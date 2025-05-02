01.05.2025, 17:44 2736
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos.com
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Казахстане из незаконного оборота изъяли свыше 13 килограммов "синтетики".
По всей стране в апреле были проведены операции. Пресечено 37 фактов сбыта и 37 фактов хранения синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято 13,5 килограмма "синтетики", стоимость которой на черном рынке составила бы 405 млн тенге. Задержано и водворено в изолятор временного содержания 29 человек.
В Атырауской области полицейские изъяли около 1,6 тонны рыбы.
В регионе за время проведения мероприятия "Бекіре-2025" выявлено более 100 правонарушений, связанных с незаконным оборотом водных биоресурсов. По 6 фактам ведутся досудебные расследования, так как в действиях подозреваемых усматриваются признаки уголовного преступления.
Мошеннический колл-центр под руководством казахстанцев выявили в Кыргызстане.
Сотрудники колл-центра систематически занимались психологическим воздействием на граждан Казахстана и Кыргызстана и склоняли их к приобретению биологически активных добавок и бытовой техники. Кроме того, они убеждали клиентов в необходимости покупки лотерейных билетов, где при переводе денег на определенные счета шанс на выигрыш увеличивался кратно. По данным ГКНБ Кыргызстана, задержаны 43 сотрудника колл-центра.
В области Абай незаконно добыли более 68 тысяч тонн песка.
По данным АФМ, в регионе окончено расследование в отношении двух предпринимателей по делу о незаконной добыче песка на территории Семея. Подозреваемыми были незаконно добыто более 68 тысяч тонн песка, а государству причинен ущерб на сумму 272 млн тенге.
Браконьеров задержали на озере Балхаш.
Рыбаки занимались незаконным промыслом в период нереста. В результате оперативных действий у браконьеров изъяты моторная лодка, использовавшаяся для незаконного промысла, а также улов весом 181,8 килограмма, включающий судака, берша, воблу и жереха. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
Двух насильников приговорили к пожизненному заключению за многолетние издевательства над племянницей.
Из обвинения следует, что они написали супруге своего брата, что расскажут о ее любовных отношениях, и потребовали за молчание 5 миллионов тенге. Также, согласно материалам суда, оба подсудимых неоднократно насиловали дочь своего брата. Когда это случилось в первый раз, девочке было только 8 лет, и эти издевательства над ней продолжались много лет. Суд признал их виновными по обеим статьям и приговорил к пожизненному лишению.
В Семее школьный учитель приставал к девочкам на уроках.
Как сообщили в фонде "Не молчи", "учитель систематически щупал, даже я бы сказала ощупывал девочек на уроках (...) Однажды его приставания попали на камеру, это выложили в школьный чат". В фонде уточнили, что после скандала директор уволил педагога. Однако дети, скинувшие видео, написали, что сейчас этот учитель работает в другой школе. в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК сообщили, что педагог в настоящее время не работает в сфере образования. Комитет также обратился в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям учителя.
В Алматы задержали подозреваемых в мошенничестве.
По данным следствия, преступники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, под угрозой уголовной ответственности завладели деньгами и автомобилем местного жителя. Сумма причиненного ущерба составила более 12 млн тенге. Все подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.
АФМ направило в суд дело по факту мошенничества при строительстве многоэтажек в Каскелене.
По данным агентства, руководители ТОО не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали в социальных сетях строительство жилых комплексов НОМЕ, "НОМЕ Южный", НОМЕ SAU, НОМЕ МAК. Несмотря на отсутствие обязательной гарантии единого оператора жилищного строительства, они за счет таргетированной рекламы привлекли от более 100 граждан 972 млн тенге. При этом строительные работы проведены с нарушениями и в установленные сроки не завершены. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Дело направлено в суд.
В Алматинской области подростков избили в уличном школьном туалете.
В соцсетях распространяется видео, на котором старшеклассник избивает выстроившихся в шеренгу подростков. В описании под видео говорится, что издевательства над сверстниками устроил ученик девятого класса в уличном школьном туалете. В полиции региона сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело. Проводится досудебное расследование.
В Алматинской области расследуют групповое избиение мужчины.
На территории жилого комплекса "Нурия" в поселке Бесагаш толпа неизвестных жестоко избила парня. В департаменте полиции Алматинской области сообщили, то по данному инциденту заявлений и сообщений в полицию не поступало, нарушение было выявлено в ходе мониторинга соцсетей. В настоящее время проводится расследование, заведено уголовное дело.
В Казахстане пресекли контрабанду наркотических средств из США.
На имя казахстанки из США через международные почтовые отправления поступали наркотики, замаскированные под бытовую продукцию. В зоне таможенного контроля АО "Казпочта" в Астане было изъято 1,2 килограмма гашишного масла. Кроме того, при обыске по месту проживания обвиняемой в Алматы обнаружено 4,38 грамма расфасованного мефедрона. Суд признал ее виновной в контрабанде и сбыте наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере. Назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.
Финансовые нарушения на 250 млн тенге выявили в ФК "Актобе".
В их числе сомнительные сделки с трансферами игроков и авиаперевозчиками. Также установлено, что денежные средства, выделенные на питание игроков, израсходованы на личные нужды администрации клуба. Прокуратурой области начаты 3 досудебных расследования. Также уголовные дела переданы для расследования в антикоррупционную службу.
Экс-главу "Банка Астаны" заочно приговорили лишению свободы.
Суд признал его виновным в хищении денежных средств банка под видом оказания агентских услуг и незаконного отчуждения в пользу подконтрольной компании бизнес-центра в Алматы в предбанкротный период. Экс-председатель совета директоров АО "Банк Астаны" заочно осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Экс-главу управления физкультуры и спорта Алматинской области подозревают в получении взятки.
Его подозревают в получении взятки в сумме 8 млн тенге от индивидуального предпринимателя за заключение договора госзакупок услуг по поставке продуктов. С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
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24.04.2025, 20:00 14221
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Алматы пресечена деятельность трех финансовых пирамид.
Организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты для получения высокой прибыли. В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита. С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT.
В Шымкенте блогер задержан по подозрению в вымогательстве у педагога.
По предварительным данным, блогер, используя свой медийный статус, угрожал распространением компрометирующей информации и требовал 1,2 миллиона тенге за отказ от ее публикации. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Находившегося в розыске 11 лет преступника задержали по прилете в Усть-Каменогорск.
Он подозревается в совершении мошенничества на сумму около 5 миллионов тенге. Все эти годы он уклонялся от правосудия, менял места проживания и тщательно избегал появления в общественных местах. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.
Глава Актауского городского суда получил тюремный срок за подстрекательство к взятке.
Председатель Актауского городского суда и частный судебный исполнитель осуждены на 9 и 8 лет лишения свободы соответственно. Они признаны виновными в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки.
В Костанайской области суд вынес приговор за вооруженный налет на АЗС.
Подсудимый угрожал ножом оператору-продавцу АЗС. Ему за назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор еще не вступил в законную силу.
В Алматы задержали 19-летнего наркозакладчика.
У парня были обнаружены свертки с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. По предварительным данным, изъятое вещество может являться синтетическим наркотиком. Начато досудебное расследование.
В сотрудника акимата стреляли в Шымкенте.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
В Улытауской области с дроперов взыскали десятки миллионов тенге.
Дроперы участвуют в мошеннической схеме против граждан. В области за 2024 год судом удовлетворено 42 иска на сумму 69 млн тенге. В текущем году судом удовлетворено 13 исков на сумму 28,3 млн тенге.
Троих казахстанцев приговорили к лишению свободы по делу о сбыте наркотиков.
Они приговорены к лишению свободы на срок от 7 до 8 лет. Следствием установлено, что осужденные организовали межрегиональную поставку наркотиков (Изъят мефедрон, кокаина, афганский гашиш, кетамин и LSD. - Прим. ред.) через интернет-площадку в города Караганда, Астана и Актобе.
В Экибастузе суд вынес приговор по нашумевшему делу о массовом отравлении в одном из ресторанов города.
