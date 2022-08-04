Обещала помочь в оформлении пенсии: житель Туркестанской области отдал мошеннице 1,5 млн тенге

ТУРКЕСТАН. 3 АВГУСТА - В полицию обратился житель Жетысайского района. По словам мужчины, знакомая, войдя в доверие, пообещала помощь в оформлении пенсии. Затем, выманила у него более 1,5 миллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Спустя полгода, аферистка так и не выполнила обещанного и не вернула деньги, сообщает Polisia.kz

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество". Получив сообщения, сотрудники полиции оперативно отреагировали и осуществили необходимые меры по раскрытию преступления.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую в совершении мошенничества. Ею оказалась жительница Шымкента. Как выяснилось, аферистка заверила потерпевшего, что поможет оформить пенсию, а полученные деньги потратила на свои нужды.

В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование. Выясняется причастность мошенницы к другим аналогичным преступлениям.