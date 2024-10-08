Несовершеннолетних девочек избивали в Актау
Фото: Depositphotos
Актау. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау группа девушек в возрасте от 19 до 21 года создала банду и собирает вокруг себя подростков. Если что-то идет не так, они избивают девочек, притесняют их и устраивают травлю, сообщает Lada.kz.
Они знакомятся с девочками в торговых центрах, заманивают их в свою компанию, говоря, что они красивые, и предлагают дружбу. Дети начинают с ними общаться, их располагают к себе, а затем начинают манипулировать. Они пугают и избивают девочек. Когда происходят избиения, это снимают на камеру и выкладывают в социальные сети", - рассказала мама одной из девочек.
На кадрах одного из таких видео видно, как одна из девушек наносит удары кулаком по подростку и бьет по голове.
Мне позвонили и сообщили, что мою 12-летнюю дочь избивают в районе торгового центра. Я сразу начала звонить ей, но она не отвечала. Мы с мужем сразу выехали к торговому центру. Когда мы прибыли, уже было темно, и позади торгового центра не было ни одной камеры. Мы добежали туда и увидели 20-30 человек. На момент нашего прихода толпа девушек уже избила одну девочку-подростка и отправила ее домой. Второй девочке разбили губу, но моя дочь не пострадала. На место сразу вызвали полицию", - рассказывает мама одной из девочек.
В полиции региона сообщили, что по факту побоев проводится досудебное расследование.
Установлены и доставлены в полицию все участницы, причастные к инциденту. Также законные представители будут привлечены к административной ответственности по факту неисполнения обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних. Материал будет направлен в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате. Правонарушительницы поставлены на профилактический учет. В настоящее время ведутся всесторонние следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе полиции.
Стоит отметить, что в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
На учете в ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей. В результате участившихся случаев насилия в отношении женщин происходят конфликты и инциденты, имеющие многообразные тяжелые социальные последствия.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".