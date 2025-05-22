21.05.2025, 10:02 38091
Осужден экс-глава департамента по регулированию естественных монополий по области Жетысу
Фото: скрин из видео Антикора
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Талдыкорган. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении бывшего руководителя департамента по регулированию естественных монополий по области Жетісу и председателя правления АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания", сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
Должностное лицо признано виновным в получении, а руководитель субъекта квазигосударственного сектора - в даче взятки в сумме 500 тыс. тенге за утверждение заведомо завышенной стоимости тарифа по транспортировке электроэнергии для населения региона на 2025 год", - говорится в сообщении.
По данным Антикора, им назначено наказание в виде штрафа в размере 15 млн тенге и 10 млн тенге соответственно. Кроме того, им пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Судебный акт в законную силу не вступил.
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21.05.2025, 20:14 18671
Жительница Атырау обвинила следователя в пытках
Фото: от организаторов пресс-конференции
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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Атырау Жансая Каршегенова обвинила следователя департамента экономических расследований по Атырауской области Р. в пытках, передает корреспондент агентства.
В Алматы прошла пресс-конференция с участием потерпевшей и ее адвокатов. Как сообщили представители Жансаи Каршегеновой, в августе 2024 года в рамках следствия по делу ее бывшего мужа в связи с возможными нарушениями в ведении его бизнеса в доме женщины был проведен обыск. В ходе обыска никаких свидетельств по делу ее экс-супруга найдено не было. Однако в доме Жансаи Каршегеновой нашли 90 килограммов осетровых, 146 граммов осетровой икры, 90 тысяч долларов и 4,6 тысячи евро. На нее завели дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения). Женщина предоставила необходимые документы о законном приобретении рыбы и икры. Через месяц ее задержали с многочисленными нарушениями, как утверждают адвокаты Жансаи Каршегеновой.
В мой дом пришли сотрудники департамента экономических расследований и нашли рыбу. Рыба замороженная находилась в морозильной камере. Соответственно, я объяснила, что эта рыба была куплена. И предоставила все необходимые документы, чеки, квитанции. Считала, что вопрос на этом закрыт", - заявила Жансая Каршегенова в ходе пресс-конференции.
Спустя месяц, по словам женщины, когда она приехала с мужем в детский сад за своим трехлетним ребенком, ее задержали.
Я осталась в машине, супруг ушел за ребенком, и я вижу, что мою машину загородили. И вышли неизвестные для меня люди. Я автоматически просто заблокировала машину. Эти люди подошли и начали стучать в окна с просьбой выйти. Я не понимала, что происходит. Звоню мужу, прошу его незамедлительно подойти. Конечно, он срочно, вернувшись с ребенком на руках, он видит все, что происходит, и отдает мне ребенка через окно. Среди этих людей я вижу человека, следователя, который был у меня дома в время обыска. Я узнала его, и он начал выкрикивать, что в машине сидит преступница, мне нужно выйти. Их было около десяти человек", - заявила жительница Атырау.
Как утверждает Жансая Каршегенова, они начали бить по окнам и раскачивать машину.
Они хотели, чтобы я вышла. Ребенок плачет, там истерика. Я пытаюсь его успокоить. Меня одолел такой страх. Я в один момент понимаю, что мне просто не хватает воздуха. Я теряю сознание. Очнулась я от того, что я чувствовала, что эти люди меня волокли по земле. Следующий приход меня в себя. Я понимаю, что я оказалась в какой-то камере. Надо мной стоит этот следователь. Бьет меня по лицу какими-то бумагами, документами. Требует находящихся вокруг меня людей привести меня в себя. Я периодически теряю сознание. Мне заливают в нос нашатырный спирт. Закрывают при этом мне рот. Дальше… Как бы это ни было унизительно, но... Я понимаю, что... Мое тело... Я была уже в ступоре. Я понимаю, что я без одежды. И вот эти люди... Кололи мое тело какими-то иглами. И тянули меня за интимные места. Он, следователь, кричал, что я симулянт. И необходимо срочно меня привести в себя. После, конечно... Я периодически испытываю большие проблемы со своим здоровьем. Я практически потеряла обоняние. Мой маленький ребенок до сих пор страдает. У него серьезные проблемы со здоровьем", - сообщила она.
Говоря о задержании Жансаи Каршегеновой, ее адвокат Рашид Тенизбаев отдельно остановился на применении недозволенных методов в отношении женщины. Он подчеркнул, что "факт пыток на сегодняшний день уголовно наказуемое деяние и имеется Стамбульский протокол, который ратифицирован Казахстаном. Поэтому мы и собрались в данном случае по данному факту".