В 2024 году в медицинские учреждения городов Астана, Караганда, Павлодар и Экибастуз с различными симптомами пищевых отравлений обратились 56 граждан, которые накануне находились на торжественном мероприятии в одном из ресторанов города Экибастуз. Виновного приговорили к ограничению свободы с запретом на занятие деятельностью в сфере общественного питания. Потерпевшие удовлетворены судебным вердиктом, за исключением ресторатора, обжаловавшего судебный вердикт.
В Жамбылской области осудили замглавврача и главбуха городской многопрофильной больницы.
Замглавврача назначено наказание в виде 9 лет, главному бухгалтеру - 6 лет. Они признаны виновными в хищении более 758 млн тенге бюджетных средств путем их незаконного перечисления по подложным документам аффилированному предприятию.
В Алматы пассажир ударил таксиста за просьбу не курить в салоне.
Видео инцидента было опубликовано в соцсетях. По факту побоев было возбуждено уголовное дело, а ударившего таксиста пассажира задержали. Подозреваемый водворен в ИВС. Позже агрессивному пассажиру вынесли приговор. Суд признал его виновным по статье Уголовного кодекса РК "Нанесение побоев" и назначил наказание в виде 12 суток ареста, а также взыскал с него 100 тыс. тенге тенге в счет компенсации морального вреда.
Саженцы сосны на 500 млн тенге украли в Абайской области.
В состав группы, занимавшейся хищением саженцев, входили местные жители и бывшие работники государственного природного резервата "Семей орманы". В результате проведенных мероприятий на территории Павлодарской области задержан 38-летний организатор и его сообщники. Все они взяты под стражу.
В Караганде вынесли приговор по делу о хищении 339 млн тенге сельхозсубсидий.
Глава крестьянского хозяйства в сговоре с местным ветеринарным врачом для получения субсидий предоставляли фиктивные документы о наличии крупного рогатого скота, а также о производстве и реализации молочной продукции. Приговором суда подозреваемые признаны виновными по статьям УК РК "Мошенничество", "Легализация денег, полученных преступным путем" и "Неправомерные уничтожение или модификация информации", им назначено от 5 до 6 лет лишения свободы.
В Казахстане новорожденного выбросили из окна поезда.
В СМИ появилась информация о шокирующем случае, который произошел в поезде Кызылорда - Астана. Как сообщалось, одна из пассажирок родила ребенка, а после выбросила его из окна. В ДП на транспорте заявили, что по данному факту проводится расследование.
В Павлодарской области избили семилетнего мальчика.
В Сети распространилось видео, на котором группа детей избивает мальчика. В ДП области сообщили, что все участники инцидента установлены. Несовершеннолетние вместе с законными представителями доставлены в полицию. Кроме того, дети поставлены на учет.
В Улытауской области осуждены убившие 15 сайгаков браконьеры.
Суд вынес приговор в отношении четверых подсудимых, обвиняемых в незаконной охоте с причинением значительного ущерба государству, а также в незаконном уничтожении и перевозке сайгаков. Каждый из них приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также к запрету заниматься охотничьей деятельностью сроком на 5 лет.
В Актобе на восемь лет осужден директор центра обеспечения безопасности дорожного движения.
Антикор установил, что "он в сговоре с индивидуальным предпринимателем присвоил 35 млн тенге путем заключения фиктивного договора госзакупок и оплаты за заведомо невыполненные работы по нанесению дорожной разметки". Кроме того, по данным Антикора, обвиняемый "растратил бюджетные средства в размере 237 млн тенге".
Членам ОПГ вынесли приговор в Карагандинской области.
Подсудимых обвиняли сразу по нескольким статьям: создание и руководство ОПГ; незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение газового, огнестрельного оружия, патронов и боеприпасов к ним;покушение на убийство, совершенное по найму в преступной группе;применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти; грабеж. Преступников приговорили к лишению свободы на срок от 4 лет до 21 года.
Разыскиваемого Казахстаном мошенника задержали в Саудовской Аравии.
По данным полиции, летом 2018 года в Алматы подозреваемый под предлогом поставки овощей и фруктов из Узбекистана завладел денежными средствами одного из местных жителей в размере 5 млн тенге.
Группу вымогателей задержали в Уральске.
Вымогатели искали жертв через сайт знакомств. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали всех участников преступной схемы. Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Среди пятерых задержанных - четверо студентов колледжей города Уральска.
АФМ пресекло незаконную микрофинансовую деятельность в Костанайской области.
Подозреваемый в период с 2020 года, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты и залог на имущество через мобильные приложения OLX и Instagram. Также, по данным АФМ, он легализовал преступные доходы в размере более 60,6 млн тенге.
Жительницу Астаны осудили за пропаганду терроризма.
Она использовала мессенджер Telegram для распространения материалов и идеологии, направленных на поддержку терроризма, а также намеревалась участвовать в террористической группе в Сирии. Приговором суда виновная осуждена к 7 годам лишения свободы.
В Актобе вынесен приговор в отношении временно исполняющего обязанности руководителя департамента санэпидконтроля и его заместителя.
Они, будучи в сговоре, получили взятку в размере 1 млн тенге от руководителя коммерческой организации за беспрепятственную выдачу лицензии на осуществление услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Суд признал должностных лиц виновными в получении, а предпринимателя - в даче взятки и назначил им наказание в виде штрафа в размере от 20 до 35 млн тенге.
Казахстанца осудили на 7 лет за развратные действия в отношении школьницы из Алматы.
Следствием установлено, что он, находясь в Астане, через мессенджер Telegram познакомился с девочкой - ученицей 6-го класса одной из гимназий Алматы. Впоследствии, в ходе видеосвязи, без применения насилия, он совершил действия непристойного характера.
Чиновника и подрядчика подозревают в хищении выделенных на строительство набережной в Кокшетау 170 млн тенге.
Задержаны и водворены в ИВС бывший руководитель отдела ЖКХ городского акимата, технического надзора - ТОО "М-Строй проект", а также фактический владелец подрядной организации ТОО "ПавлодарЭнергоМонтаж".
Суд вынес приговор по двойному убийству в Акколе.
По материалам суда, в августе 2024 года в городе Акколе один из подсудимых подстрекнул второго к убийству трех человек из-за произошедшего ранее конфликта. Второй обвиняемый застрелил из ружья двух человек, третьему удалось скрыться. В итоге суд назначил подстрекателю 18 лет лишения свободы, он также пройдет принудительное лечение от алкоголизма. Стрелявшего признали виновным в убийстве двух человек, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. Он проведет за решеткой 18,5 лет.
В СКО уголовное дело завели по факту изнасилования 19-летней девушки.
Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны двое жителей областного центра 27 и 25 лет. Они помещены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.
В Казахстане пресекли деятельность пяти предприятий, занимавшихся незаконной добычей золотосодержащей руды.
Компании, имея лицензии исключительно на проведение геолого-разведовательных работ, на деле осуществляли масштабную незаконную добычу золотосодержащей руды с применением специализированной техники и производственного оборудования. В полицию доставлено 62 человека. По выявленным нарушениям зарегистрировано пять уголовных дел по фактам незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.
В Караганде судят опекунов за жестокие издевательства над детьми.
На скамье подсудимых 45-летний местный житель, его жена и дочь. На патронат они взяли сразу шесть детей, но почти все время избивали и унижали их. Дело рассматривают сразу по трем статьям: причинение тяжкого вреда здоровью, истязание и мошенничество. Сейчас трое из пострадавших детей находятся под присмотром родной бабушки, остальные вернулись в детский дом.
Сотрудникам "Семей орманы" вынесли приговор в Павлодарской области.
На скамье подсудимых оказались пять человек. Сегодня, 25 апреля, четверых из них, в том числе бывшего первого руководителя государственного резервата, суд признал виновными в хищении, взяточничестве, в создании и участии в преступной группировке. Четыре сотрудника резервата получили от 12 до 10 лет лишения свободы. Пятого неработающего подсудимого суд приговорил к 3 годам лишения свободы.
В Алматинской области шесть человек приговорили к лишению свободы по делу об убийстве.
