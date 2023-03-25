24.03.2023, 11:19 46996
Бухгалтеров Алматинского отделения КТЖ подозревают в крупных систематических хищениях
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Алматы. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Раскрыты признаки преступной схемы хищения денежных средств в особо крупном размере в Алматинском отделении ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки", сообщает Главная транспортная прокуратура.
По версии следствия, махинация стала возможной ввиду отсутствия интеграции между программой SAP HRP для расчета заработной платы и интернет-банкингом предприятия, в связи с чем бухгалтерия имела возможность по-своему закладывать нужные цифры по оплате работникам.
В течение четырех лет излишние начисления переводились на карточки своих доверенных лиц, которые их обналичивали и передавали злоумышленнику. На сегодня обвиняемое лицо предано суду. Ранее за совершение аналогичного преступления в этом же предприятии в январе 2023 года судом осуждена ведущий бухгалтер, которая похитила более 80 млн тенге", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что ежегодные аудиторские и ревизионные проверки не выявляли все эти недостачи. Для дачи им правовой оценки инициировано соответствующее досудебное расследование.
Также выяснилось, что бухгалтерская программа SAP HRP действует на многих предприятиях АО "НК "КТЖ".
Для установления заслона подобным хищениям транспортной прокуратурой в адрес национального оператора внесено представление о пересмотре действующей системы оплаты труда, оцифровке ключевых действий сотрудников бухгалтерии и привлечении к ответственности виновных должностных лиц за ненадлежащую организацию работы в данной сфере.
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24.03.2023, 21:35 22736
В Жезказгане лжетеррорист "заминировал" здание банка
Лжетеррорист, подойдя к сотруднику охраны, сообщил о минировании здания и скрылся в неизвестном направлении
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Жезказган. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На номер 102 департамента полиции Улытауской области обратился руководитель службы безопасности филиала "Халык банк" в Жезказгане о поступлении информации с угрозами террористического характера, сообщает аппарат антитеррористической комиссии Улытауской области.
Лжетеррорист, подойдя к сотруднику охраны, сообщил о минировании здания и скрылся в неизвестном направлении.
Незамедлительно в банк прибыли силы первичного реагирования. В ходе осмотра объекта и прилегающей территории подозрительных предметов и взрывных устройств не обнаружено.
Полицейские по горячим следам установили гражданина Д., 1967 года рождения, проживающего в Жезказгане. Мужчина свою вину признал. В качестве оправдания он заявил, что был пьян.
По указанному факту проводится досудебное расследования по статье 273, часть 1, УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок).
Более двух лет ограничения свободы получил "заминировавший" самолет астанчанин.
В декабре в Экибастузе лжетеррорист сообщил о заложенной бомбе в здании акимата. Также в декабре сотрудники полиции изобличили несовершеннолетнего лжетеррориста в Алматинской области.
24.03.2023, 21:10 24101
Жителя Актау подозревают в убийстве своих троих несовершеннолетних детей
Фото: пресс-служба МВД РК
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Актау. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Тела детей 2011, 2014 и 2016 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире дома 27 микрорайона Актау, сообщает пресс-служба МВ РК.
По подозрению в их убийстве полицейские задержали их 36-летнего отца. Начато досудебное производство по статье 99 Уголовного кодекса РК. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Напомним, в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау подозревается 24-летний сожитель его матери.
В Жанаозене несовершеннолетняя забеременела от своего отца.
24.03.2023, 15:48 37086
В Алматинской области Антикор ведет расследование в отношении судьи и сотрудника ДГД
Фото: Depositphotos
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Конаев. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении судьи специализированного межрайонного экономического областного суда и сотрудника подразделения департамента государственных доходов Алматинской области, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.
Судья подозревается в получении взятки при посредничестве работника налогового органа за вынесение решения по гражданским делам о признании банкротами 2 предприятий, имеющих налоговую задолженность перед государством", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что в соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте чиновника от образования подозревают в неоднократном получении взяток.
24.03.2023, 15:13 38836
В Астане задержан руководитель международной финпирамиды Qnet
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Столичный департамент по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой столицы задержал подозреваемого по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet, сообщает АФМ.
Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды Qnet по извлечению денег от физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Схема осуществлялась путем перераспределения и обогащения одних участников за счет взносов других. Деятельность международной компании Qnet была замаскирована под сетевой маркетинг и электронную коммерцию", - уточнили в агентстве.
Там рассказали, что в ряде зарубежных стран компания Qnet признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды.
Сумма поступления от вкладчиков компании составила 463 млн тенге", - рассказали в АФМ.
Подозреваемый арестован на 2 месяца.
Ранее в Астане создателя финпирамиды и руководителя преступной группы приговорили к 8 годам лишения свободы. Также в Талдыкоргане создательницу финпирамиды осудили на 6 лет лишения свободы. В Алматы 16 организаторов финансовой пирамиды, обманувших вкладчиков на 6 млрд тенге, приговорили к различным срокам лишения свободы.
