В Алматы молодая пара занималась сбытом наркотиков в особо крупном размере

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АЛМАТЫ. 16 ИЮЛЯ - В производстве следственного управления департамента полиции Алматы находится уголовное дело по факту сбыта синтетического наркотика группой лиц в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В поле зрения сотрудников управления по противодействию наркопреступности попала молодая пара, занимавшаяся сбытом синтетического наркотика, сообщает Polisia.kz

Изъятое вещество оказалось синтетическим наркотиком - "мефедроном" - в особо крупном размере. Установлено, что оба фигуранта являются не только распространителями "синтетики", но и устойчивыми его потребителями", - рассказал заместитель начальника следственного управления ДП города Адиль Салаев.

Пара наркосбытчиков водворены в ИВС ДП Алматы. Деяния задержанных квалифицированы по пунктам 1,3 части 3 статьи 297 УК РК. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

15 июля в Нур-Султане задержан сбытчик гашиша.

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