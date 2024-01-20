19.01.2024, 19:21 14776

Нелегальное онлайн-казино выявили в игорном заведении в Алматинской области

В ходе обыска обнаружены и изъяты деньги и техника
Нелегальное онлайн-казино выявили в игорном заведении в Алматинской области
Фото: freepik.com
Конаев. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Факт незаконной организации онлайн-казино под видом легального в игорном заведении "Макао" выявили сотрудники департамента АФМ по Алматинской области, сообщает пресс-служба АФМ.

В онлайн-казино игроку предоставлялась возможность ставить ставки на спортивные события, играть на аппаратах и игровых столах, рулетках без верификации личности в нарушение установленных действующим законодательством правил. Трансляция игр велась из здания казино "Макао".

В ночь с 16 на 17 января следственно-оперативная группа департамента провела обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: 225,5 млн тенге, более 15 тыс. евро, 719 тыс. рублей, почти 34 тыс. юаней, 38,5 тыс. долларов, мобильные телефоны, бухгалтерские документы, системные блоки, ресивер, видеокамеры, мониторы, флеш-карты, носители, серверы, видеорегистратор.

Ведется следствие. Иная информация разглашению не подлежит.

Ранее МВД и КНБ при координации Генеральной прокуратуры ликвидирована крупнейшая сеть незаконных онлайн-казино, действовавших под видом лотерейных клубов. Пресечена деятельность 326 лото-клубов по всей стране.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:КазиноАФМобыск

новости по теме

19.01.2024, 19:42 14016

217 рогов сайги изъяли полицейские у жителей ЗКО

Проводятся следственные действия
217 рогов сайги изъяли полицейские у жителей ЗКО
Фото: Polisia.kz
Уральск. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники УБОП и управления по противодействию экстремизму департамента полиции ЗКО совместно с Зачаганским отделом полиции УП Уральска в ходе обыска в съемной квартире горожанина изъяли 217 рогов сайги, сообщает Polisia.kz.

Установлено, что рога ему передал его знакомый из Бокейординского района. В свою очередь житель Бокейординского района рассказал, что он собирал рога с 2020 года. Мужчина хранил их в хозяйственной постройке и передал через таксиста для дальнейшей реализации.

В рамках уголовного дела также был изъят мобильный телефон одного из подозреваемых, в котором имеются переписки на тему реализации рогов и фотографии дериватов, упакованных в мешки.

По данному факту проводится досудебное расследование за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами. Проводятся следственные действия.

Напомним, в сентябре в Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию.

Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.

Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СайгакРогаизъятие
19.01.2024, 13:45 20221

Подозреваемого в коррупции экс-сотрудника Комитета госдоходов экстрадировали из Грузии

Бывшего сотрудника КГД подозревают в систематическом взяточничестве
Подозреваемого в коррупции экс-сотрудника Комитета госдоходов экстрадировали из Грузии
Фото: Depositphotos
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в совершении коррупционных преступлений экстрадировали в Казахстан из Грузии сотрудники прокуратуры Казахстана, Агентства по противодействию коррупции при содействии Министерства иностранных дел и Интерпола, сообщает Генеральная прокуратура РК.


Экс-сотрудника Комитета госдоходов подозревают в систематическом взяточничестве.

Будучи сотрудником органов государственных доходов РК, в период с января по август 2022 года он получал от субъектов предпринимательства взятки на общую сумму 37,5 млн тенге за оказание содействия в беспрепятственном проезде большегрузных транспортных средств через пункт пропуска на казахстанско-российской границе. После совершения преступления подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск", - рассказали в ведомстве.


В октябре 2023 года подозреваемого задержали на территории Грузии. В настоящее время он водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Напомним, с начала года в Казахстане задержаны 58 разыскиваемых преступников.  

В частности, из Камеруна экстрадировали задолжавшего государству 720 млн тенге казахстанца.  

