09.08.2024, 12:29 76271
Неизвестный жестоко избил детей палкой в Акмолинской области
Полиция устанавливает личность по видеозаписи
Фото: кадр из видео
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Кокшетау. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Атбасаре неизвестный жестоко избил детей палкой, полиция устанавливает личности участников инцидента.
Кадры жестокой расправы над детьми в Атбасаре попали в соцсети.
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
На кадрах видно, как мужчина подъезжает к пустырю, срывает ветку с кустов и начинает бить каждого ребенка", - говорится в сообщение под видео, опубликованном в Telegram-канале "Криминальный Казахстан".
В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Побои", проводятся мероприятия по установлению лица на данной видеозаписи и привлечению его к уголовной ответственности.
Напомним, школьницу заставляли заниматься проституцией в Акмолинской области.
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10.08.2024, 15:43 1861
Группа мошенников в Жетысуской области обманула казахстанцев на 100 млн тенге
По месту жительства подозреваемых изъято 35 сотовых телефонов, 135 сим-карт, 2 пневматических пистолета и 3 дорогостоящих автомобиля
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Талдыкорган. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся мошенничеством путем обмана по всей стране и обналичиванием денежных средств добытых таким образом, сообщает областная прокуратура.
По данным ведомства, по месту жительства подозреваемых изъято 35 сотовых телефонов, 135 сим-карт, 2 пневматических пистолета и 3 дорогостоящих автомобиля.
Начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия и устанавливаются потерпевшие.
В настоящее время уже установлено 70 потерпевших, ущерб которых составляет свыше 100 миллионов тенге, и число пострадавших продолжает расти", - добавили в пресс-службе.
09.08.2024, 20:30 50626
В Рудном задержали банду вымогателей
Фото: Polisia.kz
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Рудный. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники УБОП ДП Костанайской области задержали преступную группу, которая занималась вымогательствами на территории Рудного, сообщает Polisia.kz.
Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили информацию, что группа лиц, применяя физическую силу, оказывая моральное давление на двух жителей Рудного, вымогала автомашины, мотоцикл, снегоход, а также пять мобильных телефонов IPhone15 и деньги.
Они причинили материальный ущерб на общую сумму 12 миллионов тенге.
В ходе обыска изъяты ножи, сигнальный пистолет, учебная граната, автотранспорт, деньги и другие вещественные доказательства по уголовному делу. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются. В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС.
Ранее банду вымогателей задержали в Актюбинской области.
09.08.2024, 20:16 51526
Иностранец пытался ввезти в Казахстан экстремистскую литературу
Мужчина привлечен к ответственности
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Петропавловск. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Попытка ввоза экстремистской литературы была пресечена на пограничном посту "Жана жол" на территории СКО, сообщает Polisia.kz.
В ходе досмотра автомобиля под управлением 30-летнего гражданина Кыргызстана обнаружена и изъята книга, которая в 2020 году признана экстремистской и запрещена к ввозу, изданию, хранению и распространению на всей территории РК.
Решением суда иностранец привлечен к ответственности, наложен штраф.
По информации управления по противодействию экстремизму ДП СКО, с начала года в области выявлено 19 нарушений религиозного законодательства.
Ранее в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях задержали религиозных радикалов.
Религиозные детские пансионаты действовали в Мангистауской области.
09.08.2024, 10:08 84511
С начала года в Казахстане выявлено 137 фактов торговли людьми
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Совместно с заинтересованными государственными органами проводится последовательная работа по противодействию торговле людьми и связанными с ней правонарушениям. Об этом сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.
Выявлено и пресечено 137 фактов торговли людьми, в том числе 9 случаев похищения людей и незаконного лишения свободы с целью эксплуатации", - проинформировали в МВД.
Напомним, в июле текущего года президент подписал закон "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан", предусматривающий ответственность за деяния, которые ранее не рассматривались как правонарушения на законодательном уровне.
08.08.2024, 20:31 121231
Казахстанского наркоторговца экстрадировали из Армении
Подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел РК из Армении экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот психотропных веществ, а также их аналогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГП РК.
Ранее костанайские полицейские выявили подозреваемого в незаконном обороте психотропных веществ альфа-ПВП и его аналога - мефедрона. Однако в связи с избранием меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.
В сентябре 2023 года казахстанца задержали в Ереване. По запросу Генеральной прокуратуры РК произведена его экстрадиция в Казахстан.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.
Напомним, в настоящее время в мажилисе парламента рассматривается законопроект, ужесточающий наказание за производство наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы.
08.08.2024, 19:45 124831
В Акмолинской области иностранцы занимались изготовлением наркотиков в особо крупном размере
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Ерейментау B., M., и G. в составе транснациональной организованной группы приобрели жилой дом, где создали подпольную лабораторию, в которой занимались изготовлением и хранением аналогов психотропного вещества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СМУС Акмолинской области.
Гражданин Украины В. завербовал граждан Молдовы M. и G. Они приобретали для изготовления аналогов психотропных веществ сырье и незаконно хранили аналоги психотропного веществ в особо крупном размере.
В августе 2023 года во время обыска жилого дома, хозяйственных построек и прилегающей территории сотрудники полиции установили и задержали граждан Молдовы. При обыске обнаружены более 40 кг аналогов психотропных веществ.
Приговором суда B. признан виновным и ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
M. признан виновным и ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с конфискацией имущества.
G. признан виновным и ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в настоящее время в мажилисе парламента рассматривается законопроект, ужесточающий наказание за производство наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы.
08.08.2024, 18:52 129746
На 20 лет посадили казахстанку, задушившую своих дочерей
Фото: Depositphotos
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Караганда. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 7 августа, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области рассмотрел дело в отношении Г. по факту убийства двух малолетних детей, сообщает пресс-служба суда.
В январе 2023 года Г. познакомилась с Д., после чего с сентября 2023 года они жили вместе в селе Гагаринское Бухар-Жырауского района Карагандинской области. Г. воспитывала троих дочерей - К., 2019, М., 2021 и С., 2023 годов рождения. Совместных детей у них не было.
Утром 4 апреля 2024 года Д. уехал на работу в Темиртау, закрыв ключами дверь квартиры, что ранее было оговорено с Г. Не имея доступа для выхода из квартиры на улицу, Г. испытала стресс, обусловленный нехваткой денег. В доме не было продуктов, средств по уходу за детьми. Женщина решила убить двух дочерей. В этот же день Г., находясь в детской комнате, сказала К. и М. лечь на кровать после чего задушила их, накрыв одеялом.
Приговором суда Г. признана виновной в убийстве малолетних детей и ей назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.
Приговор не вступил в законную силу.
В июле специализированный межрайонный суд по уголовным делам Абайской области приговорил 38-летнего местного жителя к пожизненному лишению свободы по делу об истязании и убийстве ребенка.
Ранее жительнице Кызылординской области, которая задушила двух родных детей, вынесли приговор. Дело несколько месяцев рассматривали присяжные. В колонии среднего режима осужденная проведет 15 лет.
08.08.2024, 18:05 128556
Экс-министра внутренних дел Казахстана осудили на пять лет условно за превышение власти
Фото: gov.kz
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева осудили на пять лет условно за превышение власти, сообщает межрайонный суд по уголовным делам Астаны.
Приговором суда Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 362 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий), и осужден к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на 10 лет. Поскольку Т. предъявлено обвинение без признаков коррупционного преступления (...) постановлено считать назначенное наказание условным", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.
Решено внести представление президенту Республики Казахстан о лишении Т. специального звания и государственных наград", - проинформировали в суде.
Напомним, экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев был задержан по подозрению в превышении власти и должностных полномочий.
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