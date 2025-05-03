02.05.2025, 15:41 9241

Работающий без лицензии недропользователь уничтожил плодородный слой почвы на 10 га в Актюбинской области

Восстановление таких земель требует значительных затрат времени и ресурсов
Работающий без лицензии недропользователь уничтожил плодородный слой почвы на 10 га в Актюбинской области
Фото: МСХ РК
Актобе. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Мугалжарском районе Актюбинской области ТОО осуществляло земляные работы без действующей лицензии и правоустанавливающих документов на участок, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.

По информации ведомства, на месторождении проводились масштабные работы на площади около 10 га с глубиной разработки до 5 метров.

При этом не были соблюдены требования по охране почвенного покрова. Плодородный слой почвы не был снят и сохранен, как этого требует земельное законодательство, в результате чего он оказался перемешан со строительным песком и утрачен. Эксперты подчеркивают, что восстановление таких земель требует значительных затрат времени и ресурсов", - пояснили в Минсельхозе.


Также выяснилось, что подъездная дорога к месту разработки была незаконно проложена через участок сельскохозяйственного назначения площадью около 1 га, что также является нарушением требований по целевому использованию земель.

Отмечается, что все факты нарушений подтверждены фото- и видеоматериалами, приобщенными к акту проверки.

По итогам расследования действия ТОО квалифицированы как порча земель. На юридическое лицо наложен штраф в размере 700 МРП, выдано обязательное предписание об устранении нарушений в трехмесячный срок", - добавили в пресс-службе ведомства.

 
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Теги:недропользованиепочвапорча

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02.05.2025, 11:25 11561

Свыше 3 млн деревьев и углеродные кредиты: в Алматинской области стартовал масштабный лесоклиматический проект

На территории в 1500 гектаров деградированных земель появятся зеленые лесные плантации, фермерские участки и объекты экотуризма
Свыше 3 млн деревьев и углеродные кредиты: в Алматинской области стартовал масштабный лесоклиматический проект
Фото: atameken.kz
Конаев. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области стартовал масштабный и уникальный лесоклиматический проект, не имеющий аналогов не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии, сообщает национальная палата предпринимателей РК "Атамекен".

В рамках проекта-стратегии на десятилетия запланирована посадка 3,5 млн деревьев, которая станет новым экономическим и климатическим ресурсом страны. На территории в 1500 гектаров деградированных земель появятся зеленые лесные плантации, фермерские участки и объекты экотуризма. Каждый гектар будет ежегодно поглощать около 26 тонн CO₂, что перерастет в 1,2 млн тонн выбросов через 30 лет. Рассчитываемая экспертами цифра станет весомым вкладом в достижение углеродной нейтральности Казахстана к 2060 году", - заявили в пресс-службе.


Кроме того, сообщается, что многослойная инициатива выявит в том числе экономическую выгоду для страны: проект поможет создать рабочие места, открывая новые возможности для фермерства и экотуризма, а также привлечет инвестиции в экологически устойчивые инициативы.

Как подчеркнул председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов, данный проект является ярким примером "белого бизнеса", который символизирует не только чистоту производства, но и высокие стандарты чистоты бизнеса.

Сегодняшнее мероприятие - воплощение реальной работы бизнеса и науки в тандеме. Этот проект открывает двери для всего предпринимательства, демонстрируя рентабельность инвестиций в лесовосстановление. Более того, мы вводим в Казахстане практику продаж углеродных единиц по всем международным стандартам, открывая новые перспективы для частных инвесторов. Такой пример станет катализатором для улучшения инвестклимата и покажет, что экопроекты все-таки могут быть прибыльными", - добавил он.


Также отмечается, что проект не ограничится только Алматинской областью - инициаторы намерены расширить идею на другие регионы Казахстана, что позволит масштабировать положительный эффект и привлечь дополнительные инвестиции в экологически устойчивые проекты по всей стране.

Ранее общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац. В акимате Алматы информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац опровергли, заявив, что зеленая зона сохранится в первозданном виде.