В какой-то момент она себя стала просто плохо чувствовать, впала в ступор. Она не открывала дверь не потому, что там действительно не хотела, а потому что у нее в какой-то момент просто возможности не было в связи с тем, что она потеряла контроль над собой. Над своим телом. Это о чем свидетельствует - о том, что действительно это был такой прям сильный стресс, что у нее фактически, ну, если простым языком говорить, просто отключился мозг", - заявил специалист.
Он напомнил, что ранее женщина уже говорила, что "когда ее в ИВС поместили, ее иголками тыкали, там бумагой били по лицу".
Была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая все эти факты подтвердила, что, да, имеются телесные повреждения в виде колотых ран и телесные повреждения в виде кровоподтеков. То есть это все подтверждается. Причем хочу отметить, судебно-медицинские экспертизы проводилось две, согласно инструкции", - добавил Рашид Тенизбаев.
В ходе пресс-конференции адвокат потерпевшей Айнур Карчегенова подчеркнула, что "описанные методы приведения в чувства, которые были применены в отношении нашей подзащитной, недопустимы и они относятся к пыткам, то есть жестоким, бесчеловечным и унижающим ее достоинство действия".
Ни одна норма законодательства в области здравоохранения не содержит в себе право тыкать человека или воздействовать на молочные железы, выкручивать, щипать их, как это было в случае с Жансаей, чтобы привести ее в сознание. Ни один медицинский протокол не позволяет заливать в нос опасное для слизистой оболочки вещество в виде нашатырного спирта. Как здесь было сказано, что воздействие которого (от воздействия которого. - Прим. ред.) Жансая получила ожог, и до сих пор она испытывает трудности со своей дыхательной системой. Мы вообще не знаем, кто позволил следователю Р. находиться в ИВС, в женской камере", - отметила она.
По ее словам, существует правила внутреннего распорядка изолятора временного содержания.
Следователь не должен допускаться в камеру, тем более в женскую камеру, и может находиться только для того, чтобы произвести какие-либо следственные действия. Мы не знаем, почему прием, размещение, обследование состояния здоровья нашей подзащитной в ИВС проводилось в присутствии следователя, тем более мужчины. По закону даже личный осмотр должен обязательно проводиться лицом одного пола с задержанным. Считаем, что это действительно превышение власти со стороны следователя, то есть он постоянно находился и был свидетелем того, что происходит", - заключила адвокат.
Заключение специалистов (комплексное судебное психолого-психиатрическое исследование)
Судебно-медицинская экспертиза
21.05.2025, 19:46 20191
Житель Алматинской области избил мать девятерых детей: комментарий полиции
Фото: Depositphotos
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Конаев. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казнете появилось видео, на котором заснято избиение женщины, а находящийся рядом ребенок пытается ее защитить. В описании говорится, что инцидент произошел в Карасайском районе, а на видео заснят скандал между супругами. Также в описании сказано, что в семье девять детей.
В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что факт действительно имел место, однако инцидент произошел в 2019 году. По нему в установленном законом порядке было принято соответствующее процессуальное решение.
На сегодняшний день никаких новых обстоятельств, требующих дополнительного расследования, не установлено", - говорится в сообщении ДП.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
21.05.2025, 19:01 21601
Военный суд Актюбинского гарнизона рассмотрел дело о взятке в 1 млн тенге
Подсудимые требовали взятку у свидетеля
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Актобе. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В военном суде Актюбинского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении начальника Западного регионального управления военного следствия МВД РК Д. и старшего следователя С., сообщает пресс-служба суда.
В декабре 2024 года Д. и С., действуя по предварительному сговору, требовали взятку в размере 1 млн тенге у свидетеля Т., угрожая увольнением и иными последствиями. 24 декабря Д. задержали сотрудники компетентных органов в момент получения 700 000 тенге вместе с С.
Подсудимые вину полностью не признали.
Приговором суда Д. осужден к 9 годам лишения свободы, С. - к 8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Оба лишены воинских званий.
Приговор не вступил в законную силу.
21.05.2025, 15:31 28576
Распространявшего экстремистскую литературу иностранца задержали в Алматы
Задержанный проводил религиозные обряды, в том числе оккультного характера
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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками полиции Алматы при содействии департамента Комитета национальной безопасности и бойцов спецназа задержан иностранный гражданин, подозреваемый в распространении экстремистской литературы.
По информации Polisia.kz, задержанный проводил религиозные обряды, в том числе оккультного характера, а также распространял материалы, содержащие признаки идеологии экстремистской организации, деятельность которой запрещена в Казахстане.
В ходе обысков у него изъяты предметы и материалы, имеющие значение для следствия. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он водворен в изолятор временного содержания.
Любые действия, направленные на распространение деструктивной религиозной идеологии, независимо от гражданства и места проживания, будут жестко пресекаться. Национальная безопасность и межконфессиональный мир - приоритеты нашей работы", - отметил начальник управления по противодействию экстремизму департамента полиции Алматы Асхат Даулетияров.
