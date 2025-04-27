Мошеннический колл-центр под руководством казахстанцев выявили в Кыргызстане   

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Кокшетау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Бурабайский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении С. за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, сообщает пресс-служба - Бурабайский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении С. за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, сообщает пресс-служба суда





Жительница Щучинска С. в марте 2022 года взяла на патронатное воспитание несовершеннолетнего Ч., 2014 года рождения, имеющего психическое заболевание, и, приняв на себя обязанности по его воспитанию и заботы о нем, регулярно его избивала.





В октябре 2024 года С. нанесла телесные повреждения малолетнему, ударив по его ноге металлической тяпкой. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у Ч. обнаружены телесные повреждения в виде ссадины, рубца.





Приговором суда С. назначен штраф в размере 80 МРП (295 360 тенге) с лишением права занимать педагогические должности или заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних детей, сроком на 2 года.



