Экс-главу "Банка Астаны" заочно приговорили к 10 годам лишения свободы

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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-председателю совета директоров АО "Банк Астаны" Олжасу Тохтарову вынесли приговор в Астане, сообщил сегодня на брифинге официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.





Обвинительный приговор в отношении бывшего топ-менеджмента и сотрудников АО "Банк Астаны" был оглашен 22 апреля межрайонным судом по уголовным делам г. Астаны.





Суд признал Тохтарова виновным в хищении денежных средств банка под видом оказания агентских услуг и незаконного отчуждения в пользу подконтрольной компании бизнес-центра в Алматы в предбанкротный период.





Имущественные ценности, конфискованные судом, установлены в ходе следствия по результатам параллельного финансового расследования. Доказана фактическая принадлежность активов фигуранту. Часть из них была оформлена на аффилированных лиц.





Тохтаров заочно осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества в виде жилых, административных и производственных объектов, строений, земельных участков, ценных бумаг и криптовалют на общую сумму более 14 млрд тенге.





Виновными признаны также его подчиненные из числа бывших руководителей филиала, отдела и менеджеров АО "Банк Астаны". С учетом их сотрудничества с органом уголовного преследования и судом, признания вины и оказания содействия в раскрытии противоправных деяний, суд назначил им наказание, не связанное с лишением свободы", - сообщил спикер.





Приговор не вступил в законную силу.



