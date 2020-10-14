В Алматы организатора подпольного казино приговорили к 4 годам колонии

Алматы. 13 октября. Kazakhstan Today - В Алматы вынесли приговор организатору подпольного казино, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками департамента экономических расследований по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении организатора подпольного казино, который в период действия режима чрезвычайного положения организовал незаконный игорный бизнес. В мае текущего года в ходе ОПМ на территории города Алматы выявлен факт организации подпольного казино, которое функционировало вопреки нормам закона РК "Об игорном бизнесе". На момент проверки в период карантина и режима ЧП в заведении находились игроки и рабочий персонал", - сообщили в пресс-службе комитета по финансовому мониторингу.

При осмотре обнаружены и изъяты покерный стол, игровые автоматы в количестве 13 штук, стол-рулетка, а также компьютерная техника, ноутбук, телевизоры и денежные средства в национальной и иностранной валюте.

Приговором Алмалинского районного суда города Алматы организатор подпольного казино признан виновным, ему назначено наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы", - уточнили в ведомстве.

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