Орудовавшая на таможне в Алматы ОПГ нанесла ущерб государству в 33 млрд тенге

Под видом инвестиций в компанию Wildberries, обещая вознаграждения, обманул и завладел значительной суммой денег

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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Из Дубая экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество, - Из Дубая экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.





С 2022 по 2023 год подозреваемый под видом инвестиций в компанию Wildberries, обещая вознаграждения, обманул и завладел значительной суммой денег шести граждан в Алматы.





Затем он скрылся и на протяжении двух лет находился в международном розыске.





В апреле афериста задержали в ОАЭ по запросу Генеральной прокуратуры и экстрадировали в Казахстан.





В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества.





Ранее подозреваемый в подделке банкнот был экстрадирован в Казахстан из Грузии.



