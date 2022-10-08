Около 200 сотрудников МВД РК совершили уголовные правонарушения с начала года в Казахстане

Фото: Polisia.kz

УРАЛЬСК. 7 ОКТЯБРЯ - В Уральском городском суде огласили приговор в отношении четырех сотрудников учреждения РУ-170/1 ДУИС по Западно-Казахстанской области, которые обвинялись в пытках над заключенными, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На скамье подсудимых оказался 30-летний замначальника отдела режима и охраны, 29-летний оперуполномоченный группы досмотра отдела режима и охраны, 28-летний оперуполномоченный группы досмотра отдела режима и охраны и 22-летний контролер отдела режима и охраны, сообщает портал "Мой город"

Из материалов дела следует, что с 27 февраля по 1 марта прошлого года в камере № 20 содержались прибывшие в учреждение заключенные, которые были осуждены впервые.

Согласно информации, между одним из контролеров и осужденными возникла словесная перепалка. После этого контролер сообщил трем другим сотрудникам колонии "о необходимости проведения профилактической работы с содержащимися в указанной камере лицами".

Сотрудники колонии по очереди начали заводить в кабинет заключенных и избивать их. Удары наносились хаотично, в разные части тела, при этом сотрудники применяли и резиновую палку", - говорится в материале.

По информации издания, сами подсудимые вину свою не признали, однако их вина была доказана в ходе судебного следствия.

Суд признал сотрудников колонии виновными, двое из них получили условные сроки, двум назначено наказание в виде лишения свободы сроками на 3 года и 3,5 года. Также осужденные лишены званий.

Кроме этого, суд обязал осужденных выплатить потерпевшим моральную компенсацию, а один из них получил право взыскать с обидчиков расходы на лечение.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.