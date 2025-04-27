26.04.2025, 09:00 28131
В Казахстане из незаконного оборота изъяли свыше 13 килограммов "синтетики"
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане из незаконного оборота изъяли 13,5 килограмма синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz.
По всей республике в апреле проведены успешные операции. В отчетном периоде пресечено 37 фактов сбыта и 37 фактов хранения синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято 13,5 килограмма "синтетики", стоимость которой на черном рынке составила бы 405 млн тенге. Задержано и водворено в изолятор временного содержания 29 человек. Работа в данном направлении продолжается", - заявил исполняющий обязанности председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Ранее МВД выразило обеспокоенность в связи с вовлечением подростков в незаконный оборот наркотиков.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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26.04.2025, 18:45 9566
Мошеннический колл-центр под руководством казахстанцев выявили в Кыргызстане
Задержаны 43 человека
Фото: Depositphotos
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Бишкек. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мошеннический колл-центр, руководителями которого являлись граждане Республики Казахстан, выявили в Бишкеке, сообщает Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана.
Были задержаны и доставлены в ГКНБ КР 43 сотрудника колл-центра, изъяты 43 мобильных телефона, 78 ноутбуков и различные документы, имеющие отношение к деятельности организации", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, сотрудники колл-центра систематически занимались психологическим воздействием на граждан Казахстана и Кыргызстана и склоняли их к приобретению биологически активных добавок и бытовой техники.
Далее, завоевав их доверие, убеждали клиентов в необходимости покупки лотерейных билетов, где при переводе денежных средств на определенные счета шанс на выигрыш увеличивался кратно, однако указанный центр не был зарегистрирован в соответствующих налоговых органах и отсутствовала лицензия на проведение лотереи", - добавили в пресс-службе.
Ранее колл-центр интернет-мошенников ликвидировали в Астане.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
26.04.2025, 10:14 26001
Незаконный оборот: в Атырауской области полицейские изъяли около 1,6 тонны рыбы
По 6 фактам ведутся досудебные расследования
Фото: polisia.kz
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Атырау. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области полиция в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Бекіре-2025" изъяла около 1,6 тонны рыбы, сообщает Polisia.kz.
За время проведения мероприятия выявлено более 100 правонарушений, связанных с незаконным оборотом водных биоресурсов. По 6 фактам ведутся досудебные расследования, так как в действиях подозреваемых усматриваются признаки уголовного преступления. В результате изъято одно плавсредство, 26 единиц рыболовных сетей, а также около 1,6 тонны рыбы, включая 311 килограммов осетровых видов и более 2 килограммов икры осетровых рыб. Изъятые материалы переданы в рыбоперерабатывающее предприятие", - заявили в полиции.
Ранее в Атырауской области у браконьеров изъяли полтонны рыбы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
25.04.2025, 20:20 46191
Жительницу Щучинска оштрафовали почти на 300 тыс. тенге за избиение воспитанника
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Бурабайский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении С. за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, сообщает пресс-служба суда.
Жительница Щучинска С. в марте 2022 года взяла на патронатное воспитание несовершеннолетнего Ч., 2014 года рождения, имеющего психическое заболевание, и, приняв на себя обязанности по его воспитанию и заботы о нем, регулярно его избивала.
В октябре 2024 года С. нанесла телесные повреждения малолетнему, ударив по его ноге металлической тяпкой. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у Ч. обнаружены телесные повреждения в виде ссадины, рубца.
Приговором суда С. назначен штраф в размере 80 МРП (295 360 тенге) с лишением права занимать педагогические должности или заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних детей, сроком на 2 года.
Ранее специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай рассмотрел административные дела в отношении родителей подростков, причастных к избиению сверстника в городе Семее.
25.04.2025, 17:38 50131
Стрельба в Конаеве: в Алматинской области шесть человек приговорили к лишению свободы по делу об убийстве
Фото: pixabay.com
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Конаев. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области приговорил к лишению свободы шесть человек по делу об умышленном убийстве и покушении на убийство, сообщает пресс-служба суда.
Суд признал всех подсудимых виновными (...) Подсудимым А. и Т. назначено по 19 лет лишения свободы, подсудимым А., Б., А., Н. - по 17 лет. Подсудимый Б. также признан виновным по статье 422 УК (Подкуп или принуждение к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний, ложному заключению либо к неправильному переводу) и приговорен к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Судом установлено, что в июне 2024 года в зоне отдыха "Алекс" в Конаеве между двумя подсудимыми и потерпевшим произошел конфликт, переросший в драку.
Потерпевший одержал верх, после чего у подсудимых возник преступный умысел на убийство. Для реализации задуманного они привлекли еще четверых участников. Позднее тем же вечером у ЦОНа на улице Кунаева они совершили несколько выстрелов в сторону потерпевшего М., который впоследствии скончался по дороге в больницу. Его друг Б. получил ранения, но остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи", - добавили в суде.
Ранее суд вынес приговор по двойному убийству в Акколе.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
25.04.2025, 14:57 52821
Похитили лес на 153 млн тенге: сотрудникам "Семей орманы" вынесли приговор в Павлодарской области
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Павлодар. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудникам резервата "Ертiс орманы" вынесли приговор за неоднократное хищение леса.
