01.11.2024, 11:10 36201
Объявленного в международный розыск гражданина Казахстана задержали в Турции
Задержанный уже депортирован в Казахстан
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Стамбул. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Объявленного в международный розыск гражданина Республики Казахстан задержали в турецком городе Стамбуле, сообщает Polisia.kz.
По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Стамбуле задержан казахстанец, который объявлен в международный розыск за совершение хулиганства", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что задержанный уже депортирован в Казахстан.
Летом прошлого года мужчина со своими знакомыми, находясь в одном из кафе города Сарыагаша, вступил в конфликт с другим посетителем, нанес ему телесные повреждения и повредил имущество заведения", - говорится в сообщении.
Ранее из Грузии экстрадировали объявленного в международный розыск гражданина Казахстана.
новости по теме
02.11.2024, 09:59 7811
Жестокое издевательство над собакой в Актюбинской области попало на видео
Фото: depositphotos
Рассказать друзьям
Актобе. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жестокое издевательство над собакой в Темирском районе Актюбинской области попало на видео, передает корреспондент агентства.
В Сети появились шокирующие кадры, на которых видно, как подросток держит собаку на поводке и наносит ей удары ножом.
В департамента полиции Актюбинской области прокомментировали информации.
Происшествие имело место в мае текущего года на территории Темирского района и было совершено учеником 9-го класса. Школьника вместе с родителями доставили в отдел полиции. В настоящее время полицией проводится проверка", - заявили в полиции.
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
Кроме того, происшествие будет рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при акимате района с участием его родителей.
Несовершеннолетний будет поставлен на учет. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Петропавловске в ухе собаки взорвали петарду. Две недели животное пытались спасти в Петропавловске и Екатеринбурге, но собака не выжила.
Житель Уральска выстрелил в собаку на детской площадке. По словам жителей, это не первый случай, когда в животных убивают из огнестрельного оружия. В Костанае неизвестные отравили собак в приюте для животных.
01.11.2024, 19:37 21551
Изнасилование девочки в Жамбылской области: задержан второй подозреваемый
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Тараз. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, объявленного в розыск по подозрению в изнасиловании в отношении малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба ДП региона.
Его задержали в крестьянском хозяйстве в 60 километрах от Шуского района. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование.
Первый подозреваемый был задержан по горячим следам.
Совершение этого преступления предусматривает пожизненное лишение свободы.
Ранее уполномоченный по правам детей Казахстана Динара Закиева рассказала о подвергавшейся насилию со стороны родственников на протяжении шести лет 13-летней девочке в Жамбылской области.
01.11.2024, 17:18 24626
В Астане директора филиала нацкомпании приговорили к лишению свободы
Фото: pexels
Рассказать друзьям
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны приговорил к лишению свободы директора филиала национальной компании, сообщает пресс-служба суда.
Суд назначил А. наказание по части 4 пункта 3 статьи 361 УК (Злоупотребление должностными полномочиями) в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
А., будучи директором филиала АО НК, устроил своего знакомого У. на должность инженера, хотя тот фактически не работал. По указанию А. в период с ноября 2019 года по июль 2023 года У. занимался сопровождением строительства его коттеджа. При этом заработная плата У. выплачивалась филиалом АО. В результате незаконных действий подсудимого АО был причинен особо крупный ущерб на сумму 21 066 027 тенге в виде зарплаты и других выплат, связанных с трудовой деятельностью", - добавили в пресс-службе.
По данным некоторых СМИ, речь идет о экс-директоре филиала АО НК "Казахстан темир жолы" Салмене Амрине.
Ранее Салмен Амрин записал открытое обращение к президенту, в котором рассказал о миллиардных потерях и коррупционных схемах руководства компании.
В своем видео он показал, в каком состоянии находятся вагоны пассажирских составов КТЖ, и сравнил их с современными поездами в Грузии или Узбекистане. По словам Амрина, Казахстан мог иметь такие же составы намного раньше, тем более что КТЖ поднимает цены на билеты, аргументируя это устаревшим парком пассажирских вагонов.
