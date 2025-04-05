04.04.2025, 13:52 32301
Сall-центр интернет-мошенников ликвидировали в Астане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане ликвидирован call-центр интернет-мошенников, которые звонили казахстанцам с подложных номеров, сообщает Polisia.kz.
Установлено 10 потерпевших.
Сотрудники управления по противодействию киберпреступности задержали группу из пяти человек, организовавшую call-центр для обзвона клиентов под предлогом выигрыша автомобилей и недвижимости. Действуя в преступных целях, подозреваемые выкупили клиентскую базу одного из интернет-магазинов с персональными данными более 2000 граждан РК. Рабочее помещение мошенники арендовали в одном из бизнес-центров города", - сообщили в полиции.
Для обзвона мошенники нанимали молодых людей. Они сообщали абонентам, что те стали обладателями выигрыша автомашин и недвижимости, и под предлогом получения приза выманивали денежные средства под видом оплаты налога в размере от 180 тысяч до 1 млн тенге.
При обыске офиса было изъято семь ноутбуков с установленными программами, обеспечивающими звонки с помощью SIP-телефонии и изменением голоса операторов, наушники с микрофоном и Wi-Fi-роутер. Установлено десять потерпевших, общий ущерб составляет около 7 млн тенге", - уточнили в ведомстве.
По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Полицейские разыскивают других пострадавших, попавшихся на уловки мошенников.
Ранее в Алматы ликвидировали два офиса интернет-мошенников.
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05.04.2025, 13:18 2231
Героин под видом обувного крема: дело о крупной контрабанде наркотиков передано в суд
Фото: КНБ РК
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Главной транспортной прокуратуре сообщили о завершении расследования контрабанды 700 килограмм героина, дело направлено в суд.
Как проинформировали в ведомстве, в ходе расследования была установлена причастность двух граждан Турецкой Республики, к которым применена мера пресечения в виде содержание под стражей.
По версии следствия, наркотики планировалось перевезти через Казахстан в третьи страны.
По завершении досудебного производства уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области.
Напомним, в 2024 году на пограничном пункте пропуска Б.Конысбаев Туркестанской области была пресечена попытка контрабанды наркотиков. В грузовой автомашине, следовавшей через границу, обнаружили более 700 кг героина, тщательно замаскированного под обувной крем.
05.04.2025, 11:57 3556
Ущерб в 30 млрд тенге: в АФМ раскрыли подробности расследования в отношении шести МФО в Алматы
МФО действовали как единая структура под контролем из-за рубежа
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Алматы. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 327 тысяч граждан пострадали от деятельности шести МФО, контролируемых из-за рубежа, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.
Ранее сообщалось о раскрытии противоправной деятельности шести микрофинансовых организаций в Алматы. Решением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка лишены лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности 2 компании, а также проводится проверка в отношении еще четырех аффилированных МФО.
Установлено, что 6 МФО действовали как единая структура, использовали один офис, где работали более 200 сотрудников. Их деятельность находилась под контролем лиц из зарубежных стран", - рассказали в АФМ.
Суд удовлетворил иски граждан о признании 130 договоров гарантии недействительными, таким образом, заемщики освобождены от обязательств, а МФО обязаны вернуть полученные средства.
В результате их действий пострадало более 327 тысяч человек, а причиненный ущерб составил 30 млрд тенге.
Прокуратурой Алматы внесен иск в суд в интересах 327 тысяч граждан.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
04.04.2025, 15:46 28931
Два иностранца получили по 11 лет колонии за организацию нарколаборатории в ВКО
Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается на сумму, превышающую 3,5 млрд тенге
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Усть-Каменогорск. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области двух граждан Латвии осудили за организацию нарколаборатории, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО двое граждан Латвии признаны виновными и приговорены к 11 годам лишения свободы по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Как рассказали в ведомстве, в июле 2024 года в ВКО была выявлена подпольная лаборатория по производству синтетических наркотиков. В ходе обыска было изъято 125 кг мефедрона, эквивалентного 630 тысячам разовых доз, 500 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование нового поколения, позволяющее производить до 30 кг синтетических наркотиков в сутки.
Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке превышает 3,5 млрд тенге.
Осужденные будут отбывать наказание в исправительном учреждении средней безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за три месяца ликвидировано 69 нарколабораторий.
04.04.2025, 12:11 35676
В Астане арестовали бывшего дипломата
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане арестовали бывшего советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
По факту систематического нанесения побоев своей супруге в отношении экс-советника посла в прошлом году было возбуждено уголовное дело. Полицией была создана следственно-оперативная группа. Проведен комплекс необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего. Собрана и закреплена значительная доказательная база. По итогам расследования в отношении подозреваемого М.С. следственным судом был избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировали в полиции.
Напомним, в прошлом году супруга дипломата заявила, что терпит издевательства от мужа на протяжении десяти лет. Женщина была вынуждена обратиться за помощью к общественникам. В МИД РК сообщили, что отзывают советника из ОАЭ. После заявлений супруги дипломата о бытовом насилии возбуждено уголовное дело. Позже в МИД сообщили, что проведут служебную проверку.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом"Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
04.04.2025, 11:54 37036
В Актобе задержали серийного похитителя трансформаторов
Общий ущерб составил около 3 млн тенге
Фото: polisia.kz
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Актобе. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятий задержали серийного похитителя трансформаторов, сообщает Polisia.kz.