В прошлом году летом в зоне отдыха "Алекс" в Конаеве между двумя подсудимыми и потерпевшим произошел конфликт, переросший в драку. По информации суда, "у подсудимых возник преступный умысел на убийство". Также они привлекли еще четверых участников. Позднее у ЦОНа они совершили несколько выстрелов в сторону потерпевшего, который скончался по дороге в больницу. Его друг получил ранения, но остался жив. Двоим подсудимым суд назначил по 19 лет лишения свободы, четверым - по 17 лет. Еще один подсудимый получил 2 года и 6 месяцев ограничения свободы.
Жительницу Щучинска оштрафовали за избиение воспитанника.
Женщина ударила ребенка по ноге металлической тяпкой. Ей назначен штраф в размере 80 МРП (295 360 тенге) с лишением права занимать педагогические должности или заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних детей, сроком на 2 года.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
17.04.2025, 18:38 25856
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Житель Каскелена планировал создать террористическую группу для совершения терактов в Казахстане.
Он призывал свое окружение к участию в боевых действиях за рубежом на стороне террористов, а также сам планировал к ним примкнуть. Решением суда города Актобе за пропаганду терроризма и незаконное хранение огнестрельного оружия признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы житель Актюбинской области.
Имущество организаторов незаконных МФО на сумму 32 млрд тенге арестовало АФМ.
Продолжается расследование в отношении руководства МФО "Creditum", МФО "Sofi Finance", МФО "Hava Finance", МФО "SF Offline", МФО "POS Credit", МФО "Салем Кредит" по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности. В результате незаконной деятельности указанных МФО пострадали более 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 млрд тенге. Организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца. На его 2 жилых дома и автомашины BMW X6 и Toyota Tundra общей стоимостью 225 млн тенге наложен арест. Расследование продолжается.
Миллиарды похитили при реконструкции водопровода Астрахань - Мангышлак.
В совершении хищения подозреваются бывший генеральный директор квазигосударственного предприятия "Магистральный водовод" - дочерней компании "КазТрансОйл", его заместитель, представители компании-подрядчика и учредитель проектной организации. В рамках расследования уголовного дела установлено имущество подозреваемых лиц на сумму 1,1 млрд тенге, которое с санкции суда арестовано в целях обеспечения исполнения приговора. Дело направлено в суд.
На иностранца напали с ножом на АЗС в Жамбылской области.
Подозреваемый задержан по горячим следам при попытке скрыться, водворен в ИВС. Расследование на моем личном контроле.Пострадавшему иностранцу полицейские оперативно помогли добраться до больницы. Ему была оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался, угрозы для жизни нет.
В Алматы полиция расследует заявление о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.
Девочка-подросток обвинила взрослого соседа в изнасиловании. Информацию об этом распространил адвокат несовершеннолетней. Между тем, по информации СМИ, обвиняемый заявил, что дело сфабриковано с целью вымогательства. В ДП Алматы заверили, что назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных действий.
Сбежавшего из суда в Каскелене подозреваемого задержала полиция.
Подозреваемого задержали в селе Акши Алматинской области. При силовой поддержке бойцов спецподразделения подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
В Туркестанской области осуждены руководители районного отдела образования.
Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 550 млн тенге путем их перечисления в качестве заработной платы лицам, фактически не работавшим в сфере образования. Двое бывших руководителей приговорены к 7 годам, еще один - к 2 годам лишения свободы.
Экс-чиновника МСХ подозревают в мошенничестве с субсидиями на 1,5 млрд тенге.
Используя электронные цифровые подписи 29 крестьянских хозяйств и документы о фиктивной поставке саженцев элитного сорта малины, экс-чиновник и экс-депутат получили субсидии на общую сумму более 1,5 млрд тенге, рассказали в департаменте АФМ Алматинской области. Подозреваемый арестован на 2 месяца.
В Семее ищут нелюдей, которые c особой жестокостью убили собаку.
Тело животного обнаружили прохожие. Над собакой издевались в зарослях на улице с промышленными базами недалеко от жилого квартала. В департаменте полиции Абайской области подчеркнули, что проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных правонарушению.
Сотруднице пансионата вынесли приговор по резонансному делу о жестоком обращении с постояльцами.
Работница пансионата систематически применяла физическую силу к подопечным и оставляла их на улице без теплой одежды. Суд признал женщину виновной и назначил ей 3 года лишения свободы.
В Актобе подростки попали в полицию после публикации фото в Сети.
Парни позировали с предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие. Все они были доставлены в отдел полиции. В ходе проверки выяснилось, что пятеро из них являются студентами высших и средних специальных учебных заведений Актобе, а один - ученик старших классов районной школы. С подростками и их родителями были проведены профилактические беседы и несовершеннолетние поставлены на профилактический учет.
В Астане вынесли приговор по делу о незаконном майнинге.
В столице вынесен обвинительный приговор в отношении трех граждан, которые в период с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района мегаполиса. Приговором суда они признаны виновными и им назначено наказание в виде штрафа.
В Астане главу одного из отделов управления образования осудили за взятки.
Прокурорской проверки было установлено, что руководитель одного из отделов столичного управления образования использовала свое служебное положение в личных целях для материальной выгоды. По итогам судебного разбирательства должностное лицо признано виновным. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело возбудили по факту нападения с ножом на мотоциклиста.
Подозреваемый задержан по горячим следам и с санкции суда заключен под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство, совершенное с применением ножа". Она предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Курсанты Академии Нацгвардии устроили массовую драку в Петропавловске.
В результате инцидента несколько курсантов получили незначительные телесные повреждения в виде ссадин и гематом. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Проводится проверка.
Злоумышленники сообщили о готовящихся терактах в школах Семея.
В чатах и мессенджерах распространяется ложная информация о якобы готовящихся терактах в школах. В ДП Абайской области опровергли сообщения.
В Алматы обстреляли машину.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что задержаны двое мужчин, у которых было изъято огнестрельное оружие. Они были водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
ОПГ оформила кредиты в 5 млрд тенге на жителей нескольких регионов РК.
Мошенниками незаконно оформлены кредиты на 450 лиц в сумме около 5 млрд тенге. На сегодняшний день по делу в качестве подозреваемых установлено 24 лица, 15 из них с санкции суда взяты под стражу. Расследование продолжается.
В Костанае воспитатель обожгла утюгом подростка.
Известно, что воспитаннице 2008 года рождения госпитализация не потребовалась. Воспитателя уволили. Уголовное дело возбуждено и находится на стадии расследования.
Большинство обвиняемых по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата не признали вину.
Часть подсудимых заявили, что признают свою вину частично. Некоторые вовсе ее не признали. В частности, главный обвиняемый по делу - Абзал Шынасыл отметил, что не признает обвинения в убийстве подростка. Также мать Шерзата Полата дала показания в суде.
Прокуратура Жамбылской области выявила хищение бюджетных средств, предназначенных для финансирования детсада.
Руководство детсада подозревается в незаконном получении бюджетных средств за детей, которые не посещали данное учреждение. Факт хищения зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований.
В Костанайской области ликвидирован канал сбыта наркотиков через социальные сети.
В ходе обыска обнаружены и изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг, сотовые телефоны и 5 банковских карт. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.
В Жанаозене жестоко избили подростка и его отца.
В настоящее время пострадавший и его отец находятся в Жанаозенской многопрофильной городской больнице. У 11-классника диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб и подкожная гематома теменной области волосистой части, ушиб и кровоподтек лица, параорбитальной области с обеих сторон, а также ссадины левого коленного сустава. У его отца - закрытый оскольчатый перелом 2-й плюсневой кости левой стопы со смещением костных отломков.
Житель алматинского ЖК напал с ножом на человека в лифте.
В Сети появилось информация о том, что в жилом комплексе Alma City в Алматы мужчина разгуливал по подъезду с ножом в руке и стучал в двери других жителей. Помимо этого, сообщалось, что он напал на человека в лифте. В пресс-службе департамента полиции города заявили, что житель ЖК, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в управление полиции Наурызбайского района. В отношении него составлены административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство.
Младший сержант получил 3 года по делу солдата, впавшего в кому в Отаре.
Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий и заключениями экспертиз. Также в пользу потерпевшего взысканы расходы по лечению в размере более 2 млн тенге. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
10.04.2025, 21:30 37656
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В АФМ раскрыли подробности расследования в отношении шести МФО в Алматы.
