28.11.2023, 15:07 34801
Практиковавший нетрадиционную медицину лжемедик осужден за гибель пациента в Астане
Фото: pixabay.com
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителю Астаны, занимавшемуся нетрадиционной восточной медициной, повлекшей по неосторожности смерть человека, вынесли судебный приговор, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Как рассказали в ведомстве, осужденный, не имея соответствующих сертификатов и лицензии, занимался медицинской деятельностью.
Потерпевшему, обратившемуся в клинику с жалобой на сонливость, введена инъекция не имеющего лицензию в РК препарата, после которой его самочувствие резко ухудшилось. Пациент, не приходя в сознание, спустя время скончался", - рассказали в ведомстве.
По заключению экспертизы, причиной смерти явился анафилактический шок.
Приговором суда виновного осудили с лишением права заниматься медицинской деятельностью", - добавили в прокуратуре.
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29.11.2023, 12:54 696
В "Казпочте" выявили хищения на сумму более 270 млн тенге
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Хищения на сумму более 270 млн тенге выявили во время внутреннего расследования в "Казпочте", сообщает пресс-служба акционерного общества.
По итогам 2023 года в ряде регионов найдены финансовые нарушения на общую сумму 273 000 000 тенге. Материалы внутренней проверки были переданы в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения и привлечения подозреваемых к ответственности, а также возмещения суммы ущерба", - говорится в сообщении.
В результате расследования выявлены факты хищений, мошенничества, кражи и получения незаконного вознаграждения.
Всего зарегистрировано 11 уголовных дел в 7 региональных филиалах", - сообщили в "Казпочте".
29.11.2023, 10:12 5586
Группу вымогателей задержали в Павлодарской области
У подозреваемых изъято оружие, кастеты, биты, ножи и граната
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Павлодар. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области при координации прокуратуры задержана преступная группа, занимавшаяся вымогательствами и криминальными разборками, сообщает Polisia.kz.
В преступную группы входили молодые люди от 25 до 35 лет. В настоящее время установлена причастность фигурантов к пяти фактам вымогательства. Также проверяется причастность членов группировки к хулиганствам с применением оружия и квартирным кражам на территории Павлодарской области.
В результате обысковых мероприятий у подозреваемых изъято пять единиц огнестрельного и травматического оружия, кастеты, биты и ножи кустарного производства, а также граната РГД-5. По изъятому оружию назначены экспертизы.
Задержано семь членов преступной группы, из которых трое наиболее активных участников водворены в ИВС. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан", - сообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.
Как сообщалось ранее, в ЗКО задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у школьников и студентов.
29.11.2023, 09:27 7336
Выделенные на модернизацию теплосетей 223 млн тенге похитили в Жезказгане
Фото: gov.kz
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Жезказган. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурорская проверка деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жезказгана выявила растрату бюджетных средств на сумму 223 млн тенге.
По результатам проверки выявлен факт растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере при реконструкции и модернизации тепловых сетей Жезказгана. В 2021 году должностными лицами отдела ЖКХ строительные работы приняты по завышенной стоимости, что повлекло необоснованную выплату бюджетных средств на сумму свыше 223 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре области Улытау.
Сообщается, что по данному факту прокуратурой области начато досудебное производство по статье 189 Уголовного кодекса (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), расследование которого поручено департаменту Агентства по противодействию коррупции по области Улытау.
Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратуры области. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Вместе с тем согласно статье 77 Конституции Республики Казахстан и статье 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается не виновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, растрату более 15 млрд тенге выявил госаудит в одной из "дочек" "Самрук-Энерго".
29.11.2023, 08:35 8721
В ЗКО задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у школьников и студентов
Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студентов и несовершеннолетних в ЗКО.
В Бурлинском районе 23 ноября задержаны двое учащихся колледжа, 2007 и 2008 года рождения, которые угрозами и насилием вымогали у несовершеннолетнего денежные средства. Подозреваемые водворены в ИВС", - сообщает Polisia.kz.
