30.03.2023, 09:38 44146
ОПГ из сотрудников КТЖ похитила выделенные на улучшение железнодорожного полотна 127 млн тенге
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Караганда. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - При координации Главной транспортной прокуратуры управлением по борьбе с организованной преступностью департамента на транспорте пресечена преступная группа, которая в течение 2 лет занималась хищением материалов, предназначенных для улучшения состояния железнодорожных путей, информирует Главная транспортная прокуратура.
По версии следствия, похищенные подкладки, шпалы, рельсы и другие товары списывались путем внесения фиктивных сведений об их установке на верхних строениях дорожного полотна взамен непригодных либо имеющих определенные дефекты.
В преступную группу были вовлечены 17 действующих и бывших работников Карагандинского отделения АО "НК "КТЖ". Им покровительствовал сотрудник полиции. Предварительный ущерб заявлен на сумму свыше 127 млн тенге, это порядка 800 тонн материалов верхнего строения железнодорожных путей", - рассказали в ведомстве.
На сегодня установлены скупщики и местонахождение большинства похищенных товаров, а также грузовые автотранспортные средства, на которых их перевозили.
С санкции суда в следственный изолятор водворены начальник участка Жанааркинской дистанции пути и его заместитель, а также начальник линейного отделения полиции.
Напомним, бухгалтеров Алматинского отделения КТЖ подозревают в крупных систематических хищениях.
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31.03.2023, 09:21 2436
КНБ РК выявил очередной крупный канал контрабанды наркотиков
Фото: КНБ РК
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Актау. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности Казахстана нейтрализована деятельность международного наркосиндиката, причастного к контрабанде наркотиков.
В ходе оперативной разработки установлена причастность иностранных граждан к организации устойчивого канала поставок опиатов и других запрещенных веществ на территорию Казахстана морским путем. Оперативниками детально определены маршруты и способы транспортировки наркотиков через акваторию Каспия. Необходимо отметить об использовании членами наркогруппировки маломерных быстроходных судов, оборудованных современными спутниковыми средствами навигации и GPS, что затрудняло их обнаружение", - сообщили в пресс-службе КНБ.
26 марта 2023 года в Мангистауской области на завершающей стадии операции сотрудниками КНБ и спецподразделения "А" задержаны организатор наркоканала и трое его пособников.
Задержание проведено путем блокирования прибрежной зоны катерами Пограничной службы КНБ. Контроль осуществлялся с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При осмотре водного транспорта контрабандистов обнаружено свыше 30 кг опия и 10 упаковок психотропного вещества "метадон", - проинформировали в КНБ.
Материал по данному делу зарегистрирован в ЕРДР, следственные мероприятия проводятся во взаимодействии с органами прокуратуры.
Ранее сообщалось, что КНБ провел спецоперацию по ликвидации крупной нарколаборатории.
31.03.2023, 08:50 1446
Схрон с похищенным во время январских событий оружием обнаружили в области Жетысу
Фото: Polisia.kz
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Талдыкорган. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Схрон с пневматическими винтовками, похищенными из оружейного магазина во время январских событий, обнаружили в области Жетысу.
Факт зарегистрирован 29 марта в Кербулакском районе. Схрон нашли на обочине автодороги Когалы - Шаган местные жители, сообщившие о находке в полицию. Изъяты три пневматические винтовки калибра 4,5 и 6 мм BSA Ultrа, Action sport games и BSA Us. Установлено, что оружие похитили в январе 2022 года в одном из охотничьих магазинов Алматы", - сообщает Polisia.kz.
Собранный по факту материал вместе с изъятыми винтовками направлен в указанное подразделение полиции.
Ранее сообщалось, что всего в ходе январских событий было похищено около 3 тысяч единиц оружия.
Как сообщил председатель КНБ Ермек Сагимбаев, в прошлом году из незаконного оборота изъято более 1100 единиц оружия, 598 гранат и 31 860 боеприпасов, почти половина изъятого была похищена во время январских событий.
30.03.2023, 14:50 34591
Серика Кудебаева доставят в суд принудительно
Фото: pexels
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Талдыкорган. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева доставят в суд принудительно, проинформировали в пресс-службе суда области Жетісу.
Как сообщили в пресс-службе, судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Кудебаева отложено на 3 апреля на 10.00.
В связи с тем, что подсудимый не явился на судебное заседание, сведений, подтверждающих уважительность, причин у подсудимого не имеются. В этой связи в соответствии со статьей 157 и 335 УПК РК судом вынесено постановление о принудительном приводе С. Кудебаева к указанному времени", - проинформировали в суде.
Напомним, суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Экс-начальник ДП Алматинской области признан подозреваемым по делу о январских событиях. Сегодня ему должны были вынести приговор, однако судебный процесс перенесли. Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде.
Серика Кудебаева обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий". По статье 362 Уголовного кодекса ему грозит наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии средней безопасности.
Прокуроры запросили для генерала 9 лет колонии.
Ранее Генеральная прокуратура опубликовала фильм о январских событиях 2022 года. На кадрах видно, как Серик Кудебаев покидает вверенный ему департамент во время беспорядков.
30.03.2023, 12:45 38156
В Астане лицам с ограниченными возможностями незаконно начислялись налоги
Некоторые частные нотариусы столицы незаконно взыскивали государственную пошлину
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане лицам с ограниченными возможностями незаконно начислялись налоги и пошлины, сообщает пресс-служба прокуратуры Астаны.
Некоторые частные нотариусы столицы незаконно взыскивали государственную пошлину с указанных лиц, тогда как пунктом 4 статьи 617 Налогового кодекса (Освобождение от уплаты государственной пошлины при совершении нотариальных действий) они освобождены от уплаты при совершении нотариальных действий", - проинформировали в ведомстве.
