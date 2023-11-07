06.11.2023, 11:45 29561
Незаконные госзакупки на 2,6 млрд тенге предотвратила прокуратура Актобе
Установлено 18 фактов незаконного заключения договоров из одного источника
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Актобе. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Актобе выявили грубейшие нарушения законодательства о государственных закупках и предотвратили необоснованное расходование бюджетных средств на сумму 2,6 млрд тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.
Местными исполнительными органами города Актобе и районов области в нарушение квалификационных требований осуществлены государственные закупки на сумму свыше 2 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что по государственным закупкам на проведение строительно-монтажных работ необоснованно установлены требования о предоставлении лицензии на работы, не предусмотренной проектно-сметной документацией.
В другом случае должностные лица отдела экономики и финансов Иргизского, Алгинского и Мартукского районов в нарушение требований статьи 14 закона "Об автомобильных дорогах" проводили государственные закупки по ремонту дорог без прохождения ведомственной экспертизы на общую сумму 360 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре.
Также было установлено 18 фактов незаконного заключения договоров из одного источника на сумму в размере 296 млн тенге.
Принятыми мерами прокурорского надзора данные закупки отменены, в результате чего предотвращено расходование бюджетных средств на сумму 2,6 млрд тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Павлодаре отменили 11 незаконных договоров о госзакупках на 6 млрд тенге.
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06.11.2023, 17:45 22921
Подозреваемого в изнасиловании девочки арестовали на два месяца в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Конаев. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области подозреваемый в совершении насильственных действии в отношении малолетней девочки с санкции суда был арестован сроком на два месяца на время проведения досудебного расследования, сообщил начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов.
Поступило сообщение от 44-летней местной жительницы села Аксенгир, о том, что в октябре текущего года неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении ее дочери (...) В ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый гражданин К. 1974 года рождения", - написал Бауржан Аленов на своей странице в Сети.
По его словам, в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании преступления.
Напомним, в Балхаше сексуальному насилию подверглись две трехлетние сестры-близнецы. Подозреваемым оказался их отчим - муж бабушки, которая является опекуном девочек.
Детский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской области. Также сразу две школьницы заявили об изнасиловании в Туркестанской области.
Кроме того, в СКО извращенца, который насиловал собственных детей, приговорили к пожизненному сроку.
06.11.2023, 08:25 34091
В Казахстане полицейские провели спецоперацию: на улицы городов не допущено более одного миллиона доз опия
Фото: Polisia.kz
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские провели спецоперацию по пресечению канала поступления из-за рубежа опийного мака. На улицы городов не допущено более одного миллиона доз опия, сообщает Polisia.kz.
Департаментом по противодействию наркопреступности МВД совместно с полицией Западно-Казахстанской области и транспортной полицией во взаимодействии с органами прокуратуры завершена широкомасштабная спецоперация по пресечению канала поступления из-за рубежа поставок пищевого мака, который в своем составе имел значительные примеси маковой соломы и опия.
Специально созданными следственно-оперативными группами при силовой поддержке подразделений специального назначения проведены задержания на территории Уральска, Актобе, Шымкента и Алматы восьми человек, которые закупали опийный мак в Алматы и реализовывали его на западе страны. Организовал наркотрафик 50-летний житель Шымкента - владелец четырех магазинов в Актобе и Уральске, через которые он и реализовывал маковую солому - основное сырье для изготовления экстракционного опия. Здесь же наркозависимым продавался промышленный растворитель, использующийся для изготовления наркотика. Полицейскими одновременно проведено 35 обысковых мероприятий с задержанием подозреваемых в Астане, Алматы, Уральске, Шымкенте, Актобе, Костанае, Кокшетау и Рудном", - сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов.
В Уральске в ходе обысков в двух магазинах изъято 13 мешков с высушенной маковой соломой, коробки с растворителем, весы, кассовые журналы, в которых фиксировались денежные потоки, полученные от наркоторговли.
В Актобе было изъято еще 68 мешков с маковой соломой, упаковки с растворителем, кассовый журнал и внедорожник Toyota Highlander, на котором преступники перевозили наркотики.