21.05.2025, 14:43 29806
Главу центра занятости и ее подельников осудили за крупную растрату в Павлодарской области
За несколько лет было украдено более 110 млн тенге
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Павлодар. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Железинском районном суде Павлодарской области вынесли приговор директору и работникам КГУ "Центр занятости населения акимата Железинского района Павлодарской области" за растрату более 110 млн тенге бюджетных средств, а также совершения мошенничества и подделки документов.
Согласно материалам суда, директор центра занятости в сговоре с двумя подчиненными и тремя гражданами в течение нескольких лет совершили хищение бюджетных средств в размере, превышающем 110 млн тенге.
Деньги были украдены путем незаконной выплаты заработной платы, материальной помощи за переселение, а также грантов третьим лицам.
Суд назначил главе центра занятости 7 лет лишения свободы, один из ее подчиненных проведет за решеткой три года. Оба пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.
Остальным подсудимым с учетом смягчающих обстоятельств и возмещения ущерба назначены наказания в виде ограничения свободы на сроки от двух до четырех лет с установлением пробационного контроля, возложением обязанностей и привлечением к принудительному труду на весь срок наказания.
Напомним, что в Астане вынесли приговор бывшему вице-министру культуры по делу о крупном хищении при подготовке форума.
21.05.2025, 10:24 36666
Организаторы финпирамиды незаконно привлекли свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков
Фото: Depositphotos
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Актау. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды Sax Invest. Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории городов Астаны, Актобе, Уральска и Актау. В отношении семи подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба АФМ РК.
По данным АФМ, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.
В результате организаторами незаконно привлечено свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков. Следствием установлено, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева. Впоследствии деньги использованы им в личных целях, в том числе на азартные игры в казино - 2 млрд тенге, приобретение доли подконтрольной компании "Блайсико" - 28 млн тенге, покупку двух квартир в Атырау - 70 млн тенге, строительство частного дома в Атырау - 120 млн тенге, отдых за рубежом - 377 млн тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне - 53 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что во избежание уголовной ответственности в начале 2023 года подозреваемый заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге.
Кроме того, последний выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге. Несмотря на это, денежные средства вкладчикам не возвращены. В ноябре 2024 года Мендыгалиев объявлен в международный розыск", - уточнили в АФМ.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомашины, цифровые активы - 10 тыс. USDT, а также ценные бумаги БВУ.
20.05.2025, 17:30 56071
В Алматы двое казахстанцев осуждены на 5 лет по делу о мошенничестве через SIM-box
Фото: depositphotos
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Алматы. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы двое казахстанцев осуждены на 5 лет лишения по делу о мошенничестве через SIM-box, сообщает прокуратура мегаполиса.
Суд признал обоих виновными в совершении тяжкого преступления с использованием современных цифровых технологий. Им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях УИС средней безопасности", - заявили в пресс-службе.
По данным прокуратуры, один из них выполнял роль дропера - получателя денежных средств, другой отвечал за техническое сопровождение мошеннической схемы.
Преступная группа действовала с применением устройства SIM-box, позволяющего подменять номера и анонимизировать исходящие звонки. В одной из арендованных квартир изъято более 1500 SIM-карт сотовых операторов, мобильные телефоны, ноутбук, роутер и само устройство, применявшееся для совершения противоправных действий", - добавили прокуратуре.
Подчеркивается, что схема интернет-мошенничества, в результате которой потерпевшая передала злоумышленникам более 19 миллионов тенге, поверив в легенду о "безопасном" счете, раскрыта и пресечена при координации прокуратуры города.
Ранее устройство SIM-box для мошеннических звонков и рассылок изъято у иностранца в Астане.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
20.05.2025, 14:23 54111
Информацию об интимной связи 14-летней школьницы с учителем в Алматинской области прокомментировали в Минпросвещения
Фото: Depositphotos
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Конаев. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал информацию о задержании подозреваемого в совращении 14-летней школьницы в Алматинской области, передает корреспондент агентства.
Данная ситуация, естественно, вопиющая и недопустимая. Мы срочно реагировали. Вы знаете, у нас есть алгоритм по любому случаю, касающемуся защиты прав детей, безопасности детей. Работает Комитет по охране прав детей. Мы незамедлительно приняли соответствующие меры. И человек, которого назвали учителем, никогда не работал в школе. Но это не снижает ответственности", - сказал глава Минпросвещения.
Как сообщает телеканал КТК, полиция задержала 33-летнего подозреваемого в номере гостиницы в поселке Отеген Батыр. С ним была несовершеннолетняя школьница, мать которой обратилась в полицию, так как девочка не возвращалась домой трое суток.
В администрации отеля рассказали, что девочку заселили в номер без документов.
Ранее казахстанца осудили на 7 лет за развратные действия в отношении школьницы из Алматы.
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?