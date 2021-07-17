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В Алматы молодая пара занималась сбытом наркотиков в особо крупном размере

16.07.2021 5725
В Алматы молодая пара занималась сбытом наркотиков в особо крупном размере
Фото Polisia.kz
АЛМАТЫ. 16 ИЮЛЯ - В производстве следственного управления департамента полиции Алматы находится уголовное дело по факту сбыта синтетического наркотика группой лиц в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В поле зрения сотрудников управления по противодействию наркопреступности попала молодая пара, занимавшаяся сбытом синтетического наркотика, сообщает Polisia.kz
 

Изъятое вещество оказалось синтетическим наркотиком - "мефедроном" - в особо крупном размере. Установлено, что оба фигуранта являются не только распространителями "синтетики", но и устойчивыми его потребителями", - рассказал заместитель начальника следственного управления ДП города Адиль Салаев. 

 
Пара наркосбытчиков водворены в ИВС ДП Алматы. Деяния задержанных квалифицированы по пунктам 1,3 части 3 статьи 297 УК РК. В настоящее время досудебное расследование продолжается.
 
15 июля в Нур-Султане задержан сбытчик гашиша.
 

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