24.04.2025, 13:16 59426

Чиновника и подрядчика подозревают в хищении выделенных на строительство набережной в Кокшетау 170 млн тенге

Подозреваемых арестовали, им грозит наказание до 12 лет лишения свободы
Чиновника и подрядчика подозревают в хищении выделенных на строительство набережной в Кокшетау 170 млн тенге
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Чиновника акимата и подрядчика задержали по подозрению в хищении 170 млн тенге, выделенных на строительство набережной, сообщает прокуратура Акмолинской области.

Задержаны и водворены в ИВС бывший руководитель отдела ЖКХ городского акимата , технического надзора - ТОО "М-Строй проект", а также фактический владелец подрядной организации ТОО "ПавлодарЭнергоМонтаж", - уточнили в ведомстве.


Их подозревают в хищении свыше 170 млн тенге, выделенных на строительство набережной в Кокшетау, в районе от старого аэропорта до Центра крови.

Действия подозреваемых квалифицированы по статье 189 УК РК "Растрата имущества в особо крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Все подозреваемые с санкции суда взяты под стражу", - сообщили в прокуратуре.


В ходе следствия обнаружено преступно нажитое имущество: коммерческая недвижимость в Астане, оценочной стоимостью 95 млн тенге.

Прокуроры установили, что, с целью сокрытия совершенного хищения, часть работ по проекту была проведена за счет похищенных средств по другому объекту строительства в Атбасаре.

В настоящее время уголовное дело находится на стадии завершения, окончательную точку в деле поставит суд.

Ранее сообщалось о миллиардах тенге, похищенных при реконструкции водопровода Астрахань - Мангышлак. Дело направлено в суд.
 

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25.04.2025, 20:20 1176

Жительницу Щучинска оштрафовали почти на 300 тыс. тенге за избиение воспитанника

Женщина ударила ребенка по ноге металлической тяпкой
Жительницу Щучинска оштрафовали почти на 300 тыс. тенге за избиение воспитанника
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Бурабайский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении С. за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, сообщает пресс-служба суда.

Жительница Щучинска С. в марте 2022 года взяла на патронатное воспитание несовершеннолетнего Ч., 2014 года рождения, имеющего психическое заболевание, и, приняв на себя обязанности по его воспитанию и заботы о нем, регулярно его избивала.

В октябре 2024 года С. нанесла телесные повреждения малолетнему, ударив по его ноге металлической тяпкой. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у Ч. обнаружены телесные повреждения в виде ссадины, рубца.

Приговором суда С. назначен штраф в размере 80 МРП (295 360 тенге) с лишением права занимать педагогические должности или заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних детей, сроком на 2 года.

Ранее специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай рассмотрел административные дела в отношении родителей подростков, причастных к избиению сверстника в городе Семее.
 
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Теги:СудИзбиениенесовершеннолетний
25.04.2025, 17:38 4071

Стрельба в Конаеве: в Алматинской области шесть человек приговорили к лишению свободы по делу об убийстве

Двоим подсудимым суд назначил по 19 лет лишения свободы, четверым - по 17 лет
Стрельба в Конаеве: в Алматинской области шесть человек приговорили к лишению свободы по делу об убийстве
Фото: pixabay.com
Конаев. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области приговорил к лишению свободы шесть человек по делу об умышленном убийстве и покушении на убийство, сообщает пресс-служба суда.

Суд признал всех подсудимых виновными (...) Подсудимым А. и Т. назначено по 19 лет лишения свободы, подсудимым А., Б., А., Н. - по 17 лет. Подсудимый Б. также признан виновным по статье 422 УК (Подкуп или принуждение к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний, ложному заключению либо к неправильному переводу) и приговорен к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы", - проинформировали в пресс-службе.


Судом установлено, что в июне 2024 года в зоне отдыха "Алекс" в Конаеве между двумя подсудимыми и потерпевшим произошел конфликт, переросший в драку.

Потерпевший одержал верх, после чего у подсудимых возник преступный умысел на убийство. Для реализации задуманного они привлекли еще четверых участников. Позднее тем же вечером у ЦОНа на улице Кунаева они совершили несколько выстрелов в сторону потерпевшего М., который впоследствии скончался по дороге в больницу. Его друг Б. получил ранения, но остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи", - добавили в суде.


