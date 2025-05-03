Несовершеннолетнего наркокурьера задержали в Атырау

В ходе досмотра у него обнаружили 25 свертков с синтетическим наркотиком "альфа-PVP"

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Атырау. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау по подозрению в распространении наркотиков задержан 17-летний парень, сообщает - В Атырау по подозрению в распространении наркотиков задержан 17-летний парень, сообщает Polisia.kz





Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали на одной из улиц города 17-летнего жителя Кызылординской области, подозреваемого в распространении наркотических средств.





В ходе досмотра у него обнаружили 25 свертков, обернутых в черную изоленту. В каждом из них содержалось порошкообразное вещество белого цвета массой по одному грамму. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является синтетическим наркотиком "альфа-PVP" общей массой 24,7 грамма.





По решению суда подозреваемый водворен в следственный изолятор.





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