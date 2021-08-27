Омичке, укравшей у Минсельхоза РК 3 млн долларов, вынесли приговор

ОМСК. 26 АВГУСТА - Омичке Светлане Киршовой, укравшей у Минсельхоза Казахстана 16 лет назад около 3 млн долларов, вынесли приговор, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





Вчера суд назначил подсудимой наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осуждённая взята под стражу в зале суда», – резюмировал старший помощник прокурора Омской области Дмитрий ПАВЛЕНКО, сообщает "Коммерческие Вести".





Эту девушку журналисты прозвали "невидимкой", 16 лет она находилась в международном розыске. По версии следствия, она не устраивалась официально на работу, не покупала недвижимость, не общалась с родными. Все, чтобы не попасть в поле зрения полиции. Обвиняют ее в том, что вместе с двумя подельниками украла со счета Министерства сельского хозяйства Казахстана крупную сумму – миллион долларов США и 40 миллионов тенге", - пишет корреспондент "Вести Омск" Юлия Думанова.

Это дело журналисты двух стран – России и Казахстана уже прозвали "делом века". А началось все здесь на омском оптовом рынке, где продают фрукты и овощи. И именно здесь 16 лет назад работала продавцом обвиняемая. Здесь она познакомилась с одним из своих предполагаемых подельников".

По версии следствия, на осуществление плана понадобилось более полугода. Подельники подделали документы. С ними подсудимая Светлана Киршова почти полгода выдавала себя за другого человека.

Действуя в составе организованной группы, совместно с установленными лицами, трудоустроилась по поддельным документам в апреле 2003 года в управление казначейства республики Казахстан", - сообщила в суде гособвинитель Татьяна Каргаполова.

В казначействе Киршова проработала почти полгода и даже успела получить повышение. А после, по версии следствия, перевела деньги на фиктивный счет и исчезла. На заседании обвиняемая призналась: за первые полгода она сменила как минимум 7 городов. Из Астаны уехала в Боровое. После на попутках пересекла границу – вернулась в Омск. После — Новосибирск, Владивосток, Липецк. Осела в Белгородской области – в одной из глухих деревень".





Как спустя 16 лет Киршову нашли, следователи пока не разглашают. Предполагаемых подельников мошенницы уже осудили.









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