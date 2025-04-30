29.04.2025, 15:33 17521
В Алматинской области расследуют групповое избиение мужчины
Принимаются меры по установлению и задержанию всех участников уличного конфликта
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Конаев. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Талгарском районе Алматинской области толпа жестоко избила мужчину, передает корреспондент агентства.
27 апреля на территории жилого комплекса "Нурия" в поселке Бесагаш толпа неизвестных жестоко избила парня.
Видео нападения опубликовал в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.
В департаменте полиции Алматинской области сообщили, то по данному инциденту заявлений и сообщений в полицию не поступало, нарушение было выявлено в ходе мониторинга соцсетей. В настоящее время проводится расследование, заведено уголовное дело.
Принимаются меры по установлению и задержанию всех участников уличного конфликта. Все причастные лица без исключения будут задержаны и привлечены к строгой ответственности в соответствии с действующим законодательством", - пообещали в полиции.
Ранее сообщалось, что в одной из сельских школ Алматинской области старшеклассник избил сверстников в уличном школьном туалете. Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева сообщила о шокирующих фактах издевательств над учениками в школах области.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Как сообщалось ранее, весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью.
Судья оказался очень гуманным человеком - вошел в положение молодых оступившихся людей, впервые совершивших преступление, и дал всем "минималки". Аманкосу - 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Еще судья взыскал с осужденных немного денег в пользу потерпевших. Удовлетворил полностью гражданский иск о возмещении материального ущерба - каждый из приговоренных должен компенсировать каждому из пострадавших расходы на адвокатов в размере от 100 до 650 тысяч тенге. А вот с моральным вредом получилось совсем грустно. С инициатора драки Бакыта в пользу Куватова взыскано 500 тысяч тенге, а с Аманкоса - 3,5 млн тенге. В пользу Романова с Аманкос и Адила взыскано по 150 тысяч тенге, а с Бакыта - 200 тысяч. В пользу Кима со всех подсудимых взыскано по 150 тысяч тенге.
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29.04.2025, 14:09 20176
Жестокое избиение подростков в уличном школьном туалете попало на видео в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Конаев. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция завела уголовное дело по факту избиения подростков в сельской школе Алматинской области.
В соцсетях распространяется видео, на котором старшеклассник избивает выстроившихся в шеренгу подростков.
В описании под видео говорится, что издевательства над сверстниками устроил ученик девятого класса в уличном школьном туалете.
В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что инцидент произошел в сентябре прошлого года в селе Караой Илийского района. Заявлений от граждан в полицию по данному факту не поступало.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по признакам нанесения побоев несовершеннолетнему. Проводится досудебное расследование.
За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены законные представители виновных несовершеннолетних - подростка, применившего насилие, и школьника, осуществлявшего видеосъемку. Указанные подростки поставлены на профилактический учет. В комиссию по делам несовершеннолетних при акимате внесено представление о принятии дополнительных мер воздействия", - рассказали в полиции.
Тем временем уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева сообщила о шокирующих фактах издевательств над детьми в школах Алматинской области.
В школах Карасайского, Балхашского, Талгарского, Илийского, Енбекшиказахского районов дети пишут о вымогательстве, отбирании еды, буллинге, насилии, в том числе со стороны преподавателей, а также о приставаниях со стороны учителей физкультуры и алгебры. В Енбекшиказахском районе двое детей попали в больницу после применения насилия учителями", - написала омбудсмен на своей странице в соцсетях.
В одной из школ Жамбылского районе ученики при виде старшеклассников автоматически кладут руки в карманы, чтобы отдать деньги старшим. Дети также рассказали о групповом избиении пятиклассника, употреблении в школе насвая.
В этой же школе дети сообщили об анонимном Instagram-канале, где выкладывается информация об учащихся, подвергающая их кибербуллингу, о чем они сообщали учителям, но не получили помощи. Более того, дети рассказали и о массовой драке осенью с участием как минимум 50 детей, но это отрицается школой, а полиция не владеет данной информацией. Таким образом, в школах налицо факты укрытия правонарушений среди учащихся руководством и сотрудниками, отсутствие профилактической и индивидуальной работы с детьми. Руководство школ не владеет ситуацией среди учащихся либо игнорирует, скрывает и не сообщает в полицию. Кроме того, в большинстве случаев, несмотря на положительные ответы на вопросы о травле, вымогательстве и других противоправных действиях в анкетировании самих школ, в итоговой справке они указывают 0%", - рассказала Динара Закиева.