Ранее из Германии экстрадированы участники ОПГ, которых подозревают в организации незаконных азартных игр и уклонении от уплаты налогов.

13 января в аэропорту Алматы задержали находившегося 10 лет в международном розыске "вора в законе" Самаркана Ахметова. Читать:
 
18.01.2024, 21:05 40986

В Туркестанской области задержали троих иностранцев, находившихся в международном розыске

В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции
В Туркестанской области задержали троих иностранцев, находившихся в международном розыске
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Туркестанской области установили троих иностранцев, находившихся в международном розыске, сообщает Polisia.kz.

Первый - 38-летний гражданин Узбекистана был осужден на родине за совершение разбойного нападения. Установлено, что в 2020 году он совершил побег из мест лишения свободы, а после незаконно пересек границу Казахстана.

Второй подозреваемый - 30-летний гражданин Узбекистана задержан в ходе совместно проведенных мероприятий сотрудников УПЭ, управления криминальной полиции и Сарыагашского РОП. Мужчина был объявлен в розыск ДП Астаны за совершение преступления, связанного с хранением наркотиков.

Третий подозреваемый - 21-летний гражданин России задержан в Келесском районе. Молодой человек был объявлен в розыск в декабре 2022 года и скрывался на территории Казахстана.

В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции.

Напомним, в Международном аэропорту Алматы при осуществлении пограничного контроля задержаны три иностранца с поддельными паспортами.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Задержаниерозыскиностранцы
18.01.2024, 18:10 45081

Продал земли за бесценок: в ЗКО чиновника приговорили к трем годам лишения свободы

Государству причинен ущерб в особо крупном размере
Продал земли за бесценок: в ЗКО чиновника приговорили к трем годам лишения свободы
Фото: gov.kz
Уральск. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области приговорен к трем годам лишения свободы руководитель отдела земельных отношений района Байтерек за незаконное представление земельных участков, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Приговором суда руководитель отдела земельных отношений района Байтерек признан виновным (...) и осужден к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности. Исковое заявление о возмещении ущерба государству удовлетворено. Приговор не вступил в законную силу", - проинформировали в прокуратуре.


Установлено, что одному гражданину рядом с областным центром в частную собственность переданы два крупных делимых земельных участка общей площадью 40,0 гектаров с целевым назначением "для ведения садоводства и дачного строительства".

Выкупная цена у государства дачных земельных участков оказалась крайне занижена и составила всего лишь 765 тысяч тенге за 4000 соток земли. Реальная кадастровая стоимость земельных участков составила бы 119,8 млн тенге, тем самым государству причинен ущерб в особо крупном размере", - добавили в прокуратуре.


Ранее в ЗКО сотрудник акимата был осужден на три года лишения свободы за хищение бюджетных средств.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СудЗКОчиновник
18.01.2024, 16:34 47521

Вынесен приговор по делу о гибели детей после травли клопов в Актау

Подсудимой назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы
Вынесен приговор по делу о гибели детей после травли клопов в Актау
Фото: Depositphotos
Актау. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Актау признана виновной в гибели двух детей после травли клопов в одной из квартир города, сообщили в городском суде Актау.

Подсудимая обвинялась в нарушении санитарных правил, повлекших по неосторожности смерть двух малолетних детей.

Согласно материалам суда, обвиняемая приобрела по рекламе средство для уничтожения насекомых. Она использовала эту средство в своей квартире для травли клопов, не предупредив об этом соседей.

В результате из-за выделений отравляющих веществ отравились семь членов одной семьи, проживающих этажом выше. При этом отравление для двух маленьких детей стало смертельным.

Вина подсудимой была доказана заключением химико-токсикологического эксперта, показаниями свидетелей. Отмечается, что обвиняемая вину признала и раскаялась.

