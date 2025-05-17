Опасный рецидивист экстрадирован из Армении в Казахстан

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества

Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры РК

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Петропавловск. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии посольства Казахстана в Армении из Еревана экстрадирован ранее неоднократно судимый гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за покушение на убийство, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.





Указанное лицо в сентябре 2024 года в городе Петропавловске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений нанесло ножом множественные колото-резаные раны в жизненно важные органы потерпевшего, жизнь которого удалось спасти путем оказания экстренной медицинской помощи. После совершения преступления злоумышленник от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск", - проинформировали в ведомстве.





В октябре прошлого года он был задержан на территории Армении и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован в РК.





В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.





За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.