Как сообщили в агентстве, МФО действовали как единая структура, использовали один офис, где работали более 200 сотрудников. Их деятельность находилась под контролем лиц из зарубежных стран. Суд удовлетворил иски граждан о признании 130 договоров гарантии недействительными, таким образом, заемщики освобождены от обязательств, а МФО обязаны вернуть полученные средства.
Дело о крупной контрабанде наркотиков передано в суд.
По версии следствия, наркотики планировалось перевезти через Казахстан в третьи страны. Также в ходе расследования была установлена причастность двух граждан Турецкой Республики, к которым применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Обманувшая граждан на 80 млн тенге интернет-мошенница задержана в Атырауской области.
Подозреваемая, вводя людей в заблуждение, предлагала услуги по обналичиванию кредитных средств через онлайн-банкинг. Таким способом она совершила порядка 30 эпизодов мошенничества, причинив гражданам ущерб на сумму около 80 млн тенге. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.
Блогера из Аркалыка задержали по подозрению в изнасиловании.
По предварительным данным, некоторым из жертв мужчина занимал деньги и, когда те не могли вернуть долг, требовал интимных отношений. Когда потерпевшие отказывались, он против их воли вступал с ними в половые контакты. По санкции суда подозреваемый арестован.
В полиции Алматы возбудили уголовное дело по факту избиения охранника ЖК.
В одном из ЖК Алматы охранник сделал замечание водителю авто, который долго сигналил возле шлагбаума на въезде на территорию ЖК, чем потревожил жителей, отдыхавших в выходной день. В результате водитель вышел из машины и с кулаками набросился на охранника. Инцидент закончился госпитализацией охранника. Подозреваемый доставлен в полицию.
В Экибастузе осудили начальника управления по чрезвычайным ситуациям.
По информации Антикора, начальник управления по ЧС и его заместитель признаны виновными в неоднократном получении от предпринимателя взяток в общей сумме 7,4 млн тенге за заключение с его предприятием договоров оказания услуг негосударственной противопожарной службы. Глава управления приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, его заместитель и предприниматель - к 7 годам лишения свободы каждый.
Из Кыргызстана в Казахстан экстрадировали подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере.
Она задержана в аэропорту Бишкека и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована на родину. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. В результате ее преступных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 230 млн тенге.
Марганцевую руду незаконно добывал и продавал казахстанец в области Улытау.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 8 месяцев. Также суд конфисковал его имущество стоимостью 97,8 млн тенге: 5 автомашин и крестьянское хозяйство. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Чиновников осудили за растрату в Актобе.
Приговором суда один из подсудимых приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Второму подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать материально ответственные должности в государственных и коммерческих организациях сроком на 10 лет.
Полиция Алматы расследует жестокое избиение женщины.
О случившемся нападении в соцсетях рассказала дочь потерпевшей. По словам девушки, 5 апреля агрессор выследил, где живет ее мать, и напал на нее в переулке. В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью человека управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Директор и бухгалтер детсада в Мангистауской области украли 12 млн тенге.
Приговором суда директор признан виновным, назначен штраф в 10-кратном размере от суммы похищенных средств. Бухгалтеру назначено 3,5 года ограничения свободы. Нанесенный ущерб полностью возмещен.
В Талдыкоргане подросток избил 85-летнего старика.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Несовершеннолетний правонарушитель передан под поручительство законного представителя. Кроме того, к административной ответственности привлечен законный представитель несовершеннолетнего за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
Антикор ЗКО завершил расследование в отношении директора Центра ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной ситуации.
Он обвиняется в хищении бюджетных средств в общей сумме 11,5 млн тенге c февраля по декабрь 2024 года путем подписания фиктивных актов выполненных работ по ремонту электрического оборудования и начисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в КГУ. Обвиняемый предан суду.
Замакима Алматы привлекли к ответственности за незаконные проверки бизнеса.
Его привлекли к ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. По данным прокуратуры Алматы, в ходе мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары сотрудники районных акиматов выходили за рамки своих полномочий, требуя у предпринимателей предоставления документов без законных оснований.
Число эпизодов интернет-мошенничества резко выросло в Казахстане.
Только в первом квартале текущего года правоохранители зарегистрировали 6,2 тысячи подобных правонарушений. В 2025 году доля онлайн-эпизодов среди зарегистрированных случаев мошенничества составила 54% и оказалась самой высокой с 2019-го года за все время отражения таких сведений в статистике.
Гражданина Монголии разыскивают по делу о разбойном нападении на севере Казахстана.
Преступление произошло в августе 2024 года. Неизвестные лица ворвались в дом жителя Тайыншинского района, связали скотчем его и 12-летнего внука, забрали деньги и ценности на сумму около 640 тысяч тенге. Трое подозреваемых были задержаны. В настоящее время они уже осуждены. Между тем оперативники продолжают розыск по подозрению в разбойном нападении иностранца.
Экс-заместитель директора департамента МСХ в Астане подозревается в коррупции.
Он подозревается в незаконном привлечении аффилированной компании к производству ремонта служебного транспорта, через которую обналичил и похитил бюджетные средства, что повлекло причинение ущерба государству в размере более 3 млн тенге.
Казахстанец осужден на 8 лет лишения свободы по делу о пропаганде терроризма.
В сентябре 2024 года в Шымкенте он через мессенджер своей знакомой отправил материалы, содержащие призывы к насилию и разъяснение идеологии международной террористической организации, пропагандирующие идею вооруженного джихада, а также убеждал присоединиться к террористическим группировкам в Сирии.
Более 420 млн тенге похитил застройщик у дольщиков в Актобе.
По данным прокуратуры Актюбинской области, 75 пострадавших дольщиков вложили в строительство жилого дома более 421 млн тенге. Однако компания не построила 2 дома в городе Актобе. Уголовное дело по факту мошенничества в отношении председателя ЖСК "Жилище" направлено в суд.
В Улытауской области бухгалтер детсада украла около 16 млн тенге.
Женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет условно с лишением права заниматься бухгалтерской и иной деятельностью, связанной с финансированием организаций и предприятий сроком на 10 лет.
Совершившему смертельное ДТП подростку изменили приговор.
Ранее приговором суда несовершеннолетний признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему было назначено наказание 2 года лишения свободы. Указанное дело пересмотрено в апелляционном порядке, срок наказания в виде лишения свободы снижен до 1 года. Осужденный освобожден из-под стражи.
В Алматы лишили прав пьяного мопедиста.
По решению суда нарушитель подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на 7 лет.
Похитившим дизтопливо на миллионы тенге машинистам вынесли приговор в Караганде.
Приговор вынесен 11 лицам, осуществлявшим хищение дизельного топлива с тепловозов Карагандинского эксплуатационного локомотивного депо с целью последующей перепродажи. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Бывшего судью Актау осудили за подстрекательство к взятке.
Как сообщили в суде, подсудимый, действуя через посредника, под предлогом принятия благоприятного решения по уголовному делу подстрекал к даче взятки в сумме 18 млн тенге. Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. Соучастник путем обмана завладел 1 млн тенге потерпевшей. Суд признал обоих подсудимых виновными и приговорил экс-судью к 9 годам лишения свободы, соучастника - к 8 годам лишения свободы.
С начала 2025 года в Казахстане зарегистрировано свыше 520 коррупционных преступлений.
Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали сообщил, что с начала 2025 года в стране зарегистрировано 521 коррупционное преступление, изобличено 257 должностных лиц, в том числе 141 руководитель различного уровня. По его словам, в суд направлено 366 уголовных дел.
В Павлодаре нашли нарколабораторию.
Сотрудники прокуратуры Павлодара проанализировали потребление электроэнергии в жилых домах города. Одна квартира показала аномально высокие показатели, явно несоразмерные с ее площадью. Полицейские провели обыск, в ходе которого выяснилось, что в квартире оборудована нарколаборатория. Изъято более 3 кг наркотиков растительного происхождения, гидропонное оборудование, удобрение, упаковка. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан.
В КТЖ выявили хищение дизтоплива в Карагандинской области.
