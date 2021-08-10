Организатор крупной нарколаборатории в Алматы получил 11 лет тюрьмы

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Внимание полицейских привлек факт поставки в одну из транспортно-логистических компаний города Алматы груза, состоящего из веществ и лабораторных приборов, используемых для изготовления синтетических наркотиков. Заказчиком "груза" был 45-летний гражданин К. Проведенными специальными мероприятиями была выявлена его незаконная деятельность и сама нарколаборатория, сообщает Polisia.kz.
В доме, переоборудованном под нарколабораторию, были обнаружены и изъяты компоненты для производства синтетического наркотика различные колбы и специальные приборы. Также была изъята готовая продукция - психотропные вещества "Мефедрон" и а-PVP в особо крупном размере", - рассказал заместитель начальника следственного управления ДП города Алматы Адиль Салаев.
Гражданин был задержан и признан судом виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей УК РК "Незаконное изготовление и хранение в целях сбыта психотропного вещества в особо крупном размере". Его приговорили к 11 годам лишения свободы.
Напомним, в Алматы молодая пара занималась сбытом наркотиков в особо крупном размере.
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