24.03.2023, 12:43 33726
В Темиртау разыскивают убийцу малолетнего ребенка Дополнено
Полиция подозревает 24-летнего сожителя матери ребенка
Фото: Polisia.kz.
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Темиртау. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В убийстве малолетнего ребенка в Темиртау подозревается 24-летний сожитель его матери, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
23 марта в одной из квартир Темиртау обнаружено тело малолетнего ребенка.
В убийстве полиция подозревает 24-летнего сожителя матери ребенка.
В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск, принимаются меры к его задержанию. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - рассказали в ДП Карагандинской области.
Дополнено 24.03.2023, 18.00
Задержан подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка в Темиртау, сообщает Polisia.kz.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в убийстве малолетнего ребенка задержан 24-летний мужчина. Он дал признательные показания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 99 УК РК (Убийство). В настоящее время проводятся следственные действия.
Ранее в Актобе было найдено тело пропавшего четырехлетнего мальчика.
24.03.2023, 08:05 52061
МВД РК: пресечена деятельность транснациональной преступной группы
Фото: polisia.kz
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Алматы. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом по противодействию наркопреступности МВД РК пресечена деятельность транснациональной преступной группы из числа граждан Казахстана и ближнего зарубежья, наладивших поставку прекурсоров в страну для производства синтетических наркотиков в промышленных масштабах, сообщает Polisia.kz.
Оперативниками проводились специальные мероприятия по установлению каналов поставки прекурсоров, которые предназначались для использования при изготовлении синтетических наркотиков в условиях подпольной лаборатории. Для определения роли каждого фигуранта и причастности иных лиц на протяжении всего маршрута "специальный груз" отслеживался, в том числе с применением воздушной разведки", - проинформировали в полиции.
В октябре прошлого года на начальном этапе специальной операции, а также в марте текущего года за пределами страны задержаны трое иностранных граждан, причастных к контрабанде прекурсоров. На завершающем этапе операции 21 марта в Алматы задержаны остальные фигуранты по данному делу.
Ими оказались двое граждан ближнего зарубежья и один гражданин Казахстана, у которых изъяты мефедрон с различными весами, поддельное удостоверение сотрудника полиции иностранного государства, зип-пакеты, электронные весы, патроны автомата Калашникова калибра 7,62 мм. В ходе обыска складских помещений сотрудниками МВД и департамента полиции города Алматы изъяты прекурсоры, применяемые при изготовлении синтетических наркотиков, а также две единицы реакторов - специального лабораторного оборудования для изготовления синтетических наркотиков. Общий объем изъятых прекурсоров составил 72,7 тонны. Таким образом, не допущено изготовление 8 тонн синтетических наркотиков. Это 8 млн разовых доз", - сообщили в МВД.
В настоящее время проводятся следственные действия. МВД продолжает работу по пресечению использования прекурсоров до стадии производства синтетических наркотиков.
23.03.2023, 20:55 68386
В Шахтинске полиция применила оружие во время массовой драки
Заведено уголовное дело по статье "Хулиганство"
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Шахтинск. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шахтинске 22 марта произошла массовая потасовка, полицейский был вынужден сделать предупредительный выстрел в воздух.
По информации издания "Новый вестник", сообщение в полицию Шахтинска о драке возле кафе поступило 22 марта около 23.50.
На место прибыли ближайшие наряды полиции. Было установлено, что происходит потасовка между неизвестными лицами. С целью предотвращения противоправных действий, а также во избежания тяжких последствий один из сотрудников полиции сделал предупредительный выстрел в воздух. Все участники инцидента доставлены в отдел полиции", - приводит издание сообщение полиции.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Хулиганство". Проводится расследование.
22.03.2023, 12:16 90561
Казахстанку экстрадировали из Швеции за сбыт поддельной валюты
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из Швеции экстрадировали подозреваемую в сбыте поддельных иностранных банкнот, сообщает Генеральная прокуратура Казахстана.
Несмотря на отсутствие договора об экстрадиции, Министерством юстиции Швеции на принципах взаимности удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданки Б., объявленной в розыск по подозрению в сбыте поддельных банкнот в крупном размере", - сообщили в Генпрокуратуре.
По версии следствия, она в период с декабря 2019 года по январь 2020 года незаконно обменивала фальшивые банкноты в евро при содействии сотрудников одного из банков Казахстана. После совершения преступлений скрылась от казахстанского правосудия и была объявлена в международный розыск.
Подельники подозреваемой осуждены к различным срокам лишения свободы.
Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел подозреваемая Б. экстрадирована в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время она водворена в следственный изолятор департамента УИС Астаны", - рассказали в ведомстве.
За совершение подобных преступлений виновным грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что КНБ ликвидировал канал поставки оружия и поддельной валюты в Жамбылской области.
В январе в Костанайской области задержали иностранных фальшивомонетчиков, ввозивших поддельные доллары.
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