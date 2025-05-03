Незаконную схему выдачи водительских удостоверений выявили в Шымкенте

За оказание данных "услуг" взималось вознаграждение в размере от 150 до 400 тыс. тенге

Фото: АФМ

Рассказать друзьям

Шымкент. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Шымкенту при координации прокуратуры пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на системной основе за денежное вознаграждение обеспечивала выдачу водительских удостоверений, - Департаментом АФМ по Шымкенту при координации прокуратуры пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на системной основе за денежное вознаграждение обеспечивала выдачу водительских удостоверений, сообщает АФМ.





Расследованием установлено, что "в период с 2023-2024 годы должностные лица во главе с руководителем специализированного центра обслуживания населения № 2 НАО "Правительство для граждан" организовали незаконную схему оформления водительских удостоверений в обход процедур сдачи теоретических и практических экзаменов".





По данным АФМ, за оказание данных "услуг" взималось вознаграждение в размере от 150 до 400 тыс. тенге.





В результате как минимум 500 лиц незаконно получили водительские удостоверения.





В целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 200 млн тенге: 2 частных дома, 2 квартиры, 2 земельных участка, 10 автомобилей.





С санкции суда в отношении 12 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.





Выдача водительских удостоверений в обход установленных процедур представляет реальную угрозу общественной безопасности. Подтверждением тому являются участившиеся дорожно-транспортные происшествия в Шымкенте: их количество возросло с 398 в 2022 году до 878 в 2024 году", - отметили в АФМ.