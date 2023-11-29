Практиковавший нетрадиционную медицину лжемедик осужден за гибель пациента в Астане

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Павлодар. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области при координации прокуратуры задержана преступная группа, занимавшаяся вымогательствами и криминальными разборками, сообщает - Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области при координации прокуратуры задержана преступная группа, занимавшаяся вымогательствами и криминальными разборками, сообщает Polisia.kz





В преступную группы входили молодые люди от 25 до 35 лет. В настоящее время установлена причастность фигурантов к пяти фактам вымогательства. Также проверяется причастность членов группировки к хулиганствам с применением оружия и квартирным кражам на территории Павлодарской области.





В результате обысковых мероприятий у подозреваемых изъято пять единиц огнестрельного и травматического оружия, кастеты, биты и ножи кустарного производства, а также граната РГД-5. По изъятому оружию назначены экспертизы.





Задержано семь членов преступной группы, из которых трое наиболее активных участников водворены в ИВС. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан", - сообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.



