воспитания в семье.

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