Дизтопливо воровали локомотивные бригады, работавшие на участке станция Тегизжол - перегон Углерудная - Дубовка. Ущерб составил свыше 7,7 млн тенге. По результатам судебного разбирательства подозреваемые были признаны судом виновными в совершении уголовного правонарушения. Каждому из них назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с установлением пробационного контроля на весь период. Нанесенный ущерб полностью возмещен. Приговор вступил в законную силу.
В Кызылординской области вынесен приговор по делу об организации финпирамиды.
Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными, и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 7 лет. Судом конфисковано имущество стоимостью 301 млн тенге: 7 квартир в столице и автомобиль Toyota Camry.
В Павлодарской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на директора охранной организации.
Установлено, что подозреваемые незаконно проникли в квартиру, завладев имуществом на общую сумму более 11 млн тенге. В ходе проведения обыска изъяты вещественные доказательства. Подозреваемые водворены в ИВС. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
03.04.2025, 19:11 51016
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Канал незаконной миграции пресекли в Актюбинской области.
Организатор привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 394 УК РК (Организация незаконной миграции) и приговорен к одному году ограничения свободы. Незаконно полученные иностранцами разрешения на временное проживание в Казахстане аннулированы.
Подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере экстрадировали из России в Казахстан.
В октябре прошлого года он был задержан на территории Орловской области Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Пресечена деятельность замаскированной под потребительский кооператив финансовой пирамиды.
В деятельность пирамиды вовлечено более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге. Организатор пирамиды помещен под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
По факту нападения подростков на пенсионера в Темиртау возбуждено уголовное дело.
Несовершеннолетние проникли в дом 67-летнего мужчины, жестоко издевались над ним и снимали происходящее на видео. В полиции сообщили, что все виновные лица, в том числе несовершеннолетние, установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. После нападения подростков на пенсионера заместителей директоров образовательных учреждений, где они учились, привлекли к дисциплинарной ответственности.
В Северо-Казахстанской области должностные лица осуждены за коррупцию.
Замакима Тайыншинского района и руководитель отдела ЖКХ получили от предпринимателя взятку в размере 10 млн тенге. Петропавловский городской суд, согласившись с позицией прокуратуры, осудил всех к реальному лишению свободы от 3 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев.
В Алматы директор центра дерматологии осужден по делу о взятке.
Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Директор признан виновным в получении при пособничестве своего заместителя от предпринимателя взятки в сумме 5 млн тенге за беспрепятственное выполнение работ и услуг в рамках договора консорциума по повышению квалификации медицинских работников.
В Атырауской области казахстанок привлекли к ответственности за фото с искаженным флагом.
На одну их них с учетом отягчающих обстоятельств наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток. На вторую наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 78 640 тенге. Третья - несовершеннолетняя. На ее законного представителя наложено взыскание в виде административного штрафа в размере 39 320 тенге. Позже еще одну несовершеннолетнюю наказали за фото с искаженным флагом. На ее законного представителя наложен штраф в 39 320 тенге.
Более 5 тысяч вкладчиков обманули создатели финпирамиды HAS.
Подозреваемые убеждали граждан вкладывать деньги в различные инвестпроекты и обещали им ежемесячный пассивный доход до 70%. Для этого они запускали в соцсетях ложные акции и создавали иллюзию фиктивной стройки. В сети финпирамиды попали свыше 5 тысяч вкладчиков. Суд приговорил пятерых соучастников к лишению свободы сроком от 6 до 12 лет.
В Алматинской области возбуждено уголовное дело после побега обвиняемого из суда в Каскелене.
В полиции области заверили, что принимается комплекс мероприятий по задержанию беглеца. Наряду с этим в целях выяснения всех обстоятельств случившегося назначена служебная проверка. Позже в кулуарах мажилиса парламента заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха заявил, что возбуждено дело о халатности.
В Алматинской области в автомобиле обнаружили обгоревшие останки.
По факту убийства полицией начато досудебное расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания 43-летний подозреваемый.
Казахстанка рассказала о преследовании со стороны бывшего мужа.
По словам пострадавшей, экс-супруг постоянно присылает ей сообщения с угрозами, в марте залил двери квартиры ее родителей монтажной пеной, а в декабре проколол колеса родительской машины и сорвал с нее госномера. В ДП Акмолинской области сообщили, что по факту поступления угроз в адрес жительницы Астаны и членов ее семьи со стороны супруга возбуждено уголовное дело.
Алматинца приговорили к лишению свободы за ложное сообщение о теракте.
В декабре прошлого года алматинец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в экстренные службы и сообщил о готовящемся взрыве в одном из ТЦ. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы.
Из полиции уволили сотрудников, требовавших у туристов деньги "из-за отсутствия казахстанского техосмотра".
На видео, снятом в Туркестанской области, путешественники из Беларуси утверждают, что сотрудники полиции требовали у иностранцев 200 тысяч тенге якобы по причине отсутствия казахстанского техосмотра авто. В кулуарах мажилиса парламента заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха сообщил, что эти сотрудники уволены.
В Костанае суд вынес приговор избившим фельдшера скорой сестрам.
Они признаны виновными и им назначено наказание в виде одного года ограничения свободы каждой с установлением пробационного контроля на весь срок наказания и с привлечением их к принудительному труду в общественных местах по 100 часов ежегодно при отсутствии постоянного места работы. Также с подсудимых в пользу потерпевшей взыскано 2 300 000 тенге.
В Казахстане за три месяца ликвидировано 69 нарколабораторий.
Пресечена деятельность 18 организованных преступных групп. Изъято свыше трех тонн наркотических веществ, в том числе: 250 килограммов "синтетики", 1 тонна 642 килограмма марихуаны, 238 килограммов гашиша, 322 грамма героина.
В АФМ рассказали новые подробности по делу Перизат Кайрат.
В частности, заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о завершении дела в отношении Перизат Кайрат. В настоящий момент идет стадия ознакомления с материалами уголовного дела участниками процесса. Позже в АФМ сообщили, что общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. Также в отношении матери Перизат Кайрат избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Дело бывшего руководителя отдела ЖКХ Сатпаева направили в суд.
Досудебное расследование в отношении экс-главы отдела и других лиц было завершено. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении путем мошенничества свыше 91 млн тенге.
В Алматы в ходе спецоперации задержали четверых подозреваемых в разбое.
Самый младший из них - 1999 года рождения, самый старший - 1974 года рождения. В настоящее время проводится досудебное расследование. Также проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям в городе. Все задержанные находятся под стражей, ведется дальнейшее расследование.
Приговор по делу о секс-рабстве школьницы вынесли в Кызылорде.
Уголовное дело в отношении 9 подсудимых, в том числе несовершеннолетних, рассматривалось по статьям 194 (Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере), 110 (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего), 134 (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией) УК РК. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. По совокупности уголовных правонарушений троим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев. Еще трое лишены свободы на 4 года 8 месяцев. Остальные трое признаны виновными по совокупности уголовных правонарушений, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев каждому.
В Туркестанской области свидетеля приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы за дачу ложных показаний.
Во время судебного разбирательства по делам о хулиганстве и похищении человека свидетель дважды дал ложные показания с целью освободить подсудимого от уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. Эти действия свидетеля были попыткой сбить с толку суд путем изменения показаний, данных им на стадии досудебного расследования.
Нелюди заживо сожгли щенка в ВКО.
Шокирующее видео опубликовали очевидцы в Сети. Они назвали убийство собаки изощренной, садистской казнью и потребовали публичной огласки преступления и официального расследования. В областном департаменте полиции сообщили, что по факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело.
В Актобе задержали серийного похитителя трансформаторов.
Предварительное следствие установило, что в конце марта этого года подозреваемый нанял манипулятор и украл три силовых трансформатора. Общий ущерб составил около 3 млн тенге. Проводится досудебное расследование.
В Астане арестовали бывшего дипломата.
Как сообщили в столичном департаменте полиции, по факту систематического нанесения побоев своей супруге в отношении экс-советника посла в прошлом году было возбуждено уголовное дело. По итогам расследования в отношении подозреваемого следственным судом был избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сall-центр интернет-мошенников ликвидировали в Астане.
