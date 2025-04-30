Жестокое избиение подростков в уличном школьном туалете попало на видео в Алматинской области
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Конаев. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция завела уголовное дело по факту избиения подростков в сельской школе Алматинской области.
В соцсетях распространяется видео, на котором старшеклассник избивает выстроившихся в шеренгу подростков.
В описании под видео говорится, что издевательства над сверстниками устроил ученик девятого класса в уличном школьном туалете.
В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что инцидент произошел в сентябре прошлого года в селе Караой Илийского района. Заявлений от граждан в полицию по данному факту не поступало.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по признакам нанесения побоев несовершеннолетнему. Проводится досудебное расследование.
За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены законные представители виновных несовершеннолетних - подростка, применившего насилие, и школьника, осуществлявшего видеосъемку. Указанные подростки поставлены на профилактический учет. В комиссию по делам несовершеннолетних при акимате внесено представление о принятии дополнительных мер воздействия", - рассказали в полиции.
Тем временем уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева сообщила о шокирующих фактах издевательств над детьми в школах Алматинской области.
В школах Карасайского, Балхашского, Талгарского, Илийского, Енбекшиказахского районов дети пишут о вымогательстве, отбирании еды, буллинге, насилии, в том числе со стороны преподавателей, а также о приставаниях со стороны учителей физкультуры и алгебры. В Енбекшиказахском районе двое детей попали в больницу после применения насилия учителями", - написала омбудсмен на своей странице в соцсетях.
В одной из школ Жамбылского районе ученики при виде старшеклассников автоматически кладут руки в карманы, чтобы отдать деньги старшим. Дети также рассказали о групповом избиении пятиклассника, употреблении в школе насвая.
В этой же школе дети сообщили об анонимном Instagram-канале, где выкладывается информация об учащихся, подвергающая их кибербуллингу, о чем они сообщали учителям, но не получили помощи. Более того, дети рассказали и о массовой драке осенью с участием как минимум 50 детей, но это отрицается школой, а полиция не владеет данной информацией. Таким образом, в школах налицо факты укрытия правонарушений среди учащихся руководством и сотрудниками, отсутствие профилактической и индивидуальной работы с детьми. Руководство школ не владеет ситуацией среди учащихся либо игнорирует, скрывает и не сообщает в полицию. Кроме того, в большинстве случаев, несмотря на положительные ответы на вопросы о травле, вымогательстве и других противоправных действиях в анкетировании самих школ, в итоговой справке они указывают 0%", - рассказала Динара Закиева.
Напомним, в Жанаозене воспитанники лицея избили учащегося 11-го класса. Выпускника избили сверстники прямо рядом с его домом. Сообщалось, что причиной послужила зависть, так как школьник недавно поступил в заграничный вуз на грант.
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