На скамье подсудимых оказались пять человек. Сегодня, 25 апреля, четверых из них, в том числе бывшего первого руководителя государственного резервата, суд признал виновными в хищении, взяточничестве, в создании и участии в преступной группировке", - пишет Zakon.kz.
Четыре сотрудника резервата получили от 12 до 10 лет лишения свободы. Пятого неработающего подсудимого суд приговорил к 3 годам лишения свободы.
Всем пятерым пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления. Всех пятерых ожидает конфискация имущества", - сообщает КазТаг.
Также с подсудимых в доход государства в долевом порядке взыщут более 120 млн тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, досудебное расследование по уголовному делу в отношении должностных лиц государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" Антикор завершил в июле прошлого года. По данным ведомства, ОПГ во главе с гендиректором резервата "Ертіс орманы" в период с апреля 2022 по декабрь 2023 года незаконно продавала деловую древесину под видом технологических и топливных дров. Был похищен лес на сумму порядка 153 млн тенге. В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.
Несмотря на расследование, хищения в резервате продолжились. В сентябре прошлого года штабеля заготовленной не отведенной деловой древесины были обнаружены на разработке горельника Талицкого лесничества Семипалатинского филиала.
В апреле этого года в области Абай была раскрыта преступная схема хищения посадочного материала сосен, предназначенного для озеленения и восстановления лесного массива региона. В состав группы, занимавшейся хищением саженцев, входили местные жители и бывшие работники государственного природного резервата "Семей орманы".
25.04.2025, 10:16 62871
В Караганде судят опекунов за жестокие издевательства над детьми
Фото: Depositphotos
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Караганда. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За зверские издевательства над сиротами в Караганде судят опекунов, сообщает телеканал КТК.
На скамье подсудимых 45-летний местный житель, его жена и дочь. На патронат они взяли сразу шесть детей, но почти все время избивали и унижали их. Дело рассматривают сразу по трем статьям: причинение тяжкого вреда здоровью, истязание и мошенничество", - говорится в сюжете.
По данным телеканала, "раньше подсудимые работали педагогами в сельской школе. А шесть лет назад открыли детский дом семейного типа в Каркаралинском районе и взяли под опеку шестерых детей, трое из которых - родные сестры и брат. Всех сразу же заставили работать по дому, в том числе ухаживать за скотиной. А за каждый проступок избивали и истязали. В пищу детей добавляли фекалии животных. В качестве наказания оставляли спать в собачьей будке. Эксперты насчитали от 19 до 47 шрамов на теле каждого ребенка. Но больше всех досталось самому младшему: у него после побоев образовалась гематома, и теперь стоит пластина в голове".
Ежедневные истязания, причинив ежедневные физические страдания. В том числе при малейшем непослушании, ребячестве наносил телесные повреждения различными предметами, а именно - плетками, шваброй, кочергой и открытой ладонью, в различные части тела малолетних, вследствие которых на головах и голенях несовершеннолетних имеются шрамы", - сказал государственный обвинитель Адил Садыков.
Сейчас трое из пострадавших детей находятся под присмотром родной бабушки, остальные вернулись в детский дом.
В районных органах опеки шокирующую историю не комментируют. Выяснилось, что семья неплохо зарабатывала на патронате. В месяц от государства за шестерых детей опекуны получали свыше 300 тысяч тенге. При этом большую часть отец тратил на букмекерские ставки и лотерейные билеты", - сообщает КТК.
24.04.2025, 20:30 91311
Около 60 иностранцев выдворили за пределы Казахстана
Фото: pixabay.com
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Тараз. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении 59 граждан Узбекистана, сообщает пресс-служба Таласского районного суда.
Из материалов дела следует, что в период с февраля по март 2025 года граждане Узбекистана незаконно занимались различными строительными работами на заводе.
В суде правонарушители вину признали и раскаялись в содеянном. Постановлениями суда граждане Узбекистан признаны виновными и выдворены за пределы Казахстана.
Ранее в Жамбылской области задержали организаторов канала нелегальной миграции на границе с Кыргызстаном, близ села Еңбек Кордайского района.
Осенью 2024 года в Казахстане обсуждался вопрос разработки нового пакета поправок, направленных на усиление миграционного контроля.
24.04.2025, 17:40 90886
Занимались незаконной добычей золотосодержащей руды: в Казахстане пресекли деятельность пяти предприятий
Фото: polisia.kz
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане пресечена деятельность пяти предприятий, занимавшихся незаконной добычей и переработкой золотосодержащих материалов на территории областей Абай и Жетісу, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что компании, имея лицензии исключительно на проведение геолого-разведовательных работ, на деле осуществляли масштабную незаконную добычу золотосодержащей руды с применением специализированной техники и производственного оборудования. В ходе проведенных обысков были изъяты свыше 6 700 тонн золотосодержащей руды, 300 тонн жидкой руды, 120 тонн селитры, а также взрывчатые вещества и детонаторы. Кроме того, на местах обнаружены и изъяты 45 единиц спецтехники. В полицию доставлено 62 лица, включая директоров и учредителей ряда ТОО", - заявил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Он подчеркнул, что по выявленным нарушениям зарегистрировано пять уголовных дел по фактам незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.
Ущерб государству причинен в особо крупном размере", - добавил Куандык Алпыс.
Ранее сообщалось, что марганцевую руду незаконно добывал и продавал казахстанец в области Улытау.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?