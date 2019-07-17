Омбудсмен обратился в Генпрокуратуру с просьбой взять на контроль расследование по факту насилия над ребенком

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Омбудсмен Аскар Шакиров обратился в Генеральную прокуратуру и к акиму Мангистауской области с просьбой провести тщательное расследование по факту насилия в отношении ребенка, передает Kazakhstan Today.

В связи с опубликованным в средствах массовой информации и социальных сетях обращением жительницы Мангистауской области Сыдыковой К. в адрес президента Республики Казахстан с жалобой на бездействие уполномоченных органов по факту угрозы применения насилия в отношении ее дочери со стороны членов приемной семьи, омбудсмен Аскар Шакиров обратился в Генеральную прокуратуру и к акиму Мангистауской области с просьбой провести тщательное расследование и взять данное дело под личный контроль",- сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам человека в РК.

Отмечается, что в рамках меморандума о сотрудничестве между уполномоченным по правам человека и председателем Верховного суда РК в области соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод человека, соответствующее обращение также было направлено в адрес высшего судебного органа, в части его компетенции по данному делу.





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