Позже активисты заявили, что опасения за сквер возле ТЮЗа в Алматы основаны на официальной документации.

Напомним, в январе в Алматы было возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки полувековых дубов.

Также прошлым летом в Алматы неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда в Алматы гибнут зеленые насаждения. К примеру, осенью 2023 года вдоль одной из центральных улиц Алматы высадили саженцы тополей. И вот в конце июня 2024 года можно было увидеть, как они гибнут из-за отсутствия полива.

Алматинцы, проживающие в квартале улиц Жандосова - Манаса - Озтюрка - Ауэзова, рассказали, что вместо жилых двухэтажных домов в их зеленом районе планируют построить общежития.

Кроме того, о десятках засохших деревьев возле озера Сайран в Алматы сообщали очевидцы. По их словам, деревья погибли без полива.
 
01.05.2025, 20:07 16786

На побережье Каспия обнаружили 88 мертвых тюленей

На побережье Каспия обнаружили 88 мертвых тюленей
Фото: Комитет рыбного хозяйства
Актау. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 29 апреля 2025 года сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружены 88 туш тюленей, выброшенных на побережье, сообщили в Комитете рыбного хозяйства Минсельхоза РК.

На место обнаружения выехали представители инспекции, акимата и Института гидробиологии и экологии. Факт гибели краснокнижных животных зарегистрирован отделом полиции Тюбкараганского района Мангистауской области", - проинформировали в комитете.


По данным Казгидромета, за прошедший период в акватории региона преобладали западные ветры, которыми были принесены к берегу туши мертвых тюленей.

По информации научной организации (Институт гидробиологии и экологии) туши животных находятся в крайней стадии разложения, что делает невозможным проведение качественного отбора проб для дальнейших лабораторных исследований, включая токсикологические и патологоанатомические анализы. В настоящее время причины гибели водных животных установить затруднительно в связи со значительным временем прошедшим с момента предполагаемой смерти животных (2-3 недели)", - отметили в комитете.


Сообщается, что туши тюленей были утилизированы на полигоне в Тюбкараганском районе.

Мониторинг береговой полосы Каспийского моря продолжается, ситуация по факту гибели тюленей находится на контроле Комитета рыбного хозяйства МСХ РК", - сообщили в ведомстве.


Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут открытую базу данных о каспийских тюленях.
 
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Теги:ГибельКаспийТюлени
24.04.2025, 14:57 59841

"Чисто. Весна": в Казахстане прошла международная экоакция компании "ЛУКОЙЛ"  

Специальным партнером мероприятия стала платформа лесовосстановления "Сохрани лес"

"Чисто. Весна": в Казахстане прошла международная экоакция компании "ЛУКОЙЛ"
Фото: Александр Спутников
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Экологический марафон состоялся на более 2300 АЗС ЛУКОЙЛа и объединил более миллиона человек, сообщает пресс-служба компании.

В Казахстане в "Чисто.Весна" приняли участие 9 из 12 автозаправочных комплексов, работающих под брендом "ЛУКОЙЛ". В этом году проведение мероприятия совпало с открытием клубного мотосезона. Клиенты флагманской АЗС смогли воспользоваться услугой по проверке и замене моторного масла.

Александр Палатовский

Программа также включала автограф-сессии со звездами, розыгрыши призов. Партнерами "Чисто.Весна" стали платформа лесовосстановления "Сохрани лес" и благотворительный проект "Больше, чем покупка".

Человеческий капитал, масштабные инициативы в сфере устойчивого развития - это именно те драйверы, которые помогают ЛУКОЙЛу объединять вокруг себя клиентов и сотрудников, дают компании конкурентные преимущества для движения вперед", - отметил основатель и генеральный директор сервиса "Сохрани лес" Андрей Хорошилов.


Александр Палатовский

Экологический проект ЛУКОЙЛа "Чисто. Весна" проходит второй год подряд. В 2025 году в мероприятии приняли участие заправки в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии и Турции, в общей сложности благоустроено свыше тысячи гектаров территорий.
 
