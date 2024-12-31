30.12.2024, 15:09 12711
Оборудование телефонных мошенников изъято полицией в Алматы
Задержан 22-летний администратор мошеннической мини-АТС
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Алматы. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На одной из съемных квартир в Алматы полиция выявила деятельность телефонных мошенников.
В съемном жилище сотрудниками "Киберпол" был обнаружен GSM-шлюз на 36 слотов, внутри которых размещены 63 sim-карты различных сотовых операторов. В ходе спецоперации задержан 22-летний мужчина, выполнявший функции администратора мини-АТС, сообщает Polisia.kz.
По факту неправомерного изменения идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создания, использования, распространения программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый взят под стражу. Оперативные мероприятия по установлению других фигурантов продолжаются.
Напомним, в 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге.
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30.12.2024, 20:00 7001
В аэропорту Алматы задержали находящегося в международном розыске иностранца
Мужчину Интерпол разыскивал за хищение денег
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Алматы. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Находящегося в международном розыске иностранца задержали в аэропорту Алматы, сообщает пресс-служба МВД РК.
В Международном аэропорту Алматы по запросу НЦБ Интерпола МВД сотрудниками линейного отдела полиции задержан иностранец, находившийся в международном розыске по инициативе правоохранителей Узбекистана за хищение денег путем присвоения и изготовления поддельных документов.
Мужчина с января 2022 года по апрель 2023 года путем подделки документов похитил 162 млн узбекских сум.
Ранее сообщалось, что в Казахстане находят только каждого второго объявленного в розыск за преступление беглеца.
30.12.2024, 10:08 19191
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в убийстве
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры
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Петропавловск. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Злоумышленник, находясь в квартире потерпевшего в городе Костанае, в ходе совместного распития спиртных напитков на почве неприязненных отношений нанес множество ударов в область головы и тела потерпевшего, от чего последний скончался. Желая избежать установленной ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Будучи в розыске, подозреваемый совершил на территории России грабеж, за что был осужден российским судом. После отбытия наказания в соседнем государстве по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан он экстрадирован на Родину и в настоящее время водворен в следственный изолятор", - говорится в сообщении.
За нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
27.12.2024, 18:56 96116
Мертвые души и хищение 11 млн тенге: в Жетысуской области осудили директора яслей-сада по делу о мошенничестве
Директор на протяжении двух лет предоставлял фиктивные отчеты о посещаемости детей
Фото: pexels.com
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Талдыкорган. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области директора яслей-сада осудили на три года и шесть месяцев ограничения свободы по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Выявлены хищения при подушевом финансировании одного из детских садов Панфиловского района на сумму 11 млн тенге (...) Суд признал виновным директора в совершении мошенничества и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что директор на протяжении двух лет предоставлял фиктивные отчеты о посещаемости детей, которые фактически не ходили в детский сад.
Ранее председателя суда Конаева осудили на 4,5 года по делу о мошенничестве.
27.12.2024, 16:11 102011
При реконструкции КПП "Кордай" в Жамбылской области украли 296 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Тараз. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 26 декабря Кордайским районным судом осуждены заместитель руководителя Жамбылского областного филиала "КазАвтоЖол" Даурен Тультаев, руководитель проекта подрядной организации ТОО "ДорСтрой" и эксперт технического надзора ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг", сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.
Они признаны виновными в растрате бюджетных средств в размере свыше 296 млн тенге при строительстве, расширении и реконструкции пункта пропуска "Кордай" на казахстанско-кыргызской границе", - рассказали в Антикоре.
Хищение совершено путем подписания актов невыполненных работ, двойной оплаты одних и тех же видов работ, завышения стоимости и недопоставки оборудования.
Замглавы филиала "КазАвтоЖол" и глава подрядной организации получили по 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься дорожно-строительными работами и предпринимательской деятельностью в сфере строительных работ сроком на 10 лет соответственно.
Эксперт технадзора приговорен к семи годам колонии с лишением права заниматься оказанием инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности сроком на 10 лет.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Напомним, начало расследования в отношении замглавы Жамбылского областного филиала АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" Даурена Тультаева началось в январе текущего года.
