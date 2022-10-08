Около 200 сотрудников МВД РК совершили уголовные правонарушения с начала года в Казахстане

АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - В Казахстане с января по август 2022 года 199 полицейских совершили уголовные правонарушения. Это на 12,7% меньше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Среди них большинство совершили тяжкие уголовные правонарушения: 149 человек. Правонарушения небольшой тяжести совершили 22 сотрудника, средней тяжести - 25 сотрудников, особо тяжкие - 1 сотрудник", - сообщает ranking.kz.
В агентстве отметили, что с 2019 года, по официальным данным, показатель сокращается.
В региональном разрезе больше всего нарушителей из ведомства пришлось на Алматы: 25 человек. Далее идут Актюбинская, Алматинская и Северо-Казахстанская области.
Наименьшая численность сотрудников МВД, совершивших уголовные правонарушения, была зафиксирована в Восточно-Казахстанской области: всего 1 человек против 17 годом ранее.
Заметное и резкое сокращение численности правонарушителей среди сотрудников МВД наблюдалось также в Атырауской и Жамбылской областях.
Половина правонарушителей среди сотрудников МВД попалась на коррупционных и иных уголовных правонарушениях против интересов государственной службы и государственного управления. Самые "популярные" правонарушения в этой сфере - взятки, халатность и превышение власти или должностных полномочий", - отмечает агентство.
Правонарушения против собственности совершили 50 человек. Здесь среди "популярных" нарушений - мошенничество, кражи и присвоение или растрата вверенного чужого имущества.
Уголовные правонарушения против конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина совершили 14 человек. Все эти сотрудники попались непосредственно на пытках.