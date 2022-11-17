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Незаконную реализацию дизтоплива пресекли в Караганде

16.11.2022, 15:01 10971
Фото: Polisia.kz
Караганда. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде задержали реализатора дизельного топлива. Мужчина продавал ГСМ без соответствующих документов.
 
Как сообщает Polisia.kz, торговлю продавец вел во дворе своего дома за высоким железным забором. Дизтопливо он продавал оптом по 220 тенге за литр.
 

15 ноября при совершении повторного контрольного закупа 600 литров горючего был задержан 50-летний владелец дома и два его помощника - сын и племянник. Со двора изъяли помимо покупки еще около 3 тонн дизельного топлива, насос для выкачивания жидкости, пистолет для заправки, и денежные средства в сумме 23 млн тенге в разной валюте, и газотравматический пистолет ПМ, и два патрона к нему. На горючее топливо у продавца не оказалось документов, подтверждающих законность их происхождения", - рассказали в управлении по борьбе с организованной преступностью.

 
По данным полиции, предприниматель оказался очень аккуратным товароведом, вел учет всей своей деятельности.
 
В настоящее время начато досудебное расследование по статье 197, часть 2, УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, повторно".
 
Следствие установит происхождение нефтепродуктов, а также проведет экспертизу изъятого оружия.

Напомним, в августе десять цистерн бензина пытались незаконно вывезти из Казахстана в Таджикистан.  
 

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Живодер прыгнул на голову котенку: дело возвращено на досудебное расследование

16.11.2022, 21:13 6006
Живодер прыгнул на голову котенку: дело возвращено на досудебное расследование
Фото: Polisia.kz
Актау. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении Ордабаева Д. отменен, апелляционное ходатайство прокурора города удовлетворено, дело возвращено прокурору для решения вопроса о проведении досудебного расследования.
 

Изначально в отношении подсудимого Д. был составлен протокол об уголовном проступке по факту жестокого обращения с животным, повлекшее его увечье (части 1 статьи 316 УК). Приговором суда Д. осужден по указанной статье с назначением наказания в виде привлечения к общественным работам на 60 часов. Прокурором на приговор суда подано апелляционное ходатайство, где он просил отменить приговор суда в отношении Д. и вернуть уголовное дело прокурору для проведения досудебного расследования", - сообщили в Мангистауском областном суде.


 
Как сообщает "Лада", в суд апелляционной инстанции прокурором были предоставлены новые доказательства, в частности видеозапись с полным изображением произошедшего события, где видно, что Д. Ордабаев в присутствии людей прыгал на кошку, обращался жестоко, что привело к увечью животного.
 

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении Д. отменен, апелляционное ходатайство прокурора города удовлетворено, дело возвращено прокурору для решения вопроса о проведении досудебного расследования", - подытожили в пресс-службе суда.

 
Ранее казахстанцев шокировало видео, на котором 35-летний житель Актау в состоянии алкогольного опьянения прыгнул на голову котенку.
 
Стоит отметить, что в Казахстане наблюдается рост количества случаев жестокого обращения с животными.
 
В августе сообщалось, что в Талдыкоргане живодеры отрезали котенку уши.
 
В середине мая в Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть.
 
Напомним, что с 1 марта в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
 

В Жамбылской области задержали подозреваемых в подделке техпаспортов на авто

16.11.2022, 19:44 7526
В Жамбылской области задержали подозреваемых в подделке техпаспортов на авто
Фото: Polisia.kz
Тараз. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области задержана группа, занимавшаяся изготовлением поддельных документов, сообщает Polisia.kz.
 
Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий за изготовление поддельных свидетельств регистрации транспортного средства (технических паспортов) задержана группа, занимавшаяся изготовлением фальсификатов.
 
Задержанные оказывали услуги рядом со зданием ЦОНа. Женщина выступала в роли посредника. Вместе с соучастником за 150 тысяч тенге путем фальсификации документов они занимались изготовлением и сбытом поддельных техпаспортов.
 
В ходе обыска изъяты 8 пластиковых банкоматных карточек на имя подозреваемой, 41 поддельный технический паспорт, техника и 500 штук заготовленных пластиковых карточек для изготовления поддельных документов.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 385, часть 2, УК РК. Назначен ряд соответствующих экспертиз. Другие обстоятельства дела выясняются.

 

Два схрона с оружием обнаружили сотрудники колони в ВКО

16.11.2022, 18:48 8346
Два схрона с оружием обнаружили сотрудники колони в ВКО
Фото: Polisia.kz
Усть-Каменогорск. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу два схрона с оружием обнаружили сотрудники колонии и полицейские в Восточно-Казахстанской области, сообщает Polisia.kz.
 
В ходе проведения ОПМ "Правопорядок" сотрудники учреждения № 17 департамента УИС совместно с сотрудниками полиции обнаружили схрон с оружием в одном из микрорайонов - в Алтае. Из тайника был изъят предмет, похожий на обрез гладкоствольного оружья.
 
Еще один схрон нашли оперативные сотрудники учреждения № 18 ДУИС по ВКО в поселке Красина, близ производственных складов возле деревьев. На месте был обнаружен обрез гладкоствольного ружья.
 
По двум фактам начато досудебное расследование по статье 287, часть 3, УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", вместе с тем назначена судебно-баллистическая экспертиза.
 
Происхождение и принадлежность оружия будут установлены в ходе дальнейших оперативных и специальных мероприятий. Предположительно, схроны пролежали около двух лет.
 

