22.10.2024, 16:01 35951
Несовершеннолетний мошенник обманул казахстанцев на 11 млн тенге
Аферист разработал план по оформлению на жителей столицы денежных кредитов через банковское приложение
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Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 20 граждан на 11 млн тенге обманул несовершеннолетний казахстанец через свою мошенническую схему, сообщили в прокуратуре Астаны.
Мошенник разработал план по оформлению на жителей столицы денежных кредитов через банковское приложение. Он обещал инвестировать их деньги в трейдинговые компании с последующим закрытием кредитов. Наряду с этим ввел потерпевших в заблуждение о получении доли вознаграждения в виде 22% от суммы займа, а также 10% за нового приведенного клиента", - рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.
Таким образом, несовершеннолетний похитил денежные средства 20 потерпевших на сумму свыше 11 млн тенге. Все деньги он потратил на собственные нужды.
Приговором суда он осужден с взысканием причиненного ущерба потерпевшим.
Напомним, в Туркестанской области 25-летний мошенник обманул 50 человек на 160 млн тенге.
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23.10.2024, 15:27 1141
Очередное страшное преступление в Талгарском районе: четверо подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней
Фото: Depositphotos
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Конаев. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Четверых подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней девушки задержали в Алматинской области, заведено уголовное дело, сообщили в областном департаменте полиции.
По факту изнасилования несовершеннолетней полицией возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по "горячим следам" установлены, задержаны и водворены в ИВС все четверо подозреваемых лиц. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления. Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции", - говорится в сообщении департамента полиции.
О страшном преступлении сообщил в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.
Как установлено следствием, в середине октября в поселке Туздыбастау четверо парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушку. По версии полиции, один из подозреваемых был знаком с жертвой ранее, возможно, даже дружил с ней. По крайней мере, когда девушка вышла из спортзала, он предложил подвести ее домой. Она ничего не заподозрила и согласилась сесть в автомобиль, где находились еще трое парней.После этого 16-летнюю жертву вывезли в пустынное место, где каждый из парней вступил с ней в половой контакт. Несмотря на ее крики и плач, друзья завершили начатое, после чего пригрозили девушке, что убьют ее родственников, если она обратится в полицию", - поделился подробностями журналист.
Несмотря на угрозы, заявление поступило в полицию. Козачков уточнил, что старшему подозреваемому 23 года, младшему - 18.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании малолетней сбежал из ИВС в Талгаре.
Напомним, в начале октября в Талгаре произошло убийство 16-летнего парня. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. По версии следствия, пожар начался снаружи дома.
Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
На сегодняшний день заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
Прокуратура будет ходатайствовать об открытом судебном процессе ( в онлайн режиме) над убийцами парня.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
Также напомним, что в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось.
Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, предположительно все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
Дело о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда здоровью ушло в суд спустя 1,5 года.
23.10.2024, 12:01 5666
Более 1,2 тысячи попыток незаконного вывоза ГСМ пресекли на границе в Жамбылской области
Нефтепродукты перевозились автотранспортом с использованием дополнительно установленных бензобаков
Фото: Depositphotos
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Тараз. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 1,2 тысячи попыток незаконного вывоза горюче-смазочных материалов пресекли с начала 2024 года на границе в Жамбылской области, сообщает Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
В октябре департаментом пограничной службы по Жамбылской области на государственной границе пресечено 159 фактов незаконного перемещения горюче-смазочных материалов (...) С начала текущего года на данном участке предотвращено 1 205 случаев провоза ГСМ", - проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что нефтепродукты перевозились автотранспортом с использованием дополнительно установленных бензобаков, переоборудованных газобаллонов и различных хозяйственных емкостей.
Материалы по указанным фактам переданы в компетентные органы для принятия соответствующих мер", - добавили в пресс-службе.
Ранее Казахстан ввел запрет на вывоз автомобильным транспортом бензинов и дизтоплива.