В Шымкенте был задержан организатор преступного бизнеса. У него дома было изъято шесть кассовых журналов, в которых фиксировались финансовые потоки от наркоторговли, пять мешков высушенной маковой соломы, внедорожник марки Toyota Land Cruiser Prado 150, а также большегруз DAF.
В Алматы был проведен обыск складских помещений, арендуемых одним из участников преступной группы. Было обнаружено и изъято более 22 тонн маковой соломы, а также внедорожник BMW X5.
Одновременно транспортной полицией производились задержания семи фигурантов, которые наладили общий семейный преступный бизнес по реализации опийного мака в Астане, Алматы, Костанае и Рудном.
Всего в результате проведенных спецопераций задержано 15 организаторов и участников преступной группы, которым грозит срок лишения свободы от 15 до 25 лет. Изъято свыше 104 тонн маковой соломы, более 600 флаконов лекарственных препаратов "тропикамид" и "мидекс", около 5 млн тенге, 4 автомашины и большегруз DAF. Для понимания масштаба преступлений необходимо отметить, что для одной разовой дозы достаточно 0,2 грамма экстракционного опия. Таким образом на улицы городов не допущено более одного миллиона разовых доз инъекционного ацетилированного опия. В денежном эквиваленте изъятая продукция оценивается в 4 млрд тенге", - пояснил Саркытбай Кусаинов.
02.11.2023, 19:38 142736
Требовали 20 млн тенге: группу вымогателей осудили в Улытауской области
Женщина, инсценируя случайное знакомство, пригласила потерпевшего в квартиру, где соучастники организовали засаду
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Жезказган. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В отдел полиции Сатпаева с заявлением обратился 36-летний предприниматель. Мужчина сообщил, что неизвестные обманом, заманив его в квартиру, с применением насилия вымогали деньги, сообщает Polisia.kz.
По данному факту было начато досудебное расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП области задержали мужчин в возрасте 43 и 27 лет, а также 31-летнюю женщину.
Следствием установлено, что злоумышленники при совершении преступления распределили роли: женщина, инсценируя случайное знакомство, пригласила потерпевшего в квартиру, где соучастники организовали засаду. Они требовали у жертвы 20 млн тенге. Не достигнув результата, вымогатели вытащили из барсетки потерпевшего 70 тысяч тенге и скрылись с места преступления.
Приговором межрайонного специализированного суда по уголовным делам области Ұлытау мужчины приговорены к 10 и 9 годам лишения свободы, женщина - к 7 годам заключения.
19 октября ДП Западно-Казахстанской области при содействии ДКНБ по подозрению в систематическом вымогательстве крупной суммы и дорогих сотовых телефонов на сумму около 10 млн тенге у предпринимателей задержаны четыре жителя Уральска. Подозреваемые являются приверженцами деструктивного религиозного течения, неоднократно судимы за совершение корыстно-насильственных преступлений.
02.11.2023, 12:16 154391
Браконьера задержали за отстрел косуль в ВКО Дополнено
Нанесенный природе ущерб составил свыше 2,4 млн тенге
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Усть-Каменогорск. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Восточно-Казахстанской области задержали за незаконную охоту на косуль.
В ходе ОПМ "Браконьер" во время патрулирования на выезде из города Алтай сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-2121. При проверке салона авто 66-летнего восточноказахстанца стражи порядка обнаружили две разделанные туши дикого животного, предположительно косули", - сообщает Polisia.kz.
Нанесенный природе ущерб составил свыше 2,4 млн тенге.
Кроме того, из машины подозреваемого изъято нарезное ружье ТОЗ.
Начато досудебное расследование по статье 337 УК РК (Незаконная охота).
Дополнено 02.11.2023, 18.15
Тушу дикого кабана обнаружили в автомобиле у жителя области Абай, сообщает Polisia.kz.
Была остановлена "Нива" под управлением 45-летнего местного жителя. При проверке в багажном отделении авто была обнаружена неразделанная туша дикого кабана, на отстрел которого задержанный разрешительных документов не имел. Также было изъято одно гладкоствольное ружье 16-го калибра", - проинформировали в полиции.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по части 1 статьи 337 УК РК (Незаконная охота). В настоящее время проводится судебно-экспертное биологическое исследование. Кроме того, назначена баллистическая экспертиза. По результатам экспертиз по настоящему уголовному делу будет принято процессуальное решение.