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Теги:проектэкологиЛукойл
24.04.2025, 11:05 62421

За последние 50 лет ледники стран ЦА потеряли 30% своей площади - ЕАБР

10 миллионов человек лишены доступа к чистой питьевой воде, причем устаревшие системы приводят к потерям от 40 до 55% общего объема воды
За последние 50 лет ледники стран ЦА потеряли 30% своей площади - ЕАБР
Фото: ИА "Кабар"
Маскат. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Инициативы стран Центральной Азии в управлении водными ресурсами могут стать важным уроком для всего мира, заявил на ежегодном собрании ADFIAP-2025 главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров.


Он представил исследовательскую программу ЕАБР по водно-энергетическому комплексу Центральной Азии на ежегодной встрече Ассоциации финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP) в Маскате. На пленарном заседании освещались актуальные вопросы и практические стратегии устойчивого управления водными ресурсами в регионе.

Главные выводы аналитиков ЕАБР в отношении проблем, с которыми сталкивается водно-энергетический комплекс Центральной Азии:

  • За последние 50 лет ледники региона потеряли 30% своей площади. Отмечается снижение речного стока при постоянном увеличении спроса.
  • 10 миллионов человек лишены доступа к чистой питьевой воде, причем устаревшие системы приводят к потерям от 40 до 55% общего объема воды.

Если не предпринять решительных шагов, к 2028 году дефицит воды в регионе может составить от 5 до 12 кубических километров ежегодно.

В условиях ограниченного предложения крайне важно повысить качество спроса: водосбережение является ключевым решением для управления водными ресурсами.

Евгений Винокуров также представил конкретные предложения ЕАБР:

Модернизация ирригационных систем

Переход на цифровые системы учета и точное орошение может обеспечить экономию до 20-30% используемой воды.

Стимулирование местного производства

Центральная Азия импортирует ирригационное оборудование на сумму 200 млн долларов ежегодно. В перспективе этот рынок удвоится до 400 млн долларов. Внутреннее производство способно удовлетворить растущий спрос и регион может создать новую отрасль промышленности с высокой конкурентоспособностью на мировом рынке.

Мобилизация инвестиций

Дефицит финансирования в секторе питьевого водоснабжения и водоотведения в 12 млрд долларов может быть устранен с помощью механизма государственно-частного партнерства и привлечения ресурсов банков развития.

Главный экономист ЕАБР особенно приветствовал масштабные национальные инициативы отдельных стран региона, включая намерение Казахстана по расширению площадей с применением водосберегающих технологий орошения до 150 тыс. гектаров в год к 2030 году, планы Узбекистана по экономии воды в объеме 15 млрд кубометров и строительство Кыргызстаном 106 новых водохранилищ для гарантированного обеспечения водными ресурсами.

Мы в ЕАБР не устаем повторять, что водные проблемы Центральной Азии требуют незамедлительного решения, основанного на тесном региональном взаимодействии. Наши исследования формируют четкую дорожную карту, направленную на повышение эффективности, привлечение инвестиций и развитие региональной координации с целью предотвращения тяжелых экономических и экологических последствий. Вот почему нексус воды и энергии в регионе постоянно в фокусе внимания нашего Банка: мы рассматриваем его в качестве одного из приоритетных направлений нашей работы, как с точки зрения инвестиций, так и с точки зрения научных исследований. Мы продолжаем выпуск уникальных работ, по этому направлению, например, вышедшие недавно доклады "Производство ирригационного оборудования в Центральной Азии: Индустриализация водного сектора" и "Бассейн реки Иртыш: трансграничные вызовы и практические решения", - подчеркнул Винокуров.


Для справки

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

Ассоциация финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP) выступает координатором работы всех банков развития и других финансовых институтов, занимающихся финансированием развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Миссия организации заключается в продвижении устойчивого развития через ее участников. Основанная в 1976 году, ADFIAP в настоящее время насчитывает 90 организаций-участниц в 40 странах мира. Также ADFIAP - один из учредителей и участников Всемирной федерации финансовых институтов развития, в состав которой входят региональные ассоциации Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
 
22.04.2025, 17:22 79511

Исторического минимума достиг уровень Каспия

К основным факторам снижения уровня моря относятся уменьшение речного стока
Исторического минимума достиг уровень Каспия
Фото: depositphotos.com
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Болат Бекнияз на заседание Комитета по вопросам экологии и природопользования мажилиса заявил, что исторического минимума достиг уровень Каспийского моря, передает корреспондент агентства.

