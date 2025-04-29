Двух насильников приговорили к пожизненному заключению за многолетние издевательства над племянницей

Когда это случилось в первый раз, девочке было 8 лет

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Актобе. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе вынесли приговор двум местным жителям, обвиняемым в вымогательстве и изнасиловании малолетней.





Из обвинения следует, что они написали супруге своего брата, что расскажут о ее любовных отношениях, и потребовали за молчание 5 миллионов тенге. Женщина обратилась за помощью в полицию, и обоих мужчин задержали", - сообщает региональное издание "Диапазон" .





Также стали известны шокирующие подробности другого преступления, которое совершили задержанные. Согласно материалам суда, оба подсудимых неоднократно насиловали дочь своего брата.





Когда это случилось в первый раз, девочке было только 8 лет, и эти издевательства над ней продолжались много лет, жертва боялась рассказывать взрослым о том, что с ней творили", - информирует издание.





Отмечается, что в суде обвиняемые признали вину только в вымогательстве, а насильственные действия в отношении племянницы отрицали.





Тем не менее суд признал их виновными их по обоим статьям и приговорил к пожизненному лишению свободы. Срок отбывать педофилы будут в колонии уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.





Ранее сообщалось, что в СКО уголовное дело завели по факту изнасилования 19-летней девушки.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.