В другом случае налоговые органы также незаконно начисляли платежи за транспорт, землю, несмотря на то что указанный контингент освобождался от их уплаты.
В данном случае налоговые органы не утруждали себя выяснением наличия прав на освобождение от уплаты сборов. По акту надзора прокуратуры незаконная практика в деятельности частных нотариусов и налоговиков исключена", - отметили в прокуратуре.
Напомним, в 2021 году сенат утвердил новые пособия для людей с инвалидностью.
29.03.2023, 19:13 63676
34 кг мефедрона - нарколабораторию ликвидировали в Жамбылской области
Лаборатория в течение 2-3 месяцев работала на территории Байзакского района
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Тараз. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате совместной работы ДКНБ и прокуратуры Жамбылской области в рамках проекта "Борьба с наркотиками" разоблачены действия преступной группы, состоявшей из 5 человек, изготавливавшей и хранившей мефедрон. Изъято 34 кг 123 г, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Лаборатория в течение 2-3 месяцев работала на территории Байзакского района. Здесь занимались подготовкой и последующей реализацией наркотиков в другие города Республики.
Преступники, приняв меры предосторожности высокого уровня, заранее планировали свои действия в съемной квартире в Таразе и дистанционно контролировали лабораторию посредством видеонаблюдения.
Сотрудники ДКНБ области задержали преступную группу на момент изготовления наркотиков при поддержке прокуратуры.
Все подозреваемые были арестованы. Преступные действия квалифицированы по пунктам 1, 3 части 3 статьи 297 УК и в настоящее время по делу проводится досудебное расследование.
Ранее Комитетом национальной безопасности РК ликвидирована крупная лаборатория по производству психотропных веществ. Из незаконного оборота изъята рекордная партия синтетических наркотиков - 200 кг готовой продукции и 15 тонн прекурсоров, а также лабораторное оборудование.
29.03.2023, 13:56 71621
Более 400 килограммов осетровых изъято у браконьеров в Атырауской области
Фото: Polisia.kz
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Атырау. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 400 килограммов незаконно выловленной осетровой рыбы изъято у браконьеров в Атырауской области.
25 марта сотрудниками ОП Курмангазинского района при досмотре ГАЗели, находящейся под управлением 43-летнего жителя района, изъяты осетровые рыбы общей массой 417 кг", - сообщает Polisia.kz.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 339, часть 1, УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".
По статье браконьерам грозит наказание до 5 лет лишения свободы.
Ранее в Мангистауской области полицейские изъяли у браконьеров 124 килограмма осетра.
Напомним, в этом году прикаспийские страны продлили мораторий на промысел осетровых. Вылов намечено осуществлять только в научно-исследовательских целях.
29.03.2023, 09:08 80246
КНБ провел спецоперацию по ликвидации крупной нарколаборатории
Фото: КНБ РК
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Туркестан. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности РК ликвидирована крупная лаборатория по производству психотропных веществ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Из незаконного оборота изъята рекордная партия синтетических наркотиков - 200 кг готовой продукции и 15 тонн прекурсоров, а также лабораторное оборудование", - проинформировали в КНБ.
В процессе разработки в поле зрения оперативников попал иностранный гражданин, прибывший в Казахстан с целью организации масштабного производства запрещенных веществ и последующей их реализации в странах СНГ.
Дальнейшие оперативные мероприятия позволили установить подпольную производственную базу в Туркестанской области. Следует отметить, что нарколаборатория была оснащена современным оборудованием и располагалась на площади 0,4 гектара. По периметру участка были установлены камеры видеонаблюдения и датчики движения. Злоумышленником соблюдались строжайшие меры конспирации. Организатор задержан с поличным в момент изготовления психотропного вещества "альфа-PVP", - сообщили в пресс-службе.
По данному факту КНБ зарегистрирован материал досудебного расследования. Работа по противодействию международному наркобизнесу продолжается.
28.03.2023, 20:11 96801
Астанчанин заказал убийство родственницы, чтобы не отдавать 500 тысяч долларов
Для задержания организатора и основного инициатора преступления сотрудники полиции провели оперативную комбинацию с имитацией убийства
Фото: Polisia.kz
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Астаны проведены оперативные мероприятия в отношении ранее судимого жителя столицы, который в интересах третьего лица организовал убийство 57-летней женщины, сообщает Polisia.kz.
Организатор через своего знакомого заключил сделку с исполнителем и отдал ему один миллион тенге предоплаты из 10 миллионов тенге, а также передал сотовый телефон с фотографией и другими данными предполагаемой жертвы.
В тот же день сотрудниками УБОП наемный убийца был установлен. Вещественные доказательства изъяты. Для задержания организатора и основного инициатора преступления сотрудники полиции провели оперативную комбинацию с имитацией убийства.
В результате оперативно-следственных мероприятий все участники преступления задержаны и водворены в ИВС. Установлено, что организатором убийства является родственник потерпевшей, которому в феврале она передала на хранение 500 тысяч долларов, что и послужило мотивом преступления.
В интересах следствия другие обстоятельства преступления не разглашаются. Расследование продолжается.
Органами уголовного преследования страны за последние три года по подозрению в совершении различных преступлений разыскивалось более 3000 человек. При координации прокуроров 500 человек уже задержаны, в том числе путем их поимки в иностранных государствах и последующей экстрадиции в Казахстан. Сейчас подлежат поимке свыше 2500 человек. В основном разыскиваются по линии органов внутренних дел: 400 - за совершение мошенничества, 250 - за кражи.
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