Полиция расследует домогательства отчимом 12-летней падчерицы в Экибастузе

16.11.2022, 09:52 15381
Экибастуз. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По обращению жительницы Экибастуза о домогательстве ее дочери со стороны отчима полиция ведет расследование.
 

Моя подруга проживает в Павлодарской области. 17 октября текущего года ее двенадцатилетняя дочь после классного часа на тему сексуальных домогательств рассказала матери, что отчим (но девочка называет его папой) приставал к ней. Это было примерно 1,5-2 года назад", - привела текст обращения глава фонда "НеМолчи" Дина Тансари.

 
По словам обратившейся, два года дочь ничего маме не рассказывала, потому что "во-первых, боялась наказания, а во-вторых, не знала, как описать его действия и как называется то, что "папа" с ней делал".
 
Когда мать услышала от дочери кошмарные признания, выгнала мужа из дома.
 

Муж с утра уже начал настаивать на встрече, отрицая все обвинения в его сторону и не признавая свою вину. После того как их встреча состоялась, он отправился к участковому и написал заявление на жену, обвиняя ее в клевете", - рассказала подруга матери пострадавшей девочки.

 
24 октября мать пошла писать заявление на мужа.
 

Следователи не хотели принимать от нее заявления, давили на нее, вели себя некорректно, грубо и неэтично. В отделе они с дочерью провели целый день с 10 утра до 20.30. Муж тем временем продолжал ее преследовать; поджидал у детского сада, пытаясь отобрать маленькую дочь, звонил ее брату с угрозами, записывал видеообращение к общественности, придавая огласку этому делу. Подруга вынуждена была просить защитное предписание, срок которого истечет 28 ноября. Адвокат подруги тем временем подал ходатайство о взятии его под арест", - рассказала женщина.

 
На публикацию департамент полиции Павлодара оставил комментарий, в котором сообщается, что по обращению жительницы города Экибастуза проводится досудебное расследование по статье 124, часть 2, УК Республики Казахстан. Назначен ряд экспертиз.
 

 

У жителя Туркестанской области изъяли 63 книги религиозного содержания

15.11.2022, 20:34 25056
У жителя Туркестанской области изъяли 63 книги религиозного содержания
Фото: ДП на транспорте
Шымкент. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Шымкента при прохождении досмотра по прилете рейса Стамбул - Шымкент установлен и задержан 55-летний житель Туркестанской области, у которого при проверке были обнаружены и изъяты 63 книги религиозного содержания, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
 
Сотрудники транспортной полиции в отношении мужчины составили административный протокол по статье 490, часть 1, пункт 3, КоАП (Ввоз, изготовление, выпуск, издание и распространение религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения), и материал для рассмотрения по существу направлен в суд.
 
Постановлением специализированного межрайонного административного суда Шымкента мужчина привлечен к административной ответственности и ему наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 50 МРП (153 150 тенге).
 

Искали 17 лет: насильника из РФ арестовали в Павлодаре

15.11.2022, 19:57 25926
Павлодар. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Во время ОПМ полицейские установили и задержали шестерых человек, находящихся в розыске. В их числе 43-летний мужчина, которого 17 лет разыскивал УФСИН по Омской области РФ. В 2004 году он совершил там изнасилование и скрылся от правосудия.
 
30-летний гражданин Таджикистана с ноября 2021 года укрывался от следствия за незаконное пересечение государственной границы.
 
Всего полицейские Прииртышья пресекли 1799 нарушений: мелкое хулиганство, нарушение тишины и миграционного законодательства, а также нахождение в общественных местах в состоянии опьянения.
 

Схрон оружия в заброшенной будке обнаружили в Алматинской области

15.11.2022, 19:39 26381
Схрон оружия в заброшенной будке обнаружили в Алматинской области
Фото: пресс-служба МВД РК
Конаев. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 15 ноября в УБОП ДП Алматинской области поступила оперативная информация о том, что на территории Илийского района находится схрон огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Тайник с оружием полицейские обнаружили в заброшенной будке, расположенной в логу за рестораном "Риф-Раф", вблизи Боралдайского аэродрома. Оружие и боеприпасы были завернуты в тряпки. Пистолет марки ТТ, обрез, патроны, граната и бронежилет изъяты следователями УП Илийского района.
 
По данному факту начато расследование по статье 287, часть 3, УК РК, которое поручено следователям указанного подразделения.
 
Результаты экспертизы покажут, использовали ли содержимое тайника в совершении преступлений, а истинную принадлежность установит баллистическая экспертиза. Ход расследования взят на контроль руководством ДП Алматинской области.
 

Извращенца, покупавшего через соцсеть интимные фотографии у детей, задержали в Алматы

15.11.2022, 19:31 24081
Извращенца, покупавшего через соцсеть интимные фотографии у детей, задержали в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алатауского района в ходе мониторинга в соцсети ТikTok выявила факты, когда девочки в возрасте 7-10 лет вступали в переписку с неустановленным лицом и обсуждали взрослые темы, сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы.
 
По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Актюбинской области, который в ходе переписок за вознаграждение просил детей скидывать интимные фотографии и не рассказывать об этом родителям. Фотографии он выкладывал в иностранные социальные сети.
 
Действия подозреваемого предварительно квалифицированы по статье 312, часть 3, пункт 2, УК РК (Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).
 
Подозреваемый задержан и водворен в следственный изолятор. Ему грозит тюремный срок от 10 до 15 лет лишения свободы.
 
По делу назначен процессуальный прокурор и проводятся необходимые следственные действия.
 

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