23.10.2024, 10:59 7716
Нарколабораторию выявили в одном из частных домов в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками по противодействию наркопреступности МВД ликвидирована нарколаборатория в одном из арендованных частных домов Жетысуского района города Алматы, сообщает Polisia.kz.
Обнаружено и изъято синтетическое психотропное вещество "альфа-pvp" общим весом свыше полутора килограммов. Задержан подозреваемый, у которого при себе изъята "синтетика" весом более 100 граммов. Мужчина намеревался сбыть наркотики бесконтактным способом. Он водворен в изолятор временного содержания", - сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.
Полицией с начала года уже ликвидировано 52 нарколаборатории. Из незаконного оборота изъято почти полтонны "синтетики", что в два раза больше, чем в 2023 году.
Напоминаем, что с октября 2021 года "синтетика" приравнена к тяжелым видам наркотиков. Уголовная ответственность за их хранение наступает с одного грамма. По указанному факту задержанному грозит лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", - добавил спикер.
22.10.2024, 19:23 31876
Выпущенного под залог в 16 млн тенге жителя Шымкента арестовали
Санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца
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Шымкент. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда города Шымкента от 22 октября постановление специализированного следственного суда города об избрании меры пресечения в виде залога в отношении подозреваемого Т. отменено, сообщает пресс-служба суда.
В отношении подозреваемого Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Постановление вступило в законную силу. Остальные данные досудебного расследования не разглашаются", - сообщили в суде Шымкента.
Напомним, жителя Шымкента подозревают в стрельбе по знакомому. Якобы он стрелял в лицо. Ранее СМИ сообщали, на время досудебного расследования его отпустили под залог в 16 млн тенге.
Ранее волонтеры Lider.kz на своей странице в Сети опубликовали ориентировку о пропаже Ермека Жакипжанова. Позже на странице появилась информация, что он погиб. По данным СМИ, он являлся директором по работе с государственными институтами в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане компании Lenovo.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
22.10.2024, 13:33 39836
Хотел убить беременную жену: суд вынес приговор жителю Мангистау
Истязатель нанес женщине множественные удары ножом
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Мангистау. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Мангистауской области приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Мангистау за покушение на убийство супруги, сообщили в пресс-службе суда.
Покушение произошло вечером 13 июля этого года.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, перед торговым центром "Р", расположенным в селе Мангистау Мунайлиского района, на почве возникшей ссоры, заведомо зная, что его жена, потерпевшая А., беременна, с целью противоправного лишения ее жизни нанес кухонным ножом удары в область спины, бедра, груди, удары ногами по голове, тем самым причинил тяжкий вред здоровью", - рассказали в суде.
Садиста остановили сотрудники полиции и неравнодушные граждане, находившиеся в торговом центре.
Вина подсудимого доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевшей и свидетелей, заключениями судебной экспертизы и иными материалами дела", - добавили в суде.
Прокурор просил назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Потерпевшая в свою очередь просила не лишать супруга свободы. Подсудимый тоже просил назначить ему минимальное наказание
Однако суд признал К. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.
Приговор не вступил в законную силу.
22.10.2024, 13:30 40481
Дело о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда здоровью ушло в суд спустя 1,5 года
Фото: Depositphotos
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Алматы. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Дело о нападении возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда здоровью ушло в суд спустя 1,5 года, сообщает журналист издания "Жаңғырған Отан" Александра Алёхова специально для агентства Kazakhstan Today.
Первое заседание состоялось 21 октября в Бостандыкском районном суде № 2 Алматы. Судопроизводство ведется на государственном языке, в связи с чем у потерпевших сразу же возникли сложности - они не видели обвинительного акта на русском языке", - информирует издание.