При обыске офиса было изъято семь ноутбуков с установленными программами, обеспечивающими звонки с помощью SIP-телефонии и изменением голоса операторов, наушники с микрофоном и Wi-Fi-роутер. Установлено десять потерпевших, общий ущерб составляет около 7 млн тенге. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые водворены в ИВС.
В ВКО двух иностранце осудили за организацию нарколаборатории.
Двое граждан Латвии признаны виновными и приговорены к 11 годам лишения свободы по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Осужденные будут отбывать наказание в исправительном учреждении средней безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу.
В Астане строительная компания сбрасывала мусор близ вокзала.
В соцсетях появилось видео, на котором заснято, как спецтехника засыпает маленькое озерцо строительным и бытовым мусором. В пресс-службе акимата района Сарайшык сообщили, что участок отведен ТОО "Сарыарка Бизнес Комфорт" для проведения изыскательских работ, а на видео - котлован. По факту засыпки территории и котлована строительным мусором в отношении строительной организации принимаются административные меры.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
30.03.2025, 11:34 64621
Это посягательство на безопасность государства - Нуркен Халыкберген о фотографии казахстанского флага с арабскими надписями
Фото: Акорда
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Ректор Шымкентского университета "Мирас", известный блогер и общественник Нуркен Халыкберген высказался об инциденте в Атырау, где четыре девушки в никабах сфотографировались с флагом Казахстана, на который были нанесены арабские надписи.
Преступление с незаконным изменением казахстанского флага в Атырау, когда на полотнище была нанесена арабская надпись, нельзя назвать "безобидным" поступком. Это посягательство на фундаментальные вопросы безопасности государства, коллективной идентичности и моральных устоев. Ведь при умышленном искажении государственного символа в действие вступают не только правовые, но и культурно-исторические механизмы, определяющие, как общество реагирует на посягательство на свою целостность", - написал Халыкберген в Facebook.
По его мнению, любые проявления пренебрежения к общенациональным святыням - будь то флаг, герб или гимн - часто становятся искрой, способной разжечь пожар противоречий.
При этом не столь важно, двигала ли нарушителями наивная попытка привлечь внимание или осознанная провокация. Сам факт посягательства на флаг уже демонстрирует тревожное пренебрежение коллективным согласием, без которого невозможно стабильное развитие общества. Как подчеркивал еще Томас Гоббс, государство обязано жестко пресекать действия, подрывающие гражданский мир, и искажение флага - одна из тех "красных линий", где власть должна показать решимость в защите базовых ценностей", - считает общественник.
Он поясняет, почему данный инцидент - преступление, а не "пустячная шалость".
С правовой стороны в Казахстане законом запрещено надругательство над государственными символами и предусмотрена уголовная ответственность. Но еще существеннее культурно-этический аспект: флаг - не просто узор на ткани, а итог долгого и кровопролитного пути к независимости, символ единения миллионов. Если кто-то ставит личные убеждения или заимствованные элементы выше общепризнанного национального символа, он ударяет в самое сердце идентичности, что общество закономерно воспринимает как угрозу. Здесь принцип неотвратимости наказания дает понять: попытки публично оскорбить основу государственности не останутся незамеченными и не превратятся в норму", - пишет автор поста.
Халыкберген подчеркивает: непочтительное обращение с символами власти способно привести к ожесточенным конфликтам.
Во времена Наполеоновских войн захват вражеского знамени трактовался как окончательное "поражение духа" неприятеля. С тех пор отношение к флагу в целом не утратило сакральной значимости: он по-прежнему олицетворяет суверенитет и сплоченность нации. Пренебрежение к таким символам в любом обществе рассматривается как мощный удар по общему согласию, а следовательно, путь к расколу. Современный Казахстан не случайно выстроил строгие законодательные гарантии для защиты флага. Наша государственность формировалась в условиях непростого исторического наследия, где уважение к национальной символике стало краеугольным камнем новой идентичности. Оставлять без внимания факты, когда на флаг наносятся неподобающие надписи, - значит подрывать многолетнюю работу по укреплению патриотизма", - отметил общественник.
В результате может сформироваться ложное представление, будто госсимволы - просто часть оформления, и любой вправе перекраивать их по собственному желанию. На фоне подобных "вольностей" вырастает поколение, считающее, что общенациональное достояние можно использовать как площадку для личных экспериментов.
Особенно тревожит участие молодежи, в том числе несовершеннолетних. Порой это объясняют юношеским максимализмом и стремлением эпатировать публику. Однако, согласно формуле Макса Вебера, государство обладает монополией на легитимное насилие и вправе очерчивать границы, где заканчивается свобода самовыражения и начинается покушение на общественные устои. Невежество или незнание закона не отменяют последствий. Если подобные выходки не встречают адекватной реакции, у молодых людей искажается представление о допустимости подобных действий и об их тяжелых последствиях для всей страны", - считает Халыкберген.
Не менее важен, по его мнению, и религиозный контекст.
Нанеся на флаг шахаду, участники инцидента вольно или невольно нарушили не только светские нормы, но и исламский запрет на внесение сумятицы (фитны) в общество и подрыв государственного порядка. Большинство авторитетных ученых ислама подчеркивают: любая провокация, сеющая рознь и провоцирующая междоусобицы, противоречит духу религии. Следовательно использовать священный текст с целью внесения смуты и раздора - противоречит самой сути веры. Следовательно, можно говорить о феномене "карго-культа" - копирования внешних религиозных или политических атрибутов без глубинного понимания их сути. Проще говоря, люди видят эффектную надпись на флагах иных стран или радикальных движений и слепо переносят ее на национальный флаг, не задумываясь о последствиях. Такое поверхностное заимствование, лишенное критического осмысления, способно подрывать устои как государства, так и самой религии, которая не одобряет действий, несущих смуту и раскол", - подчеркнул автор поста.
Случившееся в Атырау дает понять: хотя государство и общественные институты многое сделали для воспитания патриотизма и правосознания, остаются отдельные прослойки граждан (включая подростков), которым не привито понимание значимости национальных символов.
Игнорировать это - значит допускать, что подобные инциденты будут множиться и могут стать "детонатором" более серьезных конфликтов. Твердая реакция государства в данном случае служит не только орудием наказания, но и мощным воспитательным сигналом. Общество осознает: при всех свободах и разнообразии мнений есть сферы, которые не подлежат самовольным экспериментам, а любое покушение на них неминуемо встретит ответ", - уверен общественник.
Государство - это, прежде всего, устав": оно существует лишь постольку, поскольку поддерживается системой общепринятых норм и символов. Защита флага - одна из фундаментальных основ этой системы. И если в иных случаях строгое наказание может вызывать полемику об избыточности, то в вопросе посягательства на государственную символику фактически существует общенациональный консенсус: покушение на общие святыни требует демонстрации силы и неотвратимости возмездия.
Пример в Атырау убедительно показывает, что любые попытки превращать государственные символы в площадку для сомнительных перформансов неизбежно натыкаются на жесткий отпор. Это важно и для сдерживания потенциальных нарушителей, и для укрепления доверия между народом и властью. Ведь флаг - неотъемлемый элемент национальной гордости, а его неприкосновенность - залог стабильности, гражданского согласия и готовности общества отстаивать свои фундаментальные ценности", - резюмировал автор.
Напомним, ранее в Сети появилась фотография, на которой четыре девушки позируют с искаженным флагом Казахстана. Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
27.03.2025, 17:59 78846
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Жительница Атырауской области убила двоих детей.
В Кандыагаше в одном из жилых домов обнаружены тела двух малолетних детей. Младшему было всего 11 месяцев, старшему 3 года. По подозрению в убийстве задержана их мать - жительница Атырауской области. В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемая водворена в ИВС.
В Кокшетау местный житель под действием наркотиков разбил окно и вырвал дверь в здании школы.
Нарушитель был задержан. Согласно медицинскому освидетельствованию, задержанный находился в состоянии наркотического опьянения. Он привлечен к ответственности.
Пьяный житель Павлодара нанес ножевые ранения своей жене.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Супруг задержан и доставлен в отдел полиции. До вытрезвления помещен в центр временной адаптации и детоксикации.
Подозреваемого в домогательствах к девочке-подростку задержали в Костанайской области.