Ранее зоозащитники сообщали, что уникальные казахстанские сайгаки покидают территорию ЗКО из-за отстрела.
Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных - это их рога, которые стоят немалых денег.
В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
02.11.2023, 10:01 157981
Организаторы финпирамиды ПК "Елімай-2019" приговорены к 6 и 10 годам лишения свободы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Организаторы финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019" приговорены к 6 и 10 годам лишения свободы, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК.
Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что организаторы финпирамиды в период с 2019 по 2021 год под видом предоставления безпроцентных займов незаконно привлекли денежные средства порядка 3 тысяч вкладчиков, причинив им ущерб на общую сумму более 1,5 млрд тенге.
В целях обеспечения возврата денежных средств потерпевшим, в ходе расследования арестовано имущество общей стоимостью 1,2 млрд тенге и денежные средства в размере 129 млн тенге. Приговором суда организаторы финпирамиды - супружеская пара - осуждены к 6 и 10 годам лишения свободы, а арестованное имущество будет направлено на возмещение ущерба потерпевшим", - проинформировали в АФМ.
Агентство по финансовому мониторингу напоминает о предусмотренной законом ответственности за создание, руководство и рекламу финансовой пирамиды.
Ранее сообщалось, что департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по ЗКО завершено расследование дела в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей.
01.11.2023, 09:59 192446
С участием спецслужб Казахстана ликвидировано шесть международных наркоканалов
Фото: КНБ РК
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре 2023 года Комитетом национальной безопасности в сфере противодействия наркобизнесу реализован ряд операций. Совместно с компетентными органами Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана ликвидировано шесть каналов международного наркотрафика, сообщили в КНБ РК.
В ходе указанных спецопераций задержаны 23 подозреваемых лица.
Из незаконного оборота изъято около 300 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также свыше 1 тонны химических прекурсоров, предназначенных для изготовления "синтетики".
Также нейтрализована противоправная деятельность 5 кустарных производств синтетических наркотиков и 1 фитолаборатории, предназначенной для выращивания каннабиса.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за неделю изъято 250 кг наркотиков.
31.10.2023, 18:01 226036
Свидетелю поступают угрозы: суд по делу Альтаева пройдет в закрытом режиме
Фото: instagram/nurzhan_altayev
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд по делу бывшего депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Нуржана Альтаева пройдет в закрытом режиме, сообщает специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны.
В ходе слушания в суд от прокурора поступило ходатайство о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в связи с тем, что свидетелю и его семье поступают угрозы жизни и здоровью от неизвестных лиц из-за его свидетельских показаний", - проинформировали в суде.
Отмечается, что в целях безопасности участников процесса ходатайство прокурора судом удовлетворено и принято решение о рассмотрении уголовного дела в режиме закрытого судебного заседания.
Как сообщалось ранее, 7 июня Антикоррупционной службой по результатам комплекса негласных мероприятий задержан экс-вице-министр и бывший депутат мажилиса Нуржана Альтаев по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. По данным Антикора, он является фигурантом дела экс-председателя НПП "Атамекен" Мырзахметова.
Альтаев подозревается в том, что в период с 2018 по 2019 годы, будучи вице-министром труда и социальной защиты населения РК, на систематической основе получал от председателя правления НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова денежные средства в размере 5000 долларов ежемесячно в качестве взяток. В последующем Альтаев, занимая новую должность депутата мажилиса, в период с 2019 по 2020 годы продолжил свою коррупционную деятельность по получению взяток от Мырзахметова. В общей сложности в качестве взяток им получено 135 000 долларов.
31.10.2023, 15:27 217501
Религиозного радикала задержали за пропаганду терроризма в Алматинской области
Изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства
Фото: КНБ
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Конаев. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области задержан подозреваемый в пропаганде идей терроризма, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
31 октября 2023 года Комитетом национальной безопасности при содействии органов полиции задержан житель Алматинской области, подозреваемый в пропаганде терроризма.
В пресс-службе КНБ рассказали, что у задержанного при обыске по месту жительства изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства.
Осуществляется досудебное расследование по части 1 статьи 256 УК РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма).
Ранее сообщалось, что в Алматы и Туркестане задержаны приверженцы международных террористических организаций.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?