Организатор крупной нарколаборатории в Алматы получил 11 лет тюрьмы

Фото: tgchannels.org

АЛМАТЫ. 9 АГВУСТА - 11 лет тюрьмы получил организатор крупной нарколаборатории в Алматы, обнаруженной в августе 2020 года в одном из Садоводческих обществ, расположенных на территории Наурызбайского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Внимание полицейских привлек факт поставки в одну из транспортно-логистических компаний города Алматы груза, состоящего из веществ и лабораторных приборов, используемых для изготовления синтетических наркотиков. Заказчиком "груза" был 45-летний гражданин К. Проведенными специальными мероприятиями была выявлена его незаконная деятельность и сама нарколаборатория, сообщает Polisia.kz.

В доме, переоборудованном под нарколабораторию, были обнаружены и изъяты компоненты для производства синтетического наркотика различные колбы и специальные приборы. Также была изъята готовая продукция - психотропные вещества "Мефедрон" и а-PVP в особо крупном размере", - рассказал заместитель начальника следственного управления ДП города Алматы Адиль Салаев.

Гражданин был задержан и признан судом виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей УК РК "Незаконное изготовление и хранение в целях сбыта психотропного вещества в особо крупном размере". Его приговорили к 11 годам лишения свободы.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства