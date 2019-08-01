Туркестан. 31 июля. Kazakhstan Today - Один из водителей выстрелил в другого в результате ссоры на дороге в Туркестане, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Толебийского районного отдела полиции поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним доставили мужчину с огнестрельным ранением. Как выяснили полицейские, на одной из улиц города два водителя не поделили дорогу между собой. В ходе ссоры неизвестный выстрелил в потерпевшего из травматического оружия и скрылся с места преступления", - сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

Этот факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 293 УК РК (Хулиганство).

Вскоре полицейские задержали подозреваемого - жителя города Ленгера. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли травматический пистолет.

Подозреваемый арестован. По факту хулиганства с применением оружия проводится досудебное расследование.

Напомним, в октябре 2018 года в Алматы два не поделивших дорогу водителя устроили вооруженную потасовку . По данным полиции, один из водителей в качестве аргумента использовал баллонный ключ, а его оппонент схватился за хранившийся в бардачке своего авто аэрозольный баллончик.

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