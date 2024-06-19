18.06.2024, 13:35 35496
Обвиняемых в разбое и убийстве оправдал суд присяжных в СКО
Фото: Pexels.com
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Петропавловск. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Двух обвиняемых в разбое и убийстве оправдал суд присяжных в Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба суда.
Уголовное дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Северо-Казахстанской области.
По версии обвинения, подозреваемые по предварительному сговору с целью разбоя проникли во двор дома потерпевшего, убили его и похитили 150 тысяч тенге. Спустя два месяца один из обвиняемых украл у своей бабушки, а потом у друга более 2 млн тенге.
Суд присяжных признал обвиняемых в разбое и убийстве невиновными и оправдал их за недоказанностью вины.
Один из них признан виновным в краже чужого имущества. Вина его доказана признательными показаниями, показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела", - сообщили в суде.
Его приговорили к 2 годам лишения свободы с учетом несовершеннолетнего возраста, частичного признания вины и инвалидности 3-й группы.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в мае этого года суд присяжных приговорил экс-министра экономики Бишимбаева к 24 годам лишения свободы за жестокое убийство и истязание жены.
В Актау суд отменил оправдательный приговор присяжных сыну полицейского, обвинявшемуся в сбыте наркотиков.
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18.06.2024, 18:59 22181
В Шымкенте приемный отец издевался над детьми: суд вынес приговор
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте вынесли приговор приемному отцу, который издевался над детьми. Его отправили на принудительное лечение, сообщает otyrar.kz.
После обвинений в издевательствах над малолетними детьми он подвергся психиатрической экспертизе. Подсудимому поставили диагноз "шизофрения".
Напомним, в Шымкенте шестерых приемных детей не кормили, содержали во времянке, заставляли работать, всячески издевались над ними. Приемный отец, утверждавший, что он целитель, взял их из детских домов Шымкента, Алматы, Усть-Каменогорска и Астаны. Двое детей были усыновлены, остальные находились под опекой.
18.06.2024, 17:25 24156
Связаны с участниками январских событий: в Казахстане задержали членов ОПГ
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы, Шымкенте и Туркестанской области задержаны участники преступной группы, сообщает Polisia.kz.
Проведены оперативно-розыскные мероприятия по задержанию участников преступной группы, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений, в том числе вымогательстве у предпринимателей. Установлено, что члены группировки связаны с активными участниками январских событий. В полицию доставлено 20 фигурантов", - говорится в сообщении.
Кроме того, было проведено более 40 обысковых мероприятий.
Изъято огнестрельное и травматическое оружие, наркотики и боеприпасы. Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса", - добавили в полиции.
Напомним, в феврале были задержаны двое участников январских событий, длительное время скрывавшихся от органов уголовного преследования.
18.06.2024, 15:13 29656
Особо крупную партию героина изъяли в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Особо крупная партия героина изъята полицейскими в Алматы у 60-летнего мужчины.
60-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции по подозрению в хранении наркотических средств. При личном досмотре у него обнаружено два свертка с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета, сообщает Polisia.kz.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта). В ходе обыска по месту проживания задержанного изъят еще один сверток с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета. В спальне под кроватью были обнаружены два пистолета "Байкал", пневматический и травматический, одноствольное ружье 12-го калибра. Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятое вещество является героином. Принадлежность оружия устанавливается", - рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.
Установлено, что задержанный в прошлом неоднократно был судим за аналогичные преступления. На период следствия фигурант водворен в ИВС.
18.06.2024, 09:56 42861
Сотрудники управления цифровизации Туркестанской области осуждены за коррупцию
Приговор в законную силу не вступил
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Туркестан. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонным судом по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношении и.о. заместителя руководителя управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области, руководителя отдела этого же управления и предпринимателя. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе.
Они признаны виновными в неоднократном получении и даче взяток на общую сумму 14,6 млн тенге в период с августа 2022 года по июль 2023 года за заключение договоров госзакупок услуг по информатизации и цифровизации госорганов, подписание по ним актов выполненных работ", - говорится в сообщении.
Руководитель отдела управления помимо этого обвинялся в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве. Установлено, что он после перевода на должность руководителя отдела цифровизации Толебийского района обманным путем завладел денежными средствами предпринимателя в сумме 903 тыс. тенге под предлогом передачи вышестоящим должностным лицам за выполнение аналогичных действий.
Этим же приговором в получении взятки в сумме 5 млн тенге от предпринимателя за определение победителем конкурса и заключение договора госзакупок IT-услуг сельским округам района признан виновным руководитель аппарата акима Отырарского района.
Приговором суда и.о. заместителя руководителя управления цифровизации назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, предпринимателю - 7 лет, руководителю отдела управления - 4 года.
Вместе с тем указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
В отношении руководителя аппарата акима Отырарского района судом уголовное преследование прекращено в связи со смертью.
Оглашение приговора состоялось с участием коллектива областного управления цифровизации.
Приговор в законную силу не вступил.
17.06.2024, 21:20 70751
Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой
Фото: bondik-kids.ru
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Криминальная полиция Германии обнаружила тело женщины, по внешним признакам принадлежащее гражданке Республики Казахстан Айгуль Сайлыбаевой, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
16 июня недалеко от города Бенсхайм было обнаружено тело женщины. Криминалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу. При этом, по устной предварительной информации полиции, по внешним признакам тело принадлежит гражданке РК Айгуль Сайлыбаевой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранительные органы ФРГ ведут соответствующие следственные мероприятия. Иная информация об этом деле не разглашается в интересах следствия.
Ранее на брифинге в министерстве сообщали, что мать и брат Айгуль Сайлыбаевой уже находятся в Германии.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что пропавшая работала судьей.
17.06.2024, 21:02 71951
Злоумышленники рассылают сообщения от имени председателя АДГС
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по делам государственной службы предупредили о мошенниках, которые в мессенджерах создали фейковые аккаунты и рассылают сообщения от имени председателя АДГС Дархана Жазыкбая.
Неизвестные лица пытаются посредством получения каких-либо данных предпринять мошеннические действия. Просим не доверять недостоверной рассылке, не отвечать на них и не переходить по сомнительным ссылкам", - сообщили в ведомстве.
17.06.2024, 17:15 79721
Жестокое избиение девушки в Астане: начато досудебное расследование
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане полиция начала досудебное расследование по факту жестокого избиения девушки на улице города, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
По факту причинения телесных повреждений гражданином А.Ш. своей сожительнице начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы. В настоящее время все обстоятельства устанавливаются", - проинформировали в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что 16 июня вступили в силу изменения в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, где в том числе криминализированы побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
17.06.2024, 14:14 72591
В Павлодаре на глазах у прохожих зарезали человека
Подозреваемый задержан
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Павлодар. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре задержали подозреваемого, который на глазах у прохожих зарезал мужчину.
По факту убийства начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Павлодара", - говорится в сообщении департамента полиции Павлодарской области.
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Преступление записал на камеру один из очевидцев. На кадрах видно, как подозреваемый отходит в сторону от тела и садится на скамейку.
В постах под распространившимся в соцсетях видео говорится, что убийца хладнокровно перерезал горло мужчине.
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