С 1900 года по 2023 год его уровень изменялся от минус 25,7 метра БС до минус 29,01 метра БС. То есть разницы между наибольшим уровнем в 1900 году и наименьшим в 1977 году составляет более трех метров. В настоящее время начиная с 2006 года уровень Каспийского моря имеет тенденцию к снижению и на данный момент уровень Каспийского моря составляет минус 29,21 метра БС, что является историческим минимумом. В результате падения уровня моря площадь водной поверхности моря сократилась, в основном за счет мелководной северо-восточной части", - заявил вице-министр.


По его словам, к основным факторам снижения уровня моря относятся уменьшение речного стока под влиянием климатического и антропогенного воздействия, рост испарения вследствие повышения температуры воздуха, снижение количества осадков в регионе.

За период 1976-2023 годы изменение среднегодовой температуры воздуха для Каспийского региона составило +0,51°C на каждые 10 лет. С 2006 по 2023 годы осадки над акваторией Каспийского моря снизились на 65 миллиметров. Все эти негативные факторы наблюдаются на фоне сокращения притока в Каспийское море", - сообщил Болат Бекнияз.


Он напомним, что в Каспийское море впадает около 130 рек, но основной объем притока порядка приходится на Волгу, которая обеспечивает более 80% притока. Сток реки Жайык (Урал) составляет не более 3% от общего стока.

Стоит отметить, что к началу 1970-х годов практически все крупные реки бассейна были зарегулированы. Принимая во внимание географическое положение Каспийского региона, его обширную территорию и удаленность от океана, в настоящее время изменение климата становится более ощутим. По научным оценкам, при сохранении текущих климатических тенденций и водохозяйственного режима прогнозируется дальнейшее снижение уровня Каспийского моря. Чтобы уровень Каспийского моря не снижался, необходим баланс между приходом и расходом воды", - добавил вице-министр водных ресурсов и ирригации.


Болат Бекнияз подчеркнул, что за последние пять лет наблюдается тенденция снижения стока реки Жайык (Урал).

Как было отмечено для стабилизации уровня моря необходимо стабильное поступление 279 кубометров в год воды, основной объем которой может обеспечить река Волга. В случае непринятия совместных усилий всех прикаспийских государств уровень моря, согласно научным прогнозам уже к 2030 году может достичь отметки от минус 29,5 до 30,2 метра БС. При этом в рамках Казахстанско-Российской комиссии река Волга не рассматривается, так как не является трансграничной", - заявила он.


По словам вице-министра, в этой связи планируется:

  • на первом этапе с Российской Федерацией создать двустороннюю рабочую группу по изучению проблем обмеления Каспийского моря с участием специализированных научных институтов и профильных государственных органов;
  • на втором этапе дальнейшую реализацию подготовленных рабочей группой выводов и рекомендаций проводить с участием всех прикаспийских государств в рамках Тегеранской конвенции.

Ранее депутат мажилиса Сергей Пономарев в ходе заседания нижней палаты заявил, что северная часть Каспийского моря может исчезнуть в течение 75 лет.
 
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Теги:Каспийпроблемыобмеление
22.04.2025, 12:42 82791

"Карачаганак Петролеум" оштрафовали за выброс 264 тонн загрязняющих веществ в окружающую среду

Штраф составил около 740 млн тенге
Уральск. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Природоохранная прокуратура Западно-Казахстанской области оштрафовала компанию "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." за сверхнормативные выбросы в окружающую среду, сообщает пресс-служба ведомства.

Общий объем выбросов, загрязняющих окружающую среду, составил 264 тонны.

Компания привлечена к административной ответственности по статье 328 КоАП (Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду), штрафы на общую сумму 739 568 808 тенге полностью взысканы", - сообщили в прокуратуре.