01.11.2024, 16:04 26941
Застройщик продал квартиры на 313 млн по фиктивным договорам в Атырауской области
Рассказать друзьям
Атырау. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области директор строительной компании привлекал деньги дольщиков без разрешения местного исполнительного органа, сообщает областная прокуратура.
Директор ТОО "Андора Констракшн" в период с 2020 по 2023 годы, не получив разрешения местного исполнительного органа на привлечение денег дольщиков, путем составления фиктивных предварительных договоров продал 25 гражданам квартиры на сумму 313 млн тенге.
Суд признал его виновным в мошенничества в особо крупном размере и приговорен к 5 годам лишения свободы.
Также по аналогичным фактам осуждены директор ТОО "Nazik Group" и учредитель ЖСК "Атамекен Тұрын Үй", "Family Town", "Baisanat Residence".
Кроме того, в рамках прокурорского надзора в текущем году к административной ответственности привлечены 2 застройщика с наложением штрафа на сумму 1 млн тенге.
Напомним, в Астане выявили 37 незаконно строящихся многоквартирных жилых домов.
01.11.2024, 14:20 29401
Подозреваемый в изнасиловании собственной дочери павлодарец выколол себе глаз в СИЗО
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Павлодар. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Павлодара приговорили к 20 годам лишения свободы за изнасилование собственной несовершеннолетней дочери, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.
Судебное заседание над 59-летним насильником собственной дочери проходило в закрытом режиме.
Вина А. доказана заключениями судебных экспертиз, показаниями потерпевшей, свидетелей, признательными показаниями самого подсудимого и иными собранными по делу доказательствами" - говорится в сообщении СМУС.
Выяснилось, что еще во время следственных действий подозреваемый, находясь в СИЗО, выколол себе гвоздем левый глаз.
Однако, как пояснили в суде, лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, отсрочка отбывания наказания по болезни не предоставляется.
С учетом обстоятельств дела и личности насильнику окончательно назначено 20 лет лишения свободы.
Напомним, четверо подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней в Талгарском районе. Детский омбудсмен рассказала о подвергавшейся насилию со стороны родственников девочке в Жамбылской области.
01.11.2024, 13:15 32011
Более 90 попыток провезти через границу оружие пресекли за месяц в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре в Казахстане задержано 4640 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, сообщает Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК.
В том числе задержаны:
- за нарушение границы - 27 иностранных граждан;
- за попытку нарушения границы - 30 иностранных граждан.
Предотвращено 1435 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:
- наркотических средств - 41 факт;
- оружия, боеприпасов - 91 факт (1 ед. огнестрельного, 3 ед. газового, 25 шт. холодного оружия, 123 шт. боеприпасов, 41 шт. электрошокеров);
- религиозной литературы - 23 факта (2 001 экз.);
- ГСМ - 459 фактов (более 43 000 литров) на общую сумму свыше 9 млн тенге;
- товаров народного потребления - 616 фактов на общую сумму более 3,4 млрд тенге (в том числе рога сайгаков на сумму 1,5 млрд тенге, табачные изделия на сумму 377 млн тенге);
- валюты - 204 факта на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге.
Пресечено 57 фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:
- плавательных средств - 31 ед.;
- орудий браконьерского лова - 70 км сетей;
- рыб осетровых видов - 299 шт. (1765,1 кг);
- рыб частиковых видов - 904 шт. (2165 кг);
- тюленей - 13 шт;
Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 671 млн тенге.
Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности", - сообщили в КНБ.
01.11.2024, 11:26 34771
В Костанайской области тренер по шорт-треку подозревается в хищении почти 6 млн тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Костанай. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области тренер по шорт-треку среди детских и юношеских команд школы высшего спортивного мастерства подозревается в хищении 5,9 млн тенге бюджетных средств, сообщает прокуратура региона.
В период с октября 2022 года по январь 2024 года тренер по шорт-треку среди детских и юношеских команд КГУ "Школа высшего спортивного мастерства" управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области, используя свое служебное положение, составлял фиктивные авансовые отчеты с увеличением фактической суммы затрат, путем незаконного отражения в них лиц, которые фактически на сборы и соревнования не выезжали. Поступившие денежные средства тренер присваивал себе", - проинформировали в пресс-службе.