Информация о сексуальных домогательствах к 13-летней девочке опубликована на странице фонда "НеМолчи" в соцсетях. Подозреваемый задержан, судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование. Ведутся необходимые следственные действия.
Осужден бывший директор департамента капитального строительства "Алматы су".
Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями, сроком на 5 лет. В зале суда осужденный был взят под стражу.
Крупный канал наркотрафика пресекли в Кызылординской области.
Автомобиль, перевозивший наркотики, задержали возле населенного пункта Шижа на трассе Самара - Шымкент. У пассажира авто обнаружено и изъято более 500 граммов высушенной марихуаны, расфасованной в 9 полиэтиленовых пакетов. Зарегистрировано уголовное дело.
В Павлодарской области вынесли приговор за изнасилование малолетней.
17-летний житель Павлодарской области приговорен к десяти годам лишения свободы за изнасилование 12-летней девочки. Суд учел, что подсудимый является несовершеннолетним и инвалидом II группы.
Склад с вейпами ликвидировали в Алматы.
Незаконную продажу 200 вейпов выявили в Алатауском районе мегаполиса. В результате оперативных действий задержаны два подозреваемых: один из них занимался доставкой запрещенной продукции, а другой являлся владельцем склада. Возбуждено уголовное дело.
Министр экологии прокомментировал использование животных для развлечения на празднике Наурыз.
В ходе пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев заявил, что "в отношении виновных должны быть приняты меры административного характера".
В СКО заблокировали более 80 групп с запрещенным контентом в соцсетях.
В частности, в одном из Тelegram-каналов размещались посты, порочащие честь и достоинство несовершеннолетних, а также видеоролики сексуального характера. С начала года прокуратурой области заблокирована 81 группа с противоправным контентом.
В Павлодаре сверстница жестоко избила девочку-подростка.
По факту инцидента полицией проведена проверка. Все участницы конфликта установлены и доставлены в отдел полиции. Законный представитель привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Драка произошла в здании райакимата на западе Казахстана.
Подозреваемого установили и водворили в изолятор временного содержания. Пострадавшего с тяжелыми травмами санавиацией доставили в городскую многопрофильную больницу. Мужчина по сей день находится в тяжелом состоянии. С первых дней его поместили в реанимацию.
КНБ Казахстана пресек канал контрабанды оружия.
Задержан иностранный гражданин, намеревавшийся реализовать десяток единиц оружия на территории страны. По данным КНБ, оружие доставлялось ухищренным способом в обшивке автомобиля и при содействии сообщников из числа граждан РК.
АФМ выявило противоправную деятельность ряда микрофинансовых организаций в Алматы.
В отношении руководства МФО "Creditum", МФО "Sofi Finance", МФО "Hava Finance", МФО "SF Offline", МФО "POS Credit", МФО "Салем Кредит" проводится расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности.
Подозреваемому в убийстве несовершеннолетнего в Костанае грозит пожизненное наказание.
Неоднократно судимый житель города Костаная, находясь в однокомнатной квартире в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил несовершеннолетнего сына своей сожительницы, после чего избил последнюю. Уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.
Порнографический Telegram-канал с участием несовершеннолетних выявили в Туркестанской области.
Члены данной группы были задержаны управлением по борьбе с организованной преступностью при координации областной прокуратуры. Организатор ранее привлекался за тяжкое преступление, в настоящее время он находится под арестом. Начато досудебное расследование.
Выявленные в казахстанском футболе нарушения озвучили в Генпрокуратуре.
По информации ведомства, неэффективное управление и финансовые нарушения, выявленные в Казахстанской федерации футбола и ряде футбольных клубов, причинили ущерб в 3 млрд тенге. Среди основных нарушений - необоснованные премиальные выплаты, нецелевое расходование средств при строительстве инфраструктурных объектов, сомнительные сделки с игроками, а также хищение средств, выделенных на питание спортсменов.
В Талдыкоргане осудили главного бухгалтера районного отдела образования.
Главному бухгалтеру назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, еще двум бухгалтерам и начальнику районного участка Казпочты - по 7 лет лишения свободы. Трое бухгалтеров и начальник участка Казпочты признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 1,6 млрд тенге путем перечисления сверх установленной заработной платы на счета сотрудников отдела образования.
Мошенническую схему вскрыли в центре для детей-инвалидов Павлодара.
По данным прокуратуры Павлодарской области, "руководитель центра заключал мнимые договоры, на основании которых услугополучатели на протяжении длительного времени оплачивали центру предусмотренные за счет бюджетных средств услуги". Ущерб, нанесенный законным представителям несовершеннолетних, составил 7,6 млн тенге. Возбуждено уголовное дело.
Экс-полицейского подозревают в изнасиловании несовершеннолетних.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, задержанные водворены в изолятор временного содержания. Кроме того, сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Генпрокурор Казахстана заявил о росте подростковой преступности.
Берик Асылов поручил усилить профилактику, изучить эффективность антибуллинговых программ. Также он обратил внимание на безопасность в общественных местах.
В Атырауской области полиция возбудила уголовное дело из-за фото с искаженным флагом Казахстана.
Уголовное дело возбуждено по статье о надругательстве над государственными символами. Также установлены и доставлены в полицию все четверо подозреваемых, изображенных на снимке.
Жительницу Акмолинской области осудили за нападение на фельдшера скорой помощи.
Приговором суда ей назначено привлечение к общественным работам на 400 часов, с установлением особых требований к поведению. Кроме того, с осужденной взысканы сумма причиненного материального ущерба в размере 90 тысяч тенге и сумма морального вреда в 500 тысяч тенге.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
20.03.2025, 19:31 92291
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
По делу об убийстве студента в Актобе судят 10 человек.
Трагедия произошла в мае прошлого года. Погибшего студента сначала изрезали ножом, а потом переехали на автомобиле. Все фигуранты проходят по статье "Убийство".
В Темиртау арестовали подозреваемого в жестоком убийстве на автобусной остановке.
Подозреваемый, 27-летний житель города Темиртау, задержан. В настоящее время санкцией суда арестован на два месяца.
В Шымкенте раскрыли убийство 25-летней давности.
Трагедия произошла в августе 1999 года. В частном доме было обнаружено тело пенсионерки. Погибшая была задушена. По факту убийства было начато досудебное расследование. Преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик, однако спустя время удалось восстановить цепочку событий и выйти на подозреваемого. Как оказалось, подозреваемый за это время совершил особо тяжкое преступление на территории другого государства, за что и отбывал там наказание. Он этапирован в Шымкент и арестован.
В Астане ликвидировали мошеннический call-центр.
При проведении оперативных мероприятий задержано шесть работников офиса - все граждане Казахстана. Изъято семь ноутбуков, маршрутизатор, wi-fi-роутер.
В Карагандинской области отчим отдал "замуж" 15-летнюю девочку.
Ведется расследование, возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы. Региональный уполномоченный по правам ребенка обратилась с требованием о привлечении к уголовной ответственности отчима и матери.
Нелегальные цеха по переработке мяса выявило МВД Казахстана.
В частности, в 17 километрах от города Семея выявлен цех, осуществляющий переработку и продажу мяса без разрешительной документации и ветеринарно-санитарного контроля. Изъято 350 голов крупно-рогатого скота, мясные отходы и специальное оборудование для резки мясной продукции, ушные бирки в количестве 96 штук. Аналогичный цех выявлен в Шымкенте. Изъято более 30 голов МРС и 40 лошадиных голов.
В Шымкенте осужден директор компании за выписку фиктивных счетов-фактур.
Как сообщили в прокуратуре города, руководитель ТОО "А" осужден к лишению свободы сроком на три года. Государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 640 млн тенге.
В мошенничестве и легализации преступных доходов подозревают экс-депутата раймаслихата в Алматинской области.
С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца. По данным АФМ, "с целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта "награда" на сумму 947 млн тенге".
Дело экс-судьи Светланы Жолмановой направлено в суд.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы она под предлогом оказания содействия в приобретении недвижимости и участия в тендерных проектах, путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами граждан на сумму более 1 миллиарда тенге.
Осуждена экс-сотрудница вуза в Астане.
