Осужденная по делу об убийстве Дениса Тена выпущена на свободу

Алматы. 6 января. Kazakhstan Today - Осужденная по делу об убийстве Дениса Тена воспользовалась правом о замене неотбытой части срока наказания на более мягкое наказание, передает Kazakhstan Today.

Стало известно, что осужденная по делу об убийстве призера олимпийских игр Дениса Тена была выпущена на свободу.

В пресс-службе Илийского суда Алматинской области объяснили, что осужденная Ж. Толыбаева воспользовалась правом о замене неотбытой части срока наказания на более мягкое наказание. Отмечается, что таким правом заключенный может воспользоваться после отбытия трети срока наказания.

6 января 2020 года Илийский райсуд Алматинской области, рассмотрев ее ходатайство, учел ряд следующих обстоятельств: прокурор поддержал ходатайство Толыбаевой и просил заменить лишение свободы на ограничение; Толыбаева имеет двух малолетних детей, старшему из которых на 6 января 2020 года было 4,5 года, 6 месячный младший - грудной; из-за болезни Толыбаева была освобождена от труда; она не нарушала порядок отбывания наказания; положительно характеризовалась администрацией учреждения", - проинформировали в пресс-службе райсуда.

Суд заменил Толыбаевой не отбытую часть наказания на ограничение свободы.

Такое наказание содержится и в самой санкции статье 434 УК РК. Постановление суда не обжаловано и не опротестовано и вступило в законную силу. Дела подобной категории не относятся к подсудности Верховного суда", - пояснили в ведомстве.

В суде напомнили, что 17 января 2019 года специализированный уголовный суд Алматы осудил Жанар Толыбаеву по статье 434 УК (Недонесение об особо тяжком преступлении). Осужденная была приговорена к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. Она обвинялась в недонесении о совершенном особо тяжком преступлении.

Срок наказания исчислялся с момента заключения под стражу - с 21 июля 2018 года. Как известно, на момент вынесения приговора у Ж. Толыбаевой был 2-летний ребенок. Кроме того, она ждала появление второго ребенка, который родился в колонии, где она отбывала наказание. Следует отметить, что отцом второго ребенка является один из осужденных за убийство", - добавили в пресс-службе суда.

Напомним, в 2018 году всю страну потрясло убийство Дениса Тена. Казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена днем 19 июля 2018 года ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось.

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