По данным прокуратуры, сумма похищенных бюджетных средств составила 5,9 млн тенге.
В последующем похищенные денежные средства вовлекал в законный оборот путем зачисления на депозитный счет, откуда получал ежемесячное вознаграждение по процентной ставке 9,6%. Сумма легализованного преступного дохода в виде процентного вознаграждения по депозиту составила 613,1 тыс. тенге (...) Уголовное дело направлено в суд № 2 города Костаная", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в столичной дирекции спорта украли 40 млн тенге бюджетных средств. Также стало известно, что сотрудники управления спорта Алматы подозреваются в хищении 56 млн тенге бюджетных средств.
В начале года в Западном Казахстане были выявлены хищения на 57 млн тенге в рамках программы "АртСпорт".
Напомним, распределение мест в секциях и кружках происходило по программе "АртСпорт", однако позже из-за многомиллиардных хищений платформу закрыли. По данным Генеральной прокуратуры, в программе выявлено более миллиарда тенге хищений путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. Принципиальной проблемой оказалось то, что правила размещения государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласование с НПП "Атамекен" и по ним не получено ни одного антикоррупционного заключения.
Кроме того, аналогичным образом Министерство культуры и спорта не проверяло расходование выделенных 54 млн тенге на платформу "АртСпорт", которая оказалась самым известным и дискредитированным проектом такого рода.
31.10.2024, 17:25 52986
Напавшего на водителя автобуса в Шымкенте приговорили к четырем годам лишения свободы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Шымкент. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента приговорил напавшего в состоянии алкогольного опьянения на водителя автобуса к четырем годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда подсудимый П. был признан виновным в совершении уголовного правонарушения предусмотренного часть 2 статьи 351 УК (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) ему назначено 4 года лишения свободы", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что приговор суда не вступил в законную силу.
По информации пресс-службы, подсудимый в августе 2024 года в городе Шымкенте, находясь в общественном транспорте в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений нанес один удар в лицо водителю автобуса.
От его противоправных действий водитель автобуса произвел резкое торможение автобуса. В результате внезапной остановки автобуса стоявшая на тот момент у выхода автобуса пассажир получила телесные повреждения, вследствие чего она скончалась", - добавили в суде.
Напомним, трагедия произошла в жилом массиве Сайрам в городском автобусе № 148.
Ранее нападения на водителей автобусов произошли в Астане и Актау. В 2023 году нападение на водителя автобуса в Алматы привело к страшной трагедии - погибли три человека, несколько были травмированы. Инцидент произошел вечером 22 декабря 2023 года близ ГКБ № 7. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.
В апреле напавшего на водителя дебошира приговорили к восьми годам лишения свободы.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
02.11.2024, 09:10Строящийся ЖК сносят в Алматы 02.11.2024, 11:2010321Добыча нефти после ремонта на Кашагане восстановлена на 80% 02.11.2024, 09:597226Жестокое издевательство над собакой в Актюбинской области попало на видео 02.11.2024, 13:206606Казахстан и Россия представят новые графики компенсаций перепроизводства нефти в ОПЕК 02.11.2024, 11:155326Жители Алматинской области ощутили землетрясение силой два балла 28.10.2024, 19:33132511В Казахстане 30 октября отключат радио и телевидение 26.10.2024, 18:00128416Казахстан обсудил с южнокорейскими компаниями участие в строительстве АЭС 28.10.2024, 15:20120096Жителю Казахстана пришлось доказывать факт своего рождения через суд 28.10.2024, 18:54117686В Казахстане 15% родителей знают, что их детям предлагали общение во время онлайн-игр 26.10.2024, 14:05115566Президент Казахстана посетит с государственным визитом Монголию 24.10.2024, 13:08414646В Казахстан возвращено свыше 1,7 трлн тенге - Асылов 24.10.2024, 12:49399571Школьница в секс-рабстве - Марат Кожаев прокомментировал дело 24.10.2024, 12:20352621МЧС Казахстана приобретет дроны для тушения пожаров в высотках 24.10.2024, 12:16351361Запуск LRT в Астане планируется до конца 2025 года 24.10.2024, 11:45330986В Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?