Объем изъятой "синтетики" увеличился в 3 раза в Казахстане - Генпрокуратура

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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день наркоситуация в стране характеризуется активным замещением "традиционных" наркотиков синтетическими аналогами. По последним данным, объем изъятой "синтетики" увеличился в 3 раза, заявили сегодня представители Генпрокуратуры на заседании координационного совета под председательством генерального прокурора Берика Асылова, сообщается на - На сегодняшний день наркоситуация в стране характеризуется активным замещением "традиционных" наркотиков синтетическими аналогами. По последним данным, объем изъятой "синтетики" увеличился в 3 раза, заявили сегодня представители Генпрокуратуры на заседании координационного совета под председательством генерального прокурора Берика Асылова, сообщается на сайте ведомства.





В ходе обсуждения было отмечено, что за последние 3 года общее число преступлений снижается, в то же время растет незаконный оборот наркотиков. Этому вопросу на заседании было уделено особое внимание.





Основная проблема - доступность таких наркотиков, как мефедрон, "соль" и другие препараты, которые активно распространяются через интернет и закладчиков.





В результате принимаемых мер за 3 года ликвидированы 122 нарколаборатории, пресечена деятельность 17 организованных преступных групп, занимавших распространением наркотиков, из незаконного оборота изъято 37,5 тонны наркотических средств", - сообщили представители ведомства.





Также на заседании рассмотрены вопросы детской преступности, преступных посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, семейно-бытового насилия, мошенничеств и других противоправных деяний.





В Казахстане в текущем году зарегистрировано меньше тяжких преступлений на 23,5% и особо тяжких - на 29%. Сократилось количество убийств, грабежей, разбойных нападений и хулиганств





По итогам обсуждений выработан ряд рекомендаций для уполномоченных органов.





В целях профилактики Министерству внутренних дел предложено в рамках работы по внедрению видеонаблюдения определить "слепые" зоны в населенных пунктах и установить камеры в местах скопления людей, возле увеселительных заведений и ночных точек реализации алкоголя.





Кроме того, обеспечить учет рисковых семей и дебоширов, с которыми постоянно проводить профилактическую работу.





Министерствам просвещения, науки и высшего образования рекомендовано пересмотреть подходы по созданию безопасной среды в учебных заведениях.





При этом нужно акцентировать внимание на раннем выявлении рисковых групп и психологической работе, особенно с лицами, склонными к потреблению наркотиков.





Министерству здравоохранения предложено проработать создание центров реабилитации для наркозависимых детей.





Участники совещания договорились усилить межведомственное взаимодействие в борьбе с преступностью и актуализации комплекса мер по профилактике правонарушений с учетом современных вызовов.





Региональным комиссиям по профилактике правонарушений рекомендовано принять проактивные меры по устранению причин и условий совершения преступлений с учетом особенностей регионов.





Кроме того, Берик Асылов поручил областным прокурорам рассмотреть на координационных советах эффективность мер по профилактике преступлений, влияющих на безопасность граждан.





Также на заседании были обсуждены актуальные проблемы возмещения ущерба, причиненного в результате преступлений, и выработан ряд мер по их устранению.





Перед органами расследования поставлена задача максимально использовать правовые инструменты для возмещения ущерба гражданам и государству, принимать для этого безотлагательные меры по ограничению в распоряжении имуществом преступников и их ареста", - сообщается в информации.





В завершение заседания генпрокурор указал на важность решения задач по улучшению криминогенной ситуации и принятию действенных мер по предупреждению наиболее опасных видов преступлений.



