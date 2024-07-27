26.07.2024, 11:21 38581
Экс-главу "Казселезащиты" взяли под стражу в зале суда
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК Карима Кокрекбаева, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
25 июля Алматинским областным судом оправдательный приговор в отношении руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК Кокрекбаева К. отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Кокрекбаев К. в зале суда взят под стражу", - проинформировали в Антикоре.
Там напомнили, что 7 июня специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей вынес Кокребаеву оправдательный приговор.
Главу "Казселезащиты" обвиняли в получении взяток в размере 798 тыс. долларов США и 23 млн тенге за общее покровительство и подписание актов выполненных работ по объектам "Руслоформирующие и защитные сооружения по реке Хоргос" и "Строительство берегоукрепительных сооружений и дамб на реке Аксай".
Этим же приговором суда его заместитель Ахатаев А. и директор филиала ТОО "Bazis Construction" Поплавский А. осуждены по фактам получения и дачи взятки к 11 годам лишения свободы каждый", - рассказали в Антикоре.
Ранее в Генпрокуратуре заявили, что опротестуют приговор по делу экс-руководителя "Казселезащиты", обвиняемого в неоднократном получении взяток в особо крупном размере.
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26.07.2024, 15:10 28181
Злоумышленник сообщил о заложенной бомбе в одном из ТРЦ Алматы
Сообщение не подтвердилось
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Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Злоумышленник сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в одном из торгово-развлекательных центров Алматы, сообщили в департаменте полиции города.
По данным ДП Алматы, в рамках мер первичного реагирования экстренными службами города был проверен указанный ТРЦ.
В результате сообщение о заминировании не подтвердилось. Работа объекта продолжена в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе ведомства.
По информации из соцсетей, злоумышленник сообщил о минировании ТРЦ "Максима".
Напомним, 18 июля посетителей торгово-развлекательного центра Atakent Mall в Алматы массово эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе.
26.07.2024, 09:39 43406
Задержаны подозреваемые в хищениях с промышленных предприятий Карагандинской области
Задержано более 20 фигурантов
Фото: Polisia.kz
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Караганда. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел совместно с КНБ при координации прокуратуры Карагандинской области проведено задержание преступной группы, занимавшейся хищением металла и товаров из промышленных компаний, в том числе "Казахмыса", сообщает Polisia.kz.
В криминальной деятельности подозреваются помимо местного криминалитета работники предприятий, в том числе руководители и сотрудники служб безопасности. Ущерб, причиненный в результате преступной деятельности, устанавливается.
В департамент полиции Карагандинской области доставлено более 20 фигурантов. В ходе обысковых мероприятий у них изъято огнестрельное и травматическое оружие, автотранспорт, денежные средства и другие вещественные доказательства по уголовному делу. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
25.07.2024, 15:06 81111
Глава отдела МЧС получил тюремный срок за коррупцию в Павлодарской области
Из-за коррупционного нарушения подчиненного уволены глава департамента и его заместитель
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Павлодар. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель отдела областного департамента Комитета промышленной безопасности МЧС приговорен к трем годам лишения свободы за коррупцию, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции Казахстана.
Он обвинялся в получении взятки в сумме 1,3 млн тенге от руководителя предприятия за общее покровительство при проведении ежегодных проверок в сфере промышленной безопасности", - рассказали в Антикоре.
Кроме того, за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей руководитель вышеуказанного департамента и его заместитель освобождены от занимаемых должностей. В ведомстве напомнили, что руководители госорганов должны предупреждать коррупционные правонарушения со стороны подчиненных государственных служащих.
Напомним, глава североказахстанского филиала Аграрной кредитной корпорации получил тюремный срок за коррупцию.
25.07.2024, 09:47 97751
Полицейские задержали похищавшую ГСМ из Qarmet преступную группу
Фото: скриншот из видео МВД
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Кокшетау. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Акмолинской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, наладивших криминальную схему по хищению горюче-смазочных материалов с территории представительства Qarmet, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что члены данной группы осуществляли свою преступную деятельность длительное время. По сведениям потерпевшей стороны, их действиями предприятию нанесен ущерб на сумму свыше 50 млн тенге.