Ранее суд вынес приговор по двойному убийству в Акколе.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
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Теги:СудПриговорУбийствоКонаев
25.04.2025, 14:57 6761

Похитили лес на 153 млн тенге: сотрудникам "Семей орманы" вынесли приговор в Павлодарской области

Четыре сотрудника резервата получили от 12 до 10 лет лишения свободы, пятого неработающего подсудимого суд приговорил к 3 годам лишения свободы
Похитили лес на 153 млн тенге: сотрудникам "Семей орманы" вынесли приговор в Павлодарской области
Павлодар. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудникам резервата "Ертiс орманы" вынесли приговор за неоднократное хищение леса.

На скамье подсудимых оказались пять человек. Сегодня, 25 апреля, четверых из них, в том числе бывшего первого руководителя государственного резервата, суд признал виновными в хищении, взяточничестве, в создании и участии в преступной группировке", - пишет Zakon.kz.


Четыре сотрудника резервата получили от 12 до 10 лет лишения свободы. Пятого неработающего подсудимого суд приговорил к 3 годам лишения свободы.

Всем пятерым пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления. Всех пятерых ожидает конфискация имущества", - сообщает КазТаг.


Также с подсудимых в доход государства в долевом порядке взыщут более 120 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, досудебное расследование по уголовному делу в отношении должностных лиц государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" Антикор завершил в июле прошлого года. По данным ведомства, ОПГ во главе с гендиректором резервата "Ертіс орманы" в период с апреля 2022 по декабрь 2023 года незаконно продавала деловую древесину под видом технологических и топливных дров. Был похищен лес на сумму порядка 153 млн тенге. В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.

Несмотря на расследование, хищения в резервате продолжились. В сентябре прошлого года штабеля заготовленной не отведенной деловой древесины были обнаружены на разработке горельника Талицкого лесничества Семипалатинского филиала.

В апреле этого года в области Абай была раскрыта преступная схема хищения посадочного материала сосен, предназначенного для озеленения и восстановления лесного массива региона. В состав группы, занимавшейся хищением саженцев, входили местные жители и бывшие работники государственного природного резервата "Семей орманы".
 
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Теги:Семей орманыхищениеСудПриговор
25.04.2025, 10:16 16811

В Караганде судят опекунов за жестокие издевательства над детьми

В Караганде судят опекунов за жестокие издевательства над детьми
Фото: Depositphotos
Караганда. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За зверские издевательства над сиротами в Караганде судят опекунов, сообщает телеканал КТК.

На скамье подсудимых 45-летний местный житель, его жена и дочь. На патронат они взяли сразу шесть детей, но почти все время избивали и унижали их. Дело рассматривают сразу по трем статьям: причинение тяжкого вреда здоровью, истязание и мошенничество", - говорится в сюжете.


По данным телеканала, "раньше подсудимые работали педагогами в сельской школе. А шесть лет назад открыли детский дом семейного типа в Каркаралинском районе и взяли под опеку шестерых детей, трое из которых - родные сестры и брат. Всех сразу же заставили работать по дому, в том числе ухаживать за скотиной. А за каждый проступок избивали и истязали. В пищу детей добавляли фекалии животных. В качестве наказания оставляли спать в собачьей будке. Эксперты насчитали от 19 до 47 шрамов на теле каждого ребенка. Но больше всех досталось самому младшему: у него после побоев образовалась гематома, и теперь стоит пластина в голове".

Ежедневные истязания, причинив ежедневные физические страдания. В том числе при малейшем непослушании, ребячестве наносил телесные повреждения различными предметами, а именно - плетками, шваброй, кочергой и открытой ладонью, в различные части тела малолетних, вследствие которых на головах и голенях несовершеннолетних имеются шрамы", - сказал государственный обвинитель Адил Садыков.


Сейчас трое из пострадавших детей находятся под присмотром родной бабушки, остальные вернулись в детский дом.