27.12.2024, 15:10 103506
Более 20 Telegram-каналов по продаже наркотиков заблокированы в Алматы
Участникам этих каналов предлагали не только приобрести запрещенные вещества, но и заняться незаконной деятельностью в качестве "закладчиков"
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Алматы. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы заблокировали 22 Telegram-канала по рекламе и продаже наркотиков, сообщает городская прокуратура.
Прокуратура города Алматы пресекла деятельность 22 Telegram-каналов, где осуществлялась реклама и продажа наркотических и психотропных веществ. Установлено, что участникам этих каналов предлагали не только приобрести запрещенные вещества, но и заняться незаконной деятельностью в качестве "закладчиков", - рассказали в надзорном органе.
Cуд удовлетворил иск прокурора Жетысуского района о блокировке указанных интернет-ресурсов, и их деятельность прекращена.
Прокуратура города Алматы призывает граждан сообщать в правоохранительные органы о фактах распространения наркотиков и иных противоправных действиях.
Напомним, более тысячи наркокурьеров могут выйти по УДО в Казахстане. Депутаты сената приняли законодательные поправки, смягчающие наказание для "закладчиков".
26.12.2024, 17:10 138686
В Актюбинской области учителя истории и зубного техника осудили на 19 лет по делу об изготовлении наркотиков и убийстве
Приговор суда еще не вступил в законную силу
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Актобе. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Актюбинской области осуждены на 19 лет лишения свободы учитель истории и зубной техник по делу об изготовлении наркотиков и убийстве, сообщает пресс-служба суда.
Суд признал подсудимых виновными и обоим назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет", - проинформировали в суде.
Кроме того, с осужденных суд взыскал в пользу потерпевших по 10 миллионов тенге с каждого в качестве компенсации морального вреда. Подчеркивается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
Согласно предъявленному обвинению, учитель истории Ж. и зубной техник С. в группе лиц по предварительному сговору незаконно изготовили, хранили в целях сбыта психотропные вещества в особо крупном размере. Также Ж. организовал и руководил совершением убийства, то есть противоправное умышленное причинение смерти Т., совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление. С. совершил убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти Т., совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление", - добавили в суде.
Ранее сообщалось, что житель Алматинской области подозревается в убийстве собственного отца
26.12.2024, 15:42 142311
Убивших сайгака браконьеров задержали в Кызылординской области
Начато расследование
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Кызылорда. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Сырдарьинском районе Кызылординской области была обнаружена группа лиц, подозреваемых в незаконной охоте, сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
В ходе проверки на территории, известной как местность Акши, были остановлены два автомобиля. В одном из них инспекторы обнаружили охотничье оружие, патроны и осветительное оборудование, использовавшееся, предположительно, для охоты в ночное время. Кроме того, найдены туши сайгака и зайца.
На место вызвана следственно-оперативная группа местного департамента полиции. Все задержанные доставлены в местный отдел полиции. Начато расследование.
Ранее жителей Кызылординской области задержали по подозрению в незаконной охоте. В ходе проверки у них были обнаружены 32 туши животных и 12 мешков с рогами сайгаков.
26.12.2024, 15:11 139536
На казахско-узбекской границе ликвидирован туннель для контрабанды нефтепродуктов
Фото: Прокуратура Туркестанской области
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Туркестан. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Силовики Казахстана и Узбекистана пресекли деятельность преступной группы и ликвидирован туннель, предназначенный для контрабанды нефтепродуктов, сообщили в прокуратуре Туркестанской области.
Как рассказали в областной прокуратуре, злоумышленники проложили туннель на казахско-узбекской границе протяженностью 450 метров. Через него ежедневно осуществлялся контрабандный вывоз ГСМ объемом 5-7 тонн. Незаконная деятельность продолжалась около двух месяцев.
Силовики установили всех членов преступной группы, в числе которых в том числе находились граждане Узбекистана.
Также удалось выявить схему перечисления денежных средств за экспортированное топливо.
Члены транснациональной преступной группы задержаны на территории обоих государств. В настоящее время ведется досудебное расследование.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?