Миллиарды похитили при реконструкции водопровода Астрахань - Мангышлак: дело направлено в суд

Фото: instagram/polisia_aqtobe

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Актобе. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актобе подростки подростки попали в полицию после публикации в Сети фото, на которых они позировали с предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие, - В городе Актобе подростки подростки попали в полицию после публикации в Сети фото, на которых они позировали с предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие, сообщает пресс-служба департамента полиции Актюбинской области.





В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности шести подростков, причастных к данным публикациям. Все они были доставлены в отдел полиции. В ходе проверки выяснилось, что пятеро из них являются студентами высших и средне-специальных учебных заведений Актобе, а один - ученик старших классов районной школы. У одного из подростков был изъят газовый пистолет. По словам самих несовершеннолетних, публикации были сделаны ради контента и не имели цели запугивания или пропаганды насилия", - заявили в полиции.





Фото: instagram/polisia_aqtobe





Подчеркивается, что с подростками и их родителями были проведены профилактические беседы и несовершеннолетние поставлены на профилактический учет.





Все публикации удалены, в учебных заведениях организованы дополнительные разъяснительные мероприятия, направленные на предупреждение подобных случаев в будущем", - добавили в ДП.





Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание Следствие по троим подсудимым -, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.