Напомним, в Жанаозене воспитанники лицея избили учащегося 11-го класса. Выпускника избили сверстники прямо рядом с его домом. Сообщалось, что причиной послужила зависть, так как школьник недавно поступил в заграничный вуз на грант.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
29.04.2025, 10:40 25541
АФМ направило в суд дело по факту мошенничества при строительстве многоэтажек в Каскелене
Подозреваемые привлекли от более 100 граждан 972 млн тенге
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Алматы. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов в Каскелене, сообщили в пресс-службе АФМ.
Руководители ТОО "Торедо" в период 2021-2023 годы, не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали в социальных сетях строительство жилых комплексов НОМЕ, "НОМЕ Южный", НОМЕ SAU, НОМЕ МAК. Несмотря на отсутствие обязательной гарантии единого оператора жилищного строительства, они за счет таргетированной рекламы привлекли от более 100 граждан 972 млн тенге. При этом строительные работы проведены с нарушениями и в установленные сроки не завершены, что послужило основанием для массового обращения дольщиков в правоохранительные органы", - проинформировали в АФМ.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 240 млн тенге, в том числе 12 земельных участков, 9 автотранспортных средств, недостроенное трехэтажное здание и частный дом.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Дело направлено в суд. Иная информация разглашению не подлежит.
28.04.2025, 18:30 42766
Ущерб более 12 млн тенге: в Алматы задержали подозреваемых в мошенничестве
Все подозреваемые помещены в изолятор временного содержания
Фото: polisia.kz
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Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали шесть человек, подозреваемых в мошенничестве, сообщает Polisia.kz.
По данным следствия, преступники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, под угрозой уголовной ответственности завладели денежными средствами и автомобилем местного жителя (...) Все подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что сумма причиненного ущерба составила более 12 млн тенге.
В ходе обысков изъяты поддельные служебные удостоверения, бланки процессуальных документов, элементы форменного обмундирования, боеприпасы, печати, холодное оружие и государственные номерные знаки различных стран", - добавили в полиции.
Ранее call-центр интернет-мошенников ликвидировали в Астане.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
28.04.2025, 14:12 50191
В Семее школьный учитель приставал к девочкам на уроках
ЧП произошло в той же школе в Семее, где учитель НВП изнасиловал 13-летнюю школьницу
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Учитель трогал девочек на уроках. Приставания педагога к одной из учениц попали в Сеть.
Учитель систематически щупал, даже я бы сказала ощупывал девочек на уроках, вот таким образом. За щечку, за ушко, за шею, таким привычным жестом. Девочке на видео, это крайне неприятно, она не знает как реагировать, она не может за себя постоять и остальные дети наблюдают за этим, в страхе, что к ним он тоже так будет домогаться. Девочки жутко стеснялись и не знали как защитить свои личные границы. Однажды его приставания попали на камеру, это выложили в школьный чат, и поднялся скандал и шум", - сообщает фонд "Не молчи".
В фонде уточнили, что после скандала директор уволил педагога. Однако дети, скинувшие видео, написали, что сейчас этот учитель работает в другой школе.
В фонде подчеркнули, что ЧП произошло в той же школе в Семее, где учитель НВП изнасиловал 13-летнюю школьницу.
Ему дали пожизненный срок, но директор школы допустил буллинг в адрес потерпевшей и девочка сейчас очень травмирована. Кроме этого учитель защищал педагога, а не ребенка", - подчеркнули в "Не молчи".
Инцидент прокомментировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.
Указанное видео было снято в 2023 году. В настоящее время учащаяся продолжает обучение в 9-м классе общеобразовательной школы. Комитет по охране прав детей незамедлительно провел проверку. Педагог, допустивший недопустимое поведение в отношении ребенка, в настоящее время не работает в сфере образования. Комитет также обратился в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям педагога", - сообщили в ведомстве.
28.04.2025, 12:28 53426
Двух насильников приговорили к пожизненному заключению за многолетние издевательства над племянницей
Когда это случилось в первый раз, девочке было 8 лет
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Актобе. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе вынесли приговор двум местным жителям, обвиняемым в вымогательстве и изнасиловании малолетней.