Ранее Генпрокуратура согласовала проверку компании "Казцинк" в связи неблагоприятной экологической ситуацией в Усть-Каменогорске. В феврале прошлого года "Казцинк" оштрафовали на 50 млн тенге за загрязнение реки Ульбы.
 
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Теги:ЗКОКомпанияЗагрязнениеШтраф
21.04.2025, 14:04 91236

Паспортизацию и учет деревьев проведут в Астане

В текущем году в столице планируют высадить более 1 млн зеленых насаждений
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву представили планы по озеленению и благоустройству столицы, информирует Акорда.

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, что в этом году в городе планируется посадить свыше 1 млн зеленых насаждений, а также благоустроить более 180 общественных и дворовых пространств. Работы охватят исторические улицы, президентский парк, правительственный квартал, набережную реки Есиль, аллею "Мыңжылдық", триатлон-парк, бульвар Greenline, Линейный парк, привокзальную территорию, Парк иллюзий, улицы Сыганак, Ш.Калдаякова, Гете, Биржан Сала и другие.

Кроме того, в городе проведут паспортизацию и системный учет деревьев с оцифровкой, внедрят QR-коды, через которые жители смогут узнать информацию о дереве и в случае проблемы сообщить о ней городским органам.

Также будет продолжена очистка русла реки Акбулак. Кроме того, начнется реконструкция спортивного комплекса "Казахстан".

Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил на экологическом фестивале "Таза Қазақстан".
 
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Теги:АстанаДеревья
21.04.2025, 12:49 88971

Токаев: Никто за нас не наведет порядок и чистоту

Выступая на экологическом фестивале "Таза Қазақстан", президент высоко оценил деятельность волонтеров
Токаев: Никто за нас не наведет порядок и чистоту
Фото: Акорда
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на экологическом фестивале "Таза Қазақстан", сообщает Акорда.

Он подчеркнул особую значимость проводимого фестиваля и выразил благодарность всем, кто с первого дня принимал активное участие в общенациональной акции.

Акорда

Глава государства отметил, что поддержание в чистоте ума, тела и окружающей среды является отражением внутренней культуры человека.

Чистота должна начинаться с каждого человека, каждого дома, каждой улицы и каждого города. Акция "Таза Қазақстан" не должна быть одноразовой, она должна стать нашим образом жизни", - заявил Токаев.


В своей речи он высоко оценил деятельность волонтеров и назвал их подлинными патриотами своей страны. Также президент подвел итоги работы, проведенной в рамках проекта "Таза Қазақстан". Вывезены миллионы тонн мусора и высажены саженцы. Хорошей традицией становится проведение акции "Всеказахстанский день посадки леса".

Акорда

В рамках этой акции за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев, которые пополнили наш лесной фонд. Наводя порядок вокруг, высаживая деревья, мы создаем комфортную и здоровую окружающую среду. Только от нас зависит, в каком состоянии будут наши дворы и улицы, парки и скверы. Чистота и порядок - это одни из ключевых показателей высокого качества жизни", - отметил глава государства.


Акорда

Он добавил, что следует прививать бережное отношение к природе и культуру чистоты каждому гражданину, особенно молодому поколению.

Важно сортировать мусор, экономить воду и электричество, нельзя сорить в общественных местах. Это должно стать нормой поведения в нашем обществе. Следует уделять особое внимание экологическому просвещению. Это одно из ключевых направлений общенациональной кампании "Таза Қазақстан". Сейчас мы видим, что все больше людей бережно и ответственно относятся к окружающей среде. Наши граждане осознанно выбирают экологический стиль жизни. Только что я обошел стенды, где были выставлены работы наших предприятий, которые уделяют внимание экологии. Благодарен за это вам! В обществе формируется новая экологическая культура. Мышление всего народа начало меняться. Молодежь это глубоко осознает. Никто за нас не наведет порядок и чистоту на нашей земле", - сказал президент.


Напомним, в ходе проведения акции "Всеказахстанский день посадки леса", за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев.
 

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