По информации столичной прокуратуры, она обманным путем присваивала деньги студентов и их родителей, обещая перевести их на грантовое обучение. Женщина осуждена к 3 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок.
В Казахстане за три дня выявили 40 связанных с торговлей людьми преступлений.
В частности, в Жамбылской области на территории одного из заводов установлены и доставлены в полицию иностранцы, которые осуществляли трудовую деятельность с нарушением миграционного законодательства. Также в Алматы сотрудниками полиции задержаны и водворены в изолятор временного содержания семь организаторов и содержателей "боди-массажных" салонов.
В ДП Алматы прокомментировали инцидент возле ТРЦ.
В Алматы возле ТРЦ "Atakent Mall" очевидцы заметили полицейские автомобили и машины скорой помощи. На запрос, что произошло около ТРЦ, в департаменте полиции Алматы корреспонденту агентства пояснений не дали, но сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, а участники инцидента установлены и доставлены в полицию.
В Акмолинской области неизвестные пытались похитить около 40 сосен.
Природоохранные инспекторы заметили на окраине леса восемь мужчин, которые выкапывали молодые хвойные деревья. При проверке задержанные не смогли предоставить каких-либо разрешительных документов. Всего ими была выкопано и подготовлено к вывозу 37 сосен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверяется причастность других лиц к правонарушению.
В Астане полицейские задержали двух мошенников, которые торговали VIP-номерами в TikTok.
В настоящее время в отношении задержанных проводится досудебное расследование по фактам мошенничества. Кроме того, установлена их причастность еще к 20 аналогичным эпизодам.
Дело экс-министра юстиции Бекетаева направили в суд.
Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении экс-министра Бекетаева и других лиц по факту мошенничества, хищения в особо крупном размере, незаконном участии в предпринимательской деятельности.
Порядка 900 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних ежегодно регистрируются в Казахстане.
Детский омбудсмен Динара Закиева заявила, что большинство таких преступлений зафиксировано в Алматинской, Жамбылской Туркестанской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Обычно преступниками оказываются лица из близкого окружения детей.
Здание "Казахтелекома" в Таразе продали по заниженной стоимости.
Как сообщил официальный представитель Агентства про противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, генеральный директор и сотрудник филиала "Казахтелекома" подозреваются в том, что вопреки интересам государства и в целях извлечения выгод для предпринимателя реализовали ему административное здание акционерного общества в Таразе по заведомо заниженной стоимости. В результате причиненный ущерб государству превысил 460 млн тенге.
Главу отдела столичного ТОО осудили на 10 лет.
Он признан виновным в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки директора подрядной организации в сумме 103 млн тенге для руководства ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" за выплату аванса и увеличение сметы по договору строительства многоквартирного жилого комплекса в Астане.
В Астане львенка держали в подсобке СТО.
Львенок изъят, в ближайшее время планируется его передача в зоопарк. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Ведется следствие.
В Казахстане полицейские с начала года изъяли более 660 единиц оружия.
С начала года полицией изъято 664 единицы различного оружия, 54 гранаты и порядка 8 тысяч боеприпасов. В целом благодаря принятым мерам за последние три года найдено и изъято 8 541 единица различного оружия, а также 870 гранат и 118 246 боеприпасов.
Из Азербайджана в Казахстан экстрадировали подозреваемую в организации незаконного игорного бизнеса.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Алматы. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.
До 12 лет тюрьмы грозит бывшему замминистра культуры и спорта.
Как сообщил заместитель председателя Антикора Дархан Куракбаев, Ерлан Кожагапанов вместе с руководителем подрядной организации преданы суду. Судебное рассмотрение о хищении средств в особо крупном размере продолжается.
Зампредседателя Фонда медстрахования подозревается в хищениях.
Дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на лечение жителей Восточно-Казахстанского региона, уточнил заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Дархан Куракбаев.
Житель ВКО ударил женщину по голове куском льда и ограбил.
Полицейские проверили записи с камер видеонаблюдения магазинов и заведений, расположенных вблизи места происшествия. В результате был установлен подозреваемый - 32-летний житель района. Возбуждено уголовное дело. Суд санкционировал меру пресечения в виде домашнего ареста.
В Жамбылской области ограничен оборот более 33 тысяч тонн прекурсоров.
В регионе выявлено 40 фактов наркоправонарушений. В частности, четыре уголовных преступления: два факта контрабанды изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено, один факт незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, один факт нарушения правил обращения с психотропными веществами.
Группу дропперов задержали в Алматинской области.
Задержаны организатор и четыре участника преступной схемы. Подозреваемые доставлены в полицию, проводятся все необходимые следственные мероприятия. Куратор водворен в изолятор временного содержания.
В Караганде стройкомпанию обязали высадить свыше семи тысяч деревьев взамен вырубленных - СМИ.
Компанию обязали исполнить решение Верховного суда о компенсационной высадке свыше семи тысяч деревьев взамен вырубленных 144. Ранее судебные исполнители закрыли производство по делу из-за невозможности его исполнения.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
19.03.2025, 16:15 100526
Переходили рамки дозволенного - политолог о некоторых получателях иностранных грантов
Фото: Depositphotos
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Политолог Газиз Абишев и депутат мажилиса Бактыжан Базарбек высказались о деятельности получателей иностранных грантов.
На прошедшем заседании Национального курултая глава государства выразил поддержку той оптимизации гибридных методов внешней политики, которая сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки. Те миллиарды долларов, которые распространяются по всему миру для проведения этого курса, сейчас по ним проводятся ревизии и вскрываются массовые нарушения, - цитирует эксперта издание "Казинформ".
По его словам, речь идет и о деньгах, которые приходили в Казахстан, и о грантополучателях.
Есть и те, кто, сидя на финансовой подпитке из денег зарубежных налогоплательщиков, перегревал градус дискуссии и переходил рамки дозволенного, переходя на личные нападки и проявляя выборочную слепоту. Среди этих людей есть три категории людей. У меня нет никаких претензий к бессребреникам, которые десятилетиями борются без денег за какие-то свои проекты политические и гражданские. Но есть те, кто работает в этом направлении только тогда, когда им платят деньги из бюджетов, из чужих бюджетов, а есть те, кто делает только потому, что им платят и выполняет волю тех, кто им платит. Вот к этим людям есть целая череда моральных вопросов", - сказал политолог.
Абишев убежден, что Казахстану нужно сделать правильные выводы и выработать своеобразный информационный и идеологический иммунитет.
Мы должны быть сбалансированы в понимании наших национальных интересов, учитывая географические, экономические и все прочие особенности нашей страны в сравнении с другими странами", - добавил политолог.
В свою очередь депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что грантополучатели работали и работают только ради своего личного блага.
На недавнем Национальном курултае глава государства правильно подчеркнул, что многим странам навязывали псевдодемократические ценности под вывесками международных организаций. Данные организации получали миллиардные контракты, которые они нигде не публикуют, спокойно используя их в своих интересах", - цитирует депутата Zakon.kz.
По его словам, прикрываясь либеральными и якобы демократическими целями, "некоторые казахстанские организации, активисты и правозащитники на деньги международных фондов критиковали любые позитивные изменения в стране, продвигали мнение, что Казахстан всегда останется страной третьего мира, банановой республикой".
Кроме того, эти неправительственные фонды и организации грубо вмешивались во внутренние дела, системно организовывали информационные атаки, целенаправленно вводили в заблуждение общественность, якобы прикрываясь популистскими лозунгами за прогресс и демократию", - сказал Базарбек.
Ранее КГД опубликовал реестр лиц, получавших иностранное финансирование. Согласно информации, за последний год финансовую поддержку из за руежа получили около 200 лиц на сумму 27 млрд тенге.
Также напомним, что на "борьбу с дезинформацией" в Казахстане США потратили $4,5 млн. Депутаты мажилиса парламента РК предложили ввести закон об иноагентах и потребовали раскрыть подробности программ "помощи", оказываемых USAID и другими иностранными спонсорами. Позже глава МНЭ Серик Жумангарин пообещал, что в стране проведут детальный анализ деятельности USAID в Казахстане. В частности, будет проведено исследование страновых стратегий USAID, а также изучены связи USAID с другими организациями, в том числе правительственными
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