В другом случае задержаны студенты одного из колледжей Уральска за вымогательство денег в сумме 500 тысяч тенге.
Начаты досудебные расследования по статье 194 УК РК (Вымогательство), санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до 4 лет, а для группы лиц - от 3 до 7 лет.
В полиции отметили, что во всех учебных заведениях Уральска внедрено приложение Коmek Stop Bulling ZKO для выявления фактов буллинга и вымогательства. Через это приложение ученики могут обратиться за помощью.
Ранее сообщалось, что в Караганде подросток вымогал у одноклассника 350 тысяч тенге.
28.11.2023, 21:14 26591
Жителя Костаная оштрафовали за распространение религиозных материалов
Фото: Polisia.kz
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Костанай. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 47-летний житель Костаная на своей странице "ВКонтакте" открыто размещал видеоролики одного из известных представителей духовенства, сообщает Polisia.kz.
Этот факт в ходе мониторинга социальных сетей выявили сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области.
В отношении костанайца полиция возбудила административное производство по пункту 3 части 1 статьи 490 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях".
Мужчину оштрафовали на 50 МРП (172 500 тенге).
Ранее жителя Павлодара оштрафовали за публикации экстремистских материалов.
28.11.2023, 11:20 39461
АФМ изъяло у "черных" старателей золото на сумму более 35 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу изъяли у "черных" старателей более килограмма золотых слитков на сумму свыше более 35 млн тенге, сообщает пресс-служба АФМ.
С 2019 года по настоящее время пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного "черными" старателями в поселке Бестобе. В последующем слитки золота поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных торговых марок и реализовывались в торговых домах Астаны и Шымкента", - проинформировали в агентстве.
Также в ходе обысков изъято более килограмма золотых слитков с содержанием золота 99,5% на сумму более 35 млн тенге. Кроме того, было изъято 335 подготовленных к реализации неучтенных ювелирных изделий.
С января 2021 года по октябрь 2023 года оборот денежных средств между подозреваемыми составил свыше 300 млн тенге. Подозреваемыми по делу признаны 5 человек, к 3 из которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в ноябре прошлого года в Улытауской области задержали группу "черных" старателей. Мужчины занимались незаконной добычей золотосодержащей руды. Ранее в Абайской области задержали членов ОПГ, занимавшихся незаконной добычей золотосодержащей руды.
Также бригаду "черных" старателей задержали в Жетысуской области. После гибели нескольких старателей на руднике Бестобе сотрудники компании "Алтыналмас" не раз предупреждали, что нахождение в неработающей шахте опасно для жизни, поскольку вентиляционные и другие инженерные системы не работают. Однако "черных" старателей это не останавливает.
27.11.2023, 20:02 59711
В Карагандинской области сельчане похитили и пустили на убой чистокровного англо-арабского скакуна
Фото: пресс-служба МВД РК
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Караганда. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 30-летний житель Карагандинской области обратился в полицию с заявлением, что неизвестные проникли в сарай и похитили породистого коня, которого он готовил для выступления на международных скачках, сообщает пресс-служба МВД РК.
Сумма ущерба составила 1,5 млн тенге.
Полицейские установили подозреваемых - двух мужчин в возрасте 23 и 54 лет. Их задержали на блок-посту ОП Шетского района. Подозреваемые дали признательные показания, пояснив, что украденную лошадь забили и разделали. Вещественные доказательства изъяты. Ведется досудебное расследование.
С начала года в регионе похищено 644 единицы поголовья скота, из которых возвращено 547 голов.
27.11.2023, 16:55 63151
Экс-председателю НПП "Атамекен" продлили арест
Содержание под стражей продлено на два месяца
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе столичного суда сообщили о продлении ареста бывшему председателю национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблаяю Мырзахметову.
Специализированный межрайонный суд Астаны продлил содержание под стражей в отношении подозреваемого Мырзахметова до 10 декабря 2023 года.
Напомним, Мырзахметов подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника. Также проверяется его причастность к совершению других преступлений.
Он был задержан в мае текущего года.
Аблай Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления Нацпалаты в феврале прошлого года.
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