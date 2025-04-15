Миллиарды похитили при реконструкции водопровода Астрахань - Мангышлак: дело направлено в суд
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Спецпрокуроры Генеральной прокуратуры завершили расследование уголовного дела по факту хищения государственных средств в сумме 6,4 млрд тенге при реконструкции водопровода Астрахань - Мангышлак, выявленного прокурорами в ходе проверки исполнения бюджета.
"В совершении хищения подозреваются бывший генеральный директор квазигосударственного предприятия "Магистральный водовод" - дочерней компании "КазТрансОйл", его заместитель, представители компании-подрядчика и учредитель проектной организации. В рамках расследования уголовного дела установлено имущество подозреваемых лиц на сумму 1,1 млрд тенге, которое с санкции суда арестовано в целях обеспечения исполнения приговора", - рассказали в Генпрокуратуре.
Дело направлено в суд.
Ранее АФМ арестовало имущество организаторов незаконных МФО на сумму 32 млрд тенге.
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В Актобе подростки попали в полицию после публикации фото в Сети
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности шести подростков, причастных к данным публикациям. Все они были доставлены в отдел полиции. В ходе проверки выяснилось, что пятеро из них являются студентами высших и средне-специальных учебных заведений Актобе, а один - ученик старших классов районной школы. У одного из подростков был изъят газовый пистолет. По словам самих несовершеннолетних, публикации были сделаны ради контента и не имели цели запугивания или пропаганды насилия", - заявили в полиции.
Все публикации удалены, в учебных заведениях организованы дополнительные разъяснительные мероприятия, направленные на предупреждение подобных случаев в будущем", - добавили в ДП.
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Работница пансионата систематически применяла физическую силу к подопечным и оставляла их на улице без теплой одежды", - рассказали в ведомстве,
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Данный факт зарегистрирован в Затонском отделе полиции по части 2 статьи 316 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному правонарушению", - заявил начальник управления дознания ДП Абайской области Талгат Еликов.
Над собакой издевались в зарослях на улице с промышленными базами недалеко от жилого квартала. Пес был привязан к дереву. Жители сожалеют, что нашли животное слишком поздно - шансов высвободиться без посторонней помощи у него не было. Собака, судя по всему, пыталась как-то спастись, но лишь ободрала кору дерева", - говорится в сообщении.
Экс-чиновника МСХ подозревают в мошенничестве с субсидиями на 1,5 млрд тенге
Расследованием установлена причастность бывшего директора одного из департаментов Министерства сельского хозяйства Аимбетова Б.С., который в период 2018-2022 гг. принимал активное участие в мошенничестве при получении субсидий в Жамбылской и Туркестанской областях. Абишев Б.К. и Аимбетов Б.С., используя электронные цифровые подписи 29 крестьянских хозяйств и документы о фиктивной поставке саженцев элитного сорта малины, получили субсидии на общую сумму более 1,5 млрд тенге", - рассказали в департаменте.
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Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 550 млн тенге путем их перечисления в качестве заработной платы лицам, фактически не работавшим в сфере образования", - проинформировали в ведомстве.
Этим же приговором бухгалтеры приговорены к различным наказаниям в виде лишения свободы, лишения свободы условно и ограничения свободы", - добавили в Антикоре.
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В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен маршрут перемещения беглеца, полицейские вышли на его предполагаемое местонахождение. При силовой поддержке бойцов спецподразделения подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", - заявили в ДП.
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Назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех объективных обстоятельств произошедшего. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства ДП. По итогам будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан", - заявили в ДП.
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