В районных органах опеки шокирующую историю не комментируют. Выяснилось, что семья неплохо зарабатывала на патронате. В месяц от государства за шестерых детей опекуны получали свыше 300 тысяч тенге. При этом большую часть отец тратил на букмекерские ставки и лотерейные билеты", - сообщает КТК.

 
24.04.2025, 20:30 45251

Около 60 иностранцев выдворили за пределы Казахстана

Нелегалы занимались строительными работами на заводе
Около 60 иностранцев выдворили за пределы Казахстана
Фото: pixabay.com
Тараз. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении 59 граждан Узбекистана, сообщает пресс-служба Таласского районного суда.

Из материалов дела следует, что в период с февраля по март 2025 года граждане Узбекистана незаконно занимались различными строительными работами на заводе.

В суде правонарушители вину признали и раскаялись в содеянном. Постановлениями суда граждане Узбекистан признаны виновными и выдворены за пределы Казахстана.

Ранее в Жамбылской области задержали организаторов канала нелегальной миграции на границе с Кыргызстаном, близ села Еңбек Кордайского района.

Осенью 2024 года в Казахстане обсуждался вопрос разработки нового пакета поправок, направленных на усиление миграционного контроля.
 
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Теги:Миграциявыдворениеиностранцы
24.04.2025, 17:40 50041

Занимались незаконной добычей золотосодержащей руды: в Казахстане пресекли деятельность пяти предприятий  

В полицию доставлено 62 лица, включая директоров и учредителей ряда ТОО
Занимались незаконной добычей золотосодержащей руды: в Казахстане пресекли деятельность пяти предприятий
Фото: polisia.kz
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане пресечена деятельность пяти предприятий, занимавшихся незаконной добычей и переработкой золотосодержащих материалов на территории областей Абай и Жетісу, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей, сообщает Polisia.kz.

Установлено, что компании, имея лицензии исключительно на проведение геолого-разведовательных работ, на деле осуществляли масштабную незаконную добычу золотосодержащей руды с применением специализированной техники и производственного оборудования. В ходе проведенных обысков были изъяты свыше 6 700 тонн золотосодержащей руды, 300 тонн жидкой руды, 120 тонн селитры, а также взрывчатые вещества и детонаторы. Кроме того, на местах обнаружены и изъяты 45 единиц спецтехники. В полицию доставлено 62 лица, включая директоров и учредителей ряда ТОО", - заявил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.



Он подчеркнул, что по выявленным нарушениям зарегистрировано пять уголовных дел по фактам незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.

Ущерб государству причинен в особо крупном размере", - добавил Куандык Алпыс.


Ранее сообщалось, что марганцевую руду незаконно добывал и продавал казахстанец в области Улытау.
 
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Теги:ЗолотоРКДобыча
24.04.2025, 17:30 51051

В СКО уголовное дело завели по факту изнасилования 19-летней девушки

В СКО уголовное дело завели по факту изнасилования 19-летней девушки
Фото: polisia.kz
Петропавловск. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области уголовное дело завели по факту изнасилования 19-летней девушки, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны двое жителей областного центра 27 и 25 лет. Они помещены в изолятор временного содержания. Ведется следствие", - заявили в ДП.


Ранее сообщалось, что в Алматы полиция расследует заявление о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
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Теги:СКОдевушкаизнасилование
24.04.2025, 15:56 54296

Суд вынес приговор по двойному убийству в Акколе

Двух мужчин застрелили в Акколе в августе 2024 года, третьему удалось скрыться
Кокшетау. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении двух казахстанцев по обвинению в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего лица, сообщили в пресс-службе суда.

По материалам суда, в августе 2024 года в городе Акколе один из подсудимых подстрекнул второго к убийству трех человек из-за произошедшего ранее конфликта. Второй обвиняемый застрелил из ружья двух человек, третьему удалось скрыться.

Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге суд назначил подстрекателю 18 лет лишения свободы, он также пройдет принудительное лечение от алкоголизма. Стрелявшего признали виновным в убийстве двух человек, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. Он проведет за решеткой 18,5 года.

Также с каждого осужденного взыскали по 20 млн тенге компенсации морального вреда в пользу потерпевших.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 

 

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