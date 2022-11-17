Незаконную реализацию дизтоплива пресекли в Караганде

Караганда. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде задержали реализатора дизельного топлива. Мужчина продавал ГСМ без соответствующих документов.
Как сообщает Polisia.kz, торговлю продавец вел во дворе своего дома за высоким железным забором. Дизтопливо он продавал оптом по 220 тенге за литр.
15 ноября при совершении повторного контрольного закупа 600 литров горючего был задержан 50-летний владелец дома и два его помощника - сын и племянник. Со двора изъяли помимо покупки еще около 3 тонн дизельного топлива, насос для выкачивания жидкости, пистолет для заправки, и денежные средства в сумме 23 млн тенге в разной валюте, и газотравматический пистолет ПМ, и два патрона к нему. На горючее топливо у продавца не оказалось документов, подтверждающих законность их происхождения", - рассказали в управлении по борьбе с организованной преступностью.
По данным полиции, предприниматель оказался очень аккуратным товароведом, вел учет всей своей деятельности.
В настоящее время начато досудебное расследование по статье 197, часть 2, УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, повторно".
Следствие установит происхождение нефтепродуктов, а также проведет экспертизу изъятого оружия.
Напомним, в августе десять цистерн бензина пытались незаконно вывезти из Казахстана в Таджикистан.