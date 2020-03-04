Организатор финансовой пирамиды записал видеообращение с признанием и извинением (ВИДЕО)

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - В Интернете опубликовано видеообращение руководителя ТОО "Гарант-24" Аслана Мурзабекова, в котором он рассказывает, кто на самом деле организовал мошенническую схему, передает Kazakhstan Today.

Хотел эту ситуацию разъяснить, как изначально все это было, и извиниться. Изначально эта фирма открывалась с помощью Жанболата Темировича (учредитель ТОО "Выгодный заём" Жанболат Есиркепов), то есть он предложил мне заработать, но не сказал, каким путем. Я согласился, так как было очень тяжело с деньгами. Он говорил, что компания будет работать года два и все будет хорошо. Мы согласились. Но когда я увидел обороты, было уже поздно", - сказал Мурзабеков.

По его информации, компании "Estate ломбард", "Гарант 24 ломбард" и "Выгодный заём" принадлежат Есиркепову и все деньги обманутых казахстанцев также находятся у него.

Как сообщалось ранее, полиция задержала организаторов финансовой пирамиды , учредителей компаний "Гарант-24" и ТОО "Выгодный заём". В частности, Мурзабеков был задержан в Кишиневе. Сейчас решается вопрос об его экстрадиции в Казахстан.

Кроме того, на границе Казахстана и России задержан и водворен в следственный изолятор учредитель ТОО "Выгодный заём" Жанболат Есиркепов.

Напомним, по обращениям граждан в отношении владельцев ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард" и "Выгодный заём" по фактам мошенничества и создания финансовой пирамиды полицией расследуется 22 уголовных дела, арестованы 16 подозреваемых, розыск еще 9 руководителей ломбардов продолжается.





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