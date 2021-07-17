В Нур-Султане задержан сбытчик гашиша

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - В Нур-Султане сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали наркоторговца с партией товара, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





15 июля на улице Косшыгулы задержан 33-летний водитель автомашины Mercedec-Benz, у которого в ходе обыска в салоне автомобиля изъято 13 полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом гашиш, приготовленных для дальнейшего сбыта. Кроме того, в ходе санкционированного обыска квартиры по месту жительства задержанного лица, изъято еще 2 полиэтиленовых пакета с гашишем, электронные весы, а также мерные приспособления для расфасовки наркотиков с целью их дальнейшей реализации. В результате спецоперации изъято 1,5 килограмма наркотиков, что составляет около 1000 разовых доз", - сообщили в департаменте полиции.





По факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование. Наркоторговцу грозит наказание сроком от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





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