Отмечается, что следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, предположительно приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы, которыми установлено причинение тяжкого вреда здоровью Эрика Куватова (оператор информационного агентства Kazakhstan Today. - Прим. ред.) - закрытая тупая травма правого глаза повлекла необратимое снижение остроты зрения до 0,01. Простыми словами - парень ослеп на правый глаз. Действия подсудимых квалифицированы по разным статьям Уголовного кодекса. Мирасу Аманкосу инкриминируется нанесение тяжкого вреда здоровью Эрика Куватова по части 1 статьи 106, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту вменяют хулиганство - часть 2 статьи 293.
В ходе суда Мирас Аманкос заявил о желании заключить процессуальное соглашение о признании вины.
По словам родственников и адвоката потерпевшего Куватова, расследование дошло до суда едва ли не с "божьей помощью", невзирая на наличие видеозаписей массового избиения и наличия врачебных заключений.
Полное видео нападения на защитников девушки в Алматы
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
По нашему делу за 1,5 года сменились три следователя, написаны десятки жалоб. И несмотря на то, что видео подтверждает совершение группового избиения, действия только одного попали под тяжкую статью 106. Мирас Аманкос был арестован, это он зверски пинал Эрика Куватова по голове и нанес тяжелейшую травму, повлекшую утрату зрения. А позиция остальных участников того конфликта, что они разнимали участников драки. За 1,5 года, что мы добиваемся справедливости, следствие так и не усмотрело наличие организованной группы, которая вполне могла забить ребят до смерти, если бы не вмешались сторонние очевидцы", - заявил Александре Алёховой адвокат потерпевшего.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось.
Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, предположительно все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
22.10.2024, 12:13 43251
Сыну депутата Даулета Турлыханова заменили ограничение свободы на лишение
Фото: Depositphotos
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Алматы. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сыну депутата мажилиса Даулета Турлыханова - Нурасылу Болату заменили ограничение свободы на лишение после того, как он нарушил пробационный контроль, сообщили в пресс-службе Верховного суда.
В случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы его неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы. Суд, признал ходатайство службы пробации обоснованным и удовлетворил его. Н.Болату наказание в виде ограничения свободы заменено на лишение свободы на неотбытый срок 1 год 5 месяцев 10 дней", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что постановление еще не вступило в законную силу.
Болат совершил 3 нарушения пробационного контроля, они подтверждены исследованными судом доказательствами. Таким образом, осужденный злостно нарушил порядок и условия отбывания наказания", - добавили в суде.
Напомним, в августе осужденный сын депутата мажилиса Даулета Турлыханова - Нурасыл Болат попал на видео разгуливающим по ночным улицам города Алматы.
Позже председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Казахстана Тенизжан Джанибеков в ходе брифинга сообщил, что ряд виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Недавно на своей странице в Сети адвокат Анна Чернова заявила, что Нурасыл Болат был замечен на праздновании дня рождения в одном из алматинских заведений.
В КУИС заявили, что по факту нарушения пробационного контроля осужденному вынесены предупреждения, готовится материал в суд для решения вопроса о замене наказания на лишение свободы.
22.10.2024, 11:52 43081
Около 4,5 тысячи сайгачьих рогов изъято у иностранца в Алматы
Задержанный планировал переправить рога к себе на родину в лечебных целях
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из частных домов Жетысуского района Алматы задержан 58-летний гражданин КНР, у которого обнаружены и изъяты 50 коробок с сайгачьими рогами, сообщает Polisia.kz.
По словам мужчины, рога он приобрел в Алматинской области и планировал переправить это к себе на родину в лечебных целях. Спецоперацию провели сотрудники "Киберпол".
По факту незаконного добывания, уничтожения сайгака, а значит, приобретения, хранения, сбыта, ввоза, вывоза, пересылки, перевозки незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, возбуждено уголовное дело. Канал сбыта сайгачьих рогов устанавливается", - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Талант Исаев.
Ранее, в конце сентября, полицейские изъяли более 300 рогов сайги и оружие у пастухов в Актюбинской области, а спустя 2 недели во внедорожнике, которым управлял 24-летний житель Актобе, был найден пакет, в котором находился 71 рог сайгака.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?