Напомним, трагедия произошла в октябре прошлого года. Двое детей погибли после травли клопов, еще пять человек были госпитализированы.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Клопытравля
18.01.2024, 11:43 52891

В Актюбинской области организатор филиала финпирамиды Qnet получила пять лет лишения свободы  

Имущество, добытое преступным путем, на сумму 286 млн тенге конфисковано в доход государства
В Актюбинской области организатор филиала финпирамиды Qnet получила пять лет лишения свободы
Фото: Depositphotos
Актобе. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области организатор филиала финансовой пирамиды Qnet получила пять лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Жумагазина Г. приговорена к пяти годам лишения свободы. С учетом имеющегося несовершеннолетнего ребенка отбывание наказания отсрочено сроком на пять лет. Имущество, добытое преступным путем, на сумму 286 млн тенге конфисковано в доход государства", - проинформировали в пресс-службе.



Установлено, что Жумагазина в период с января 2019 года по июнь 2022 года в городах Актобе и Хромтау, зарегистрировавшись независимым представителем международной компании Qnet, создала и руководила структурным подразделением компании, деятельность которой была замаскирована под законный сетевой маркетинг, признанной в ряде зарубежных стран финансовой пирамидой.

В органы финансового мониторинга с заявлениями обратились 25 граждан, средствами которых в общей сумме почти 37,5 млн тенге завладела подсудимая", - добавили в АФМ.


Напомним, в ноябре прошлого года троих организаторов финпирамиды Qnet задержали в Кызылординской области.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СудАктобеФинпирамидаорганизатор
17.01.2024, 19:04 73801

12 туш косуль изъяли у двух браконьеров в Павлодарской области

Охотников задержали на пойме реки Иртыш вблизи села Мичурино
12 туш косуль изъяли у двух браконьеров в Павлодарской области
Фото: Polisia.kz
Павлодар. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - 12 туш косуль изъяли у двух охотников в Павлодарской области. Полиция проводит расследование по факту незаконной охоты, сообщает Polisia.kz.

Благодаря бдительности сельчан на пойме реки Иртыш вблизи села Мичурино полицейские совместно с представителем учреждения по охране лесов и животного мира пресеки факт незаконной охоты на особо охраняемой природной территорий.

Прибыв к указанному месту, стражи порядка установили, что двое сельчан охотятся на косуль. На месте обнаружены разделанные 12 туш животных, снегоход, пять гладкоствольных ружей. По факту незаконной охоты в отношении подозреваемых начато досудебное расследование.

Напомним, 23 декабря в ходе рейда госинспекторы Павлодарской ОТИ лесного хозяйства и животного мира, РГКП "ПО Охотзоопром" и полицейские на автодороге Атамекен - Русская Поляна остановили Mitsubishi Pajero. При досмотре в багажнике джипа обнаружено шесть разделанных туш предположительно сибирской косули. Из них только на четыре косули имелись лицензии.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЗадержаниеКосулябраконьерство
17.01.2024, 16:45 72436

Троих иностранцев с фальшивыми паспортами задержали в аэропорту Алматы

В отношении двух задержанных начато досудебное расследование, третий иностранец был депортирован
Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Алматы при осуществлении пограничного контроля задержаны три иностранца с поддельными паспортами, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.

Трое задержанных иностранцев при прохождении паспортного контроля предъявили поддельные документы Франции и Греции.

Изъятые паспорта были дополнительно проверены с использованием спецтехники. Проверка подтвердила, что документы поддельные.

В отношении двух задержанных начато досудебное расследование, третий иностранец был депортирован.

По данным КНБ, с начала 2024 года пограничниками в пунктах пропуска через государственную границу пресечено 18 фактов использования недействительных и чужих паспортов.

За нарушение границы с использованием поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность", - напомнили в Погранслужбе КНБ.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы возмущены самодеятельными работами частных стройкомпаний по прокладке сетей на дорогах общего пользования, в результате которых портится покрытие улиц и магистралей. Как вы относитесь к этим дорожным работам?

      Архив опросов