Оборот в $18 млн: в Астане задержан организатор финпирамиды Sax Invest   

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Атырау. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер-2024" сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Атырауской области задержали подозреваемого и изъяли у него крупную партию рогов сайгака, сообщает пресс-служба ДП региона.





Полицейские остановили Toyota Highlander, которым управлял 24-летний водитель. В ходе авто в салоне был обнаружен пакет, в котором находился 71 рог сайгака.





По данному факту начато досудебное расследование. Ведется проверка на причастность подозреваемого к незаконной охоте и торговле рогами сайгаков. Иная информация в интересах следствия не разглашается.