Кроме того, совместно со службой безопасности АО "Qarmet" к совершению хищений ГСМ проверяется причастность работников предприятия, в том числе охранной службы. У задержанных изъято около 5,5 тонны дизельного топлива, крупная сумма денежных средств и иные вещественные доказательства по делу. Все фигуранты водворены в ИВС. Проводится досудебное расследование", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
24.07.2024, 21:20 133096
В Шымкенте задержан разыскиваемый иностранец с поддельным паспортом
Он незаконно въехал на территорию Казахстана
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Оперативным сотрудникам департамента по противодействию экстремизму МВД поступила информация о скрывающемся на территории Казахстана иностранце, который у себя на родине разыскивался за мошенничество в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz.
В ходе проверки оперативных данных преступник задержан в Шымкенте. Он незаконно въехал на территорию Казахстана.
У него был изъят поддельный документ гражданина одной из стран Центральной Азии, по которому мужчина намеревался дальше пересечь границу и скрыться в Турции.
В настоящее время задержанный арестован. В установленном порядке решается вопрос его экстрадиции.
24.07.2024, 16:00 148191
Глава североказахстанского филиала Аграрной кредитной корпорации получил тюремный срок за коррупцию
Чиновник брал взятки от сельхозтоваропроизводителей за ускоренную выдачу кредитных займов
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Петропавловск. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Петропавловским городским судом оглашен приговор в отношении директора филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" по Северо-Казахстанской области, сообщает Агентство по противодействию коррупции Казахстана.
Руководитель филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" СКО признан виновным в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей в размере 100 и 500 тыс. тенге за ускоренную выдачу кредитных займов для приобретения специальной техники и пополнения оборотных средств.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, более 4,8 млрд тенге сельхозсубсидий похитили и незаконно выплатили в Алматинской области.
24.07.2024, 11:09 159746
Несколько руководителей нефтесервисных компаний задержали в Мангистауской области
Фото: Depositphotos
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Мангистау. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Мангистауской области сообщает о задержаниях ряда руководителей нефтесервисных компаний.
Установлено, что должностными лицами ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшн" за счет бюджетных средств безосновательно возмещены расходы подрядной компании на сумму более 700 млн тенге. Кроме того, подрядчикам за фактически не оказанные транспортные услуги перечислено 2,2 млрд тенге", - сообщили в региональной прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело по статье 189 УК РК "Хищение в особо крупном размере".
Также начато досудебное расследование по факту хищения 11 млн тенге дочерней организацией АО "НК "КазМунайГаз". Задержан бывший руководитель ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшн".
Также по подозрению в хищениях задержаны начальник производственно-технического отдела ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшн" и 2 представителя подрядных организаций.
Всего с начала прокурорской проверки начато 19 досудебных расследований. Они находятся в производстве департамента экономических расследований Мангистауской области. Задержаны 8 лиц, в том числе 4 руководящих должностных лица дочерних компаний АО "НК "КазМунайГаз", - уточнили в ведомстве.
Напомним, суд области Жетісу вынес приговор 21 бухгалтеру за миллиардные хищения в сфере образования.
В Астане за многомиллионные хищения осудили главу столичной дирекции развития спорта.
24.07.2024, 10:03 141286
В Алматы осуждена мошенница, обманувшая дольщиков на 290 млн тенге
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Алматы. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Наурызбайского района Алматы пресечено мошенничество, связанное с незаконной деятельностью по привлечению средств дольщиков.
По данным городской прокуратуры, в 2022 году директор одного ТОО подала рекламу о начале строительства жилых комплексов Lantana и Flora, не имея разрешения на строительство.
Путем обмана и злоупотребления доверием потенциальных покупателей заключала предварительные договоры купли-продажи, завладев деньгами 34 дольщиков в размере 290 млн тенге. Материалы прокуратурой направлены в управление полиции Бостандыкского района для проведения досудебного расследования", - сообщили в прокуратуре Алматы.
Приговором Бостандыкского районного суда от 21 июня 2024 года она признана виновной по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере) и лишена свободы сроком на 6 лет 8 месяцев.
Изъятые участки будут реализованы в счет возмещения ущерба потерпевших. Приговор не вступил в законную силу", - отметили в ведомстве.
Прокуратура города Алматы призывает граждан быть бдительными при покупке недвижимости и проверять наличие разрешительных и правоустанавливающих документов.
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