Из обвинения следует, что они написали супруге своего брата, что расскажут о ее любовных отношениях, и потребовали за молчание 5 миллионов тенге. Женщина обратилась за помощью в полицию, и обоих мужчин задержали", - сообщает региональное издание "Диапазон".
Также стали известны шокирующие подробности другого преступления, которое совершили задержанные. Согласно материалам суда, оба подсудимых неоднократно насиловали дочь своего брата.
Когда это случилось в первый раз, девочке было только 8 лет, и эти издевательства над ней продолжались много лет, жертва боялась рассказывать взрослым о том, что с ней творили", - информирует издание.
Отмечается, что в суде обвиняемые признали вину только в вымогательстве, а насильственные действия в отношении племянницы отрицали.
Тем не менее суд признал их виновными их по обоим статьям и приговорил к пожизненному лишению свободы. Срок отбывать педофилы будут в колонии уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.
Ранее сообщалось, что в СКО уголовное дело завели по факту изнасилования 19-летней девушки.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
28.04.2025, 12:15 54131
Ущерб более чем на 631 тысячу тенге: браконьеров задержали на озере Балхаш
В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело
Фото: polisia.kz
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Караганда. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Браконьеров задержали в ходе природоохранной операции "Нерест" на озере Балхаш, сообщает Polisia.kz.
Рыбаки, прибывшие из другого региона, занимались незаконным промыслом в период нереста. Игнорируя установленные правила и требования по охране природных ресурсов, 21- и 22-летние браконьеры своими действиями нанесли значительный ущерб экосистеме озера Балхаш, который оценивается более чем в 631 тысячу тенге. В результате оперативных действий у браконьеров изъяты моторная лодка, использовавшаяся для незаконного промысла, а также улов весом 181,8 килограмма, включающий судака, берша, воблу и жереха", - заявили в полиции.
Кроме того, в их распоряжении находилось 800 метров запрещенных сетей китайского производства, которые представляют серьезную угрозу для популяции рыб. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
Ранее в Атырауской области полицейские изъяли около 1,6 тонны рыбы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
28.04.2025, 11:44 55436
Ущерб на 272 млн тенге: в области Абай окончено расследование по делу о незаконной добыче более 68 тысяч тонн песка
Фото: depositphotos.com
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Семей. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по области Абай окончено расследование в отношении двух предпринимателей по делу о незаконной добыче более 68 тысяч тонн песка на территории Семея, сообщает пресс-служба агентства.
В результате подозреваемыми незаконно добыто более 68 тыс тонн песка, государству причинен ущерб на сумму 272 млн тенге. В дальнейшем реализация песка в адрес заводов - производителей строительных материалов осуществлялась через ИП с использованием поддельных сертификатов соответствия", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что преступный доход от реализации составил более 150 млн тенге.
Часть из этих денежных средств подозреваемые направили на приобретение фронтального погрузчика и извлекли дополнительный доход в размере 6,2 млн тенге. С санкции суда в целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 181 млн тенге. В числе активов 11 автомашин, 2 квартиры, земельный участок, а также дебиторская задолженность на сумму 17 млн тенге. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного акта", - добавили в АФМ.
Ранее в Казахстане пресечена деятельность пяти предприятий, занимавшихся незаконной добычей и переработкой золотосодержащих материалов на территории областей Абай и Жетісу, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться c дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
26.04.2025, 18:45 88026
Мошеннический колл-центр под руководством казахстанцев выявили в Кыргызстане
Задержаны 43 человека
Фото: Depositphotos
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Бишкек. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мошеннический колл-центр, руководителями которого являлись граждане Республики Казахстан, выявили в Бишкеке, сообщает Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана.
Были задержаны и доставлены в ГКНБ КР 43 сотрудника колл-центра, изъяты 43 мобильных телефона, 78 ноутбуков и различные документы, имеющие отношение к деятельности организации", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, сотрудники колл-центра систематически занимались психологическим воздействием на граждан Казахстана и Кыргызстана и склоняли их к приобретению биологически активных добавок и бытовой техники.
Далее, завоевав их доверие, убеждали клиентов в необходимости покупки лотерейных билетов, где при переводе денежных средств на определенные счета шанс на выигрыш увеличивался кратно, однако указанный центр не был зарегистрирован в соответствующих налоговых органах и отсутствовала лицензия на проведение лотереи", - добавили в пресс-службе.
Ранее колл-центр интернет-мошенников ликвидировали в Астане.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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