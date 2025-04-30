АФМ направило в суд дело по факту мошенничества при строительстве многоэтажек в Каскелене

ЧП произошло в той же школе в Семее, где учитель НВП изнасиловал 13-летнюю школьницу

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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Учитель трогал девочек на уроках. Приставания педагога к одной из учениц попали в Сеть.





Учитель систематически щупал, даже я бы сказала ощупывал девочек на уроках, вот таким образом. За щечку, за ушко, за шею, таким привычным жестом. Девочке на видео, это крайне неприятно, она не знает как реагировать, она не может за себя постоять и остальные дети наблюдают за этим, в страхе, что к ним он тоже так будет домогаться. Девочки жутко стеснялись и не знали как защитить свои личные границы. Однажды его приставания попали на камеру, это выложили в школьный чат, и поднялся скандал и шум", - сообщает фонд "Не молчи".













В фонде уточнили, что после скандала директор уволил педагога. Однако дети, скинувшие видео, написали, что сейчас этот учитель работает в другой школе.





В фонде подчеркнули, что ЧП произошло в той же школе в Семее, где учитель НВП изнасиловал 13-летнюю школьницу.





Ему дали пожизненный срок, но директор школы допустил буллинг в адрес потерпевшей и девочка сейчас очень травмирована. Кроме этого учитель защищал педагога, а не ребенка", - подчеркнули в "Не молчи".





Инцидент прокомментировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.





Указанное видео было снято в 2023 году. В настоящее время учащаяся продолжает обучение в 9-м классе общеобразовательной школы. Комитет по охране прав детей незамедлительно провел проверку. Педагог, допустивший недопустимое поведение в отношении ребенка, в настоящее время не работает в сфере образования. Комитет также обратился в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям педагога", - сообщили в ведомстве.