Предварительное следствие установило, что в конце марта этого года подозреваемый нанял манипулятор и украл три силовых трансформатора. В одном случае мужчина совершил кражу в пригороде города Алга, а две последующие - в областном центре, на территории строящегося кемпинга и стройплощадки электроподстанции (...) Похищенное подозреваемый намеревался продать", - сообщили в полиции.
Отмечается, что общий ущерб составил около 3 млн тенге. Проводится досудебное расследование.
Ранее в Уральске задержали подозреваемых в краже денег из терминала.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом"Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
04.04.2025, 11:05 38621
Нелюди заживо сожгли щенка в ВКО
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Усть-Каменогорск. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Щенка заперли в будке и сожгли заживо на Бухтарминской трассе в Восточно-Казахстанской области.
Шокирующее видео опубликовали очевидцы в Instagram.
Мы снова стали свидетелями жестокости, которую невозможно ни понять, ни оправдать. Это не просто жестокость - это сознательное садистское преступление, которое говорит о глубокой деградации, отсутствии эмпатии, и, возможно, о серьезных психических отклонениях", - пишут авторы поста.
По их словам, преступление было совершено расчетливо, жестоко, с профессиональным садизмом.
Щенок был закрыт в будке, вход заткнут подушкой. Использовались перчатки - выброшены тут же, будка - добротная, цепочка новая. Щенок был домашним, чистым, ухоженным. Возможно, что его кто-то либо выкрал, либо просто использовал для мести", - предполагают авторы поста.
Очевидцы назвали убийство собаки изощренной, садистской казнью и потребовали публичной огласки преступления и официального расследования.
Происшествие прокомментировали в полиции области.
Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Проводятся следственные мероприятия", - говорится в комментарии ДП.
Стражи порядка просят сообщить любую информацию, которая может помочь в расследовании.
В прошлом году в Атырауской области застрелили помогавшую людям во время паводков собаку по кличке Пшон. Пес носил мешки с песком для берегоукрепительных работ. По факту убийства возбудили уголовное дело. Скульптор Азамат Кенжегалиев по собственной инициативе решил создать памятник собаке-волонтеру.
В мае прошлого года в Атырау задержали издевавшегося над щенком на глазах у детей живодера.
04.04.2025, 10:56 39396
В отношении матери Перизат Кайрат избрана мера пресечения в виде домашнего ареста - АФМ
Фото: АФМ
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали подробности по делу Перизат Кайрат.
Перизат Кайрат в период с 2021 по 2024 годы неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся детям, жертвам в Палестине и пострадавшим при паводках. Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. Поступавшие в ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" денежные средства Кайрат П. переводила на свои личные счета и ее матери Алашбаевой Г. В дальнейшем она их тратила на украшения, одежду, мебель, путешествия, оплачивала услуги ремонта, аренды автомашины и прочее", - проинформировали в АФМ.
В частности, по данным ведомства, "в период с 1 апреля по 15 ноября 2024 года Кайрат П. под видом оказания помощи пострадавшим во время паводков привлекла на счета ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" 2,8 млрд тенге, которые впоследствии похитила".
В целях отмывания преступных доходов она заключила с 16 подконтрольными ИП фиктивные договоры о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров для нужд пострадавших без фактического их выполнения. В результате свыше миллиарда тенге обналичены и потрачены на личные нужды. Из указанной суммы 72 млн тенге переведены на счет ее матери ИП "Алашбаева Г." якобы за приобретение бытовой техники для пострадавших жителей СКО, которые Кайрат П. обналичила и часть потратила на покупку часов Rolex за 6,9 млн тенге", - сообщили в АФМ.
По данным агентства, "в январе 2024 года Кайрат П. часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине потратила на приобретение ТОО "Rebel flowers" за 23 млн тенге, однако в договоре с целью отвода подозрений в хищении указала заниженную стоимость в 2 млн тенге".
В АФМ отметили, что "ее доход от цветочного бизнеса составил 69 млн тенге. Кроме того, в целом на похищенные деньги она приобрела 4 автомашины, 4 квартиры, 2 парковочных места, дом, земельный участок и строение. Изъяты украшения, обувь и сумки общей стоимостью 158 млн тенге", добавили в ведомстве.
На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест. В отношении Алашбаевой Г. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - проинформировали в АФМ.
По информации ведомства, 14 марта деяния подозреваемой и ее матери квалифицированы: им инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.
03.04.2025, 16:45 66841
В Туркестанской области свидетеля приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы за дачу ложных показаний
Во время разбирательства по делам о хулиганстве и похищении человека свидетель дважды дал ложные показания с целью освободить подсудимого от уголовной ответственности
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Туркестан. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За дачу заведомо ложных показаний на пять с половиной лет лишения свободы осужден житель Туркестанской области, сообщили в областной прокуратуре.
Как рассказали в ведомстве, во время судебного разбирательства по делам о хулиганстве и похищении человека свидетель дважды дал ложные показания с целью освободить подсудимого от уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. Эти действия свидетеля стали попыткой сбить с толку суд путем изменения показаний, данных им на стадии досудебного расследования.
В августе прошлого года суд приговорил подсудимого, совершившего указанные преступления, к 12 годам лишения свободы и вынес частное постановление о рассмотрении необходимости возбуждения уголовного дела в отношении свидетеля.
В ходе суда государственный обвинитель полностью доказал вину обвиняемого.
В результате гражданин, выступавший в суде в качестве свидетеля, был признан виновным в даче заведомо ложных показаний в ходе рассмотрения особо тяжкого уголовного дела и приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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