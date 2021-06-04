Осужденная по делу об убийстве Дениса Тена вернулась за решетку

АЛМАТЫ. 3 МАЯ - Осужденную по делу об убийстве Дениса Тена Жанар Толыбаеву вернули в тюрьму, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Апелляция отменила постановление Илийского районного суда "О замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания" осужденной Ж. Толыбаевой", - сообщает пресс-служба Алматинского областного суда.

Осужденную Жанар Толыбаеву вернули в учреждение ЛА-155/4, для дальнейшего отбытия наказания.

В суде пояснили, что, согласно предоставленным материалам, "осужденная не встала на путь исправления, а суд первой инстанции при рассмотрении ходатайства не учел мнение потерпевшей".

Напомним, приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы от 17 января 2019 года Толыбаева, проходящая обвиняемой по делу об убийстве Дениса Тена, была осуждена к 4 годам лишения. В декабре 2019 года осужденная, отбыв установленную законом треть срока лишения свободы, обратилась в суд с просьбой о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Постановлением Илийского районного суда от 6 января 2020 года ходатайство было удовлетворено , с заменой оставшегося срока лишения свободы на ограничение свободы.

В январе 2021 года потерпевшей стороной на данное постановление принесена частная жалоба (просили отменить ЗМН) в Алматинский областной суд, с восстановлением срока на подачу жалобы. Постановлением судебной коллегии от 19 марта 2021 года постановление Илийского районного суда от 6 января 2020 года отменено, частная жалоба потерпевшей и её представителей удовлетворена", - продолжили в суде.





Летом 2018 года всю страну потрясло убийство Дениса Тена. Казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена днем